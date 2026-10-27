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La reacción de Kylian Mbappé cuando anunciaron a Harry Kane como el ganador del Balón de Oro 2026

El francés no ocultó su frustración al no poder quedarse con el galardón en el que fue finalista por novena vez. Terminó segundo detrás del delantero inglés

La reacción de Kylian Mbappé ante la premiación a Harry Kane como Mejor Futbolista en el Balón de Oro
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Kylian Mbappé terminó segundo en el Balón de Oro 2026, la mejor posición de su carrera en el premio, detrás de Harry Kane, coronado por primera vez tras la gala celebrada el lunes en el London Palladium de la capital inglesa. El delantero francés del Real Madrid no disimuló su frustración durante la ceremonia y quedó expuesto en dos oportunidades en el momento en que el inglés fue anunciado como ganador del galardón a Mejor Futbolista.

Primero fue cuando Kane se acercó a saludarlo. Mbappé permaneció sentado y el británico se inclinó para completar el gesto. Luego las cámaras enfocaron al francés en primer plano y en ese instante captaron su expresión de descontento, una imagen que se viralizó de inmediato entre los asistentes y seguidores que seguían la transmisión.

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Su reacción contrastó con la temporada que había completado el delantero galo, que incluyó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos con el conjunto merengue.

Harry Kane camina y saluda a Kylian Mbappé, quien permanece sentado

El segundo puesto representa la mejor clasificación histórica de Mbappé en el galardón que entrega France Football, revista francesa especializada en fútbol. Antes de esta edición, el atacante había finalizado séptimo en 2025, sexto en 2024, tercero en 2023, sexto en 2022, noveno en 2021, sexto en 2019, cuarto en 2018 y séptimo en 2017. En esta ocasión, superó a Lamine Yamal, que completó el podio en el tercer lugar.

Pese a no sumar ningún título colectivo durante el período evaluado, la producción individual de Mbappé fue notable. El delantero se convirtió ese verano en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, donde la selección francesa alcanzó las semifinales. Semanas antes del torneo ecuménico, también había terminado como máximo artillero de La Liga en España y de la Champions League.

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El jurado del Balón de Oro masculino está compuesto por cien periodistas, uno por cada país ubicado entre los primeros cien de la clasificación de la FIFA. Cada votante debe ordenar a sus diez candidatos favoritos entre los 30 nominados, con una escala de puntos que otorga 15 unidades al primer lugar, 12 al segundo y 10 al tercero, en orden descendente hasta el décimo puesto.

Harry Kane con el Balón de Oro (Reuters/Matthew Childs)
Harry Kane con el Balón de Oro (Reuters/Matthew Childs)

El período evaluado por los votantes se extendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026 e incluyó las competiciones internacionales disputadas en ese lapso. El criterio de los periodistas combina el rendimiento individual, los títulos colectivos obtenidos y el comportamiento deportivo de cada candidato, un formato que explica por qué los logros grupales de Kane con el Bayern Múnich terminaron por inclinar la balanza frente a la producción estadística de Mbappé.

En tanto que Kane, de 33 años, cerró la temporada 2025/2026 con 73 goles en 65 partidos entre todas las competiciones, una cifra que incluyó 36 tantos en la Bundesliga, logro que le valió su segunda Bota de Oro europea. Esa producción contribuyó al triplete del Bayern Múnich, que se consagró campeón de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa Franz Beckenbauer.

Esos registros incluyen 14 goles en la Champions League y 12 con la selección inglesa, que alcanzó el tercer puesto en la última Copa del Mundo. En septiembre, Kane se convirtió en el jugador más rápido en la historia del Bayern Múnich en alcanzar los 100 goles con el club, marca que estableció tras una asistencia de Luis Díaz ante el Werder Bremen.

La diferencia final entre ambos candidatos reflejó el peso que los votantes otorgaron a los títulos colectivos por encima de las estadísticas individuales, un factor que, pese a la producción goleadora de Kylian Mbappé, inclinó el resultado a favor del delantero del Bayern Múnich. El delantero francés deberá seguir esperando para poder ser ganador del máximo premio del Balón de Oro.

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Kylian MbappéHarry KaneBalón de OroBayern MúnichReal MadridCopaMundial2026

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