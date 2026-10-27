Riquelme habló del Superclásico ante River, cuestionó las críticas a los árbitros y se emocionó al recordar el secuestro de su hermano (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, repasó en una entrevista con AZZ distintos temas de la actualidad del club, desde la gestión deportiva hasta episodios personales de su vida. La conversación incluyó referencias a jugadores del plantel, a la relación con los árbitros y a un episodio de secuestro que vivió su hermano en 2002.

Riquelme explicó que la charla el día anterior comenzó de manera informal y que desconocía que estaba siendo transmitida. “Comenzaron a bromear, nosotros también, sabes que no miro la tele, después me enteré que estábamos en vivo, así que hicimos boludeces como siempre cuando hablamos por teléfono”, relató el dirigente sobre su frase el día anterior en diálogo telefónico con Flavio Azzaro.

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El exfutbolista también se refirió al presente de Sebastián Villa, delantero que había sido duramente cuestionado cuando el club decidió renovarle el contrato. “Quiero a todos los jugadores. Cuando lo volvimos a traer al club lo han criticado mucho y le han pegado bastante, estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho”, sostuvo.

El vicepresidente amplió el concepto al resto del plantel y remarcó que la competencia interna es positiva para el funcionamiento del equipo. “Tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos que lo están haciendo bien y nos ayudan para que el equipo pueda competir”, agregó.

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Riquelme se refirió a la tarea arbitral en el fútbol argentino y evitó cualquier crítica directa. “Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en nuestro país”, afirmó, y marcó una diferencia con el funcionamiento europeo, donde “se cobra algo y se sigue jugando”, mientras que en la Argentina “en un penal está diez minutos parado el partido”.

El dirigente sostuvo que, a largo plazo, el resultado deportivo depende del rendimiento de los equipos y no de las decisiones arbitrales. “Al fútbol va a ganar el que mejor juega. Te equivocas, a veces lo haces mejor otras no, pero a la larga gana el mejor”, expresó. También recordó un antecedente propio como jugador: “Nos tocó jugar con Estudiantes una semifinal, para muchos ese día el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada”, en referencia a las quejas que había manifestado el club platense contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Sobre el presente deportivo, Riquelme destacó que el equipo mantiene posibilidades en los distintos torneos que disputa. “Todavía no ganamos, para nosotros es importante estar en este momento. El fútbol es competir y competir”, indicó.

Riquelme destacó el gran momento de Boca y valoró la gestión de Arruabarrena (REUTERS/Agustin Marcarian)

El dirigente también se refirió a la eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Cruzeiro y coincidió con los cuestionamientos sobre el arbitraje en esa serie, aunque remarcó la autocrítica del plantel. “Coincido que la segunda amarilla de Bareiro no fue ni falta contra Cruzeiro. En casa ese día, tuvimos 30 minutos con uno más y contra la Católica jugamos de local y tampoco pudimos ganar”, explicó. “El equipo miró para adentro, hizo autocrítica, ha dolido mucho pero los chicos aprendieron. No solamente hay que culpar al árbitro”, agregó.

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Riquelme elogió el presente del entrenador Rodolfo Arruabarrena y cómo el cuerpo técnico mantiene unido al plantel. “Lo más importante que tenemos chances en todos los torneos, el equipo lo está haciendo bien y el entrenador los tiene a todos bien”, señaló. El dirigente también dedicó palabras al Vasco. “A Arruabarrena se lo ve contento, volvió a su casa. Es una persona muy alegre, que tiene las cosas claras y siente mucho los colores”, afirmó, y recordó el vínculo que mantienen desde la etapa como futbolista en Boca y en Villarreal.

Consultado por las políticas económicas del club, Riquelme defendió el manejo de los recursos y la planificación de refuerzos. “Es lo que tenemos que hacer, cuidar la plata en Boca. Estamos felices de tener a Paredes, de haberlo tenido a Cavani”, sostuvo. Sobre la ampliación del estadio de La Bombonera, el dirigente afirmó que el proyecto continúa en marcha. “Cada día estamos trabajando, tenemos muchísima ilusión, nuestro estadio está cada día mejor y si tenemos la posibilidad de hacer una bandeja más lo vamos a hacer, pero no le vamos a mentir”, explicó. “La encontramos abandonada. Nos da felicidad eso”, agregó sobre el estado inicial del estadio al asumir la conducción del club.

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En uno de los tramos más personales de la charla, Riquelme relató el secuestro que sufrió su hermano en abril de 2002, mientras él jugaba en Boca. “En abril de 2002 me lo secuestraron, me lo devolvieron a los tres o cuatro días, y me dijo si podía jugar el fin de semana”, relató. El exfutbolista contó que, pese al episodio, disputó el partido ante Huracán a pedido de su hermano y que, meses más tarde, en julio de ese año, ambos se trasladaron a España.

El dirigente también recordó un episodio ocurrido en 2007, cuando Boca debió disputar una final de Copa Libertadores con un pantalón distinto al habitual por una controversia reglamentaria. “Nos dijeron que debíamos jugar con uno y no había, y jugamos con este que era medio raro”, recordó, y agregó que el equipo llegaba con una ventaja de 3-0 en el resultado global, por lo que la indumentaria no representó un obstáculo.

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Riquelme elogió a Leandro Paredes

Otras frases destacadas de Riquelme:

Sobre la responsabilidad que asume ante los resultados del equipo: “Antes como jugador si el equipo perdía la culpa era mía, y hoy si el equipo está mal la culpa es mía. Si el equipo gana es porque el equipo y el técnico lo hizo bien y hasta el que hace la comida”.

Sobre la adaptación de los juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores al primer equipo: “Son chicos que en dos meses le cambió todo. De jugar en la reserva a mirar cómo Messi se cambia en un vestuario. Tienen que aprender que lo que hacían en reserva en primera no lo pueden hacer porque ahora con las redes sociales lo ven todos”.

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Sobre el crecimiento de Milton Delgado y Facundo Herrera: “Herrera hizo las inferiores de volante central, después en reserva jugó de 2 y ahora se afianzó de 6. Delgado lo mismo, siempre lo ha hecho bien. Es un jugador inteligente, tiene barrio”.

El elogio a “Maravilla Martínez” de Racing: “Como Palermo no habrá otro igual. Maravilla Martínez me hace acordar un poco a él, tiene cosas parecidas. Son jugadores que te dan todo lo que tienen y le tenés que decir para un poco porque te pueden echar”.

Sobre la posibilidad de perder una encuesta de popularidad: “¿El día que pierda una encuesta es porque la compraron? Sigo pensando eso porque yo amo a mi club, vivo para mi club y soy hincha. Una encuesta no puedo perder nunca”.

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Sobre la relación institucional con la AFA: “Cada vez que la selección va a nuestra cancha estamos felices. Si tengo que hablar algo del presidente de la AFA voy y lo hago personalmente, como me enseñaron en mi casa”.

Sobre su etapa como jugador y la renovación de contrato en 2010: “Me habían dicho que sí y al otro día cuando fui a firmar, me dijeron que no. Y tuve que pagar los impuestos yo para renovar y no salió en ningún lado. Pagué para jugar en mi club y con todo gusto”.

Sobre su vínculo con excompañeros que lo critican: “No me molestan lo que dicen ex compañeros, los quiero. Fui feliz cuando Sebastián Battaglia pudo cumplir nuestro club. Le cumplimos un sueño. Jamás voy a decir nada de un ex compañero”.

Sobre la percepción del hincha respecto a la gestión del club: “El hincha de Boca quiere festejar, nosotros también, pero no es ciego y ve que vamos avanzando”.

Sobre el presente de Thiago Almada en River Plate: “Tengo relación con él, pero nunca le dije que venga a jugar con nuestro club. Le deseo lo mejor, que esté bien y disfrute”.