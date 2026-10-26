Nicole Kidman asegura sentirse orgullosa de sobrevivir a Hollywood tras más de cuatro décadas de carrera

Nicole Kidman revela de qué se siente más orgullosa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Nicole Kidman reflexionó sobre su trayectoria en la industria del entretenimiento y afirmó que uno de sus mayores motivos de orgullo es haber permanecido en ella desde que comenzó a actuar a los 14 años.

A sus 59, la actriz australiana continúa trabajando en cine y televisión, participa en proyectos de moda y mantiene una carrera que, según expresó en una entrevista con Vogue Australia, sigue vinculada con su interés por la interpretación.

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“Sobrevivir. Literalmente, empezar en esta industria a los 14 años y seguir aquí. Estoy muy orgullosa de eso y de tener la capacidad, en este momento —y quién sabe cuánto tiempo durará—, de apoyar a otras personas y conseguir financiación para sus proyectos”, declaró.

En la conversación, Kidman señaló que mantiene una disposición similar a la de sus primeros años al momento de elegir nuevos papeles.

Al ser consultada por la cantante Adéla sobre las diferencias entre su forma de abordar un personaje al comienzo de su trayectoria y en la actualidad, explicó que intenta conservar la misma actitud.

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Nicole Kidman está orgullosa de seguir vigente en la industria. (REUTERS/Caroline Brehman)

“Intento que no haya diferencias. Intento tomar las mismas decisiones sin pensar en las consecuencias. ¿Quiero hacerlo o no? ¿Sería emocionante? ¿Es interesante? Intento conservar esa cierta espontaneidad y también el entusiasmo por el futuro”, afirmó.

El interés por la interpretación también se relaciona con la forma en que entiende su trabajo en los rodajes.

Nicole Kidman explicó que considera fundamental construir un espacio de confianza con los directores para explorar distintas posibilidades durante una actuación.

“Mi frase inicial siempre es: ‘Puedes decirme cualquier cosa. Ahora estamos dentro de nuestra burbuja artística. Nada será traicionado, todo lo que digamos es sagrado’”, comentó.

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Para ella, el diálogo con los responsables de una producción permite probar alternativas y trabajar sobre las escenas sin que las observaciones se interpreten como ataques personales.

Nicole Kidman declaró que entabla conversaciones profundas con los directores para construir sus personajes. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz añadió que continúa vinculada con la interpretación por el interés que le genera el proceso creativo.

“Amor por lo que hago. Estoy completamente involucrada y sigo cautivada por esta forma de arte y por el acto de hacerlo. Cuando eso desaparezca, dejaré de hacerlo”, señaló.

El orgullo por su familia

Además de su trayectoria profesional, Nicole Kidman destacó la importancia de los vínculos familiares.

La famosa mencionó su cercanía con su hermana, sus sobrinos y sus sobrinas, así como la relación entre sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, y los hijos de su hermana.

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“También estoy profundamente orgullosa de ser muy cercana a todos mis sobrinos, mis sobrinas y mi hermana”, afirmó. Explicó que sus familias comparten las vacaciones y que sus hijas han crecido con sus primos como si fueran hermanos.

Nicole Kidman aseguró que mantiene una excelente relación con su familia. (REUTERS/Caroline Brehman)

La actriz también recordó que, tras la muerte de sus padres, mantener unida a la familia se convirtió en una responsabilidad significativa. Según relató, sus padres consideraban importante conservar esa cercanía y ella siente orgullo de que hayan logrado mantenerla.

En otro momento de la entrevista, Kidman habló sobre el equilibrio entre la maternidad y el trabajo.

Sostuvo que no existe una forma perfecta de cumplir con todas las responsabilidades, pero que procura estar disponible para sus hijas cuando la necesitan, incluso si se encuentra trabajando en un rodaje.

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