La decisión de Lionel Scaloni que puede dejar a Boca sin dos piezas fundamentales antes de la semifinal por Copa Argentina

Lionel Scaloni comienza a planificar la convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Lionel Scaloni evalúa convocar a dos futbolistas de Boca Juniors para la próxima Fecha FIFA, una posibilidad que podría alterar la planificación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. La posible citación de Leonel Flores y Milton Delgado representaría dos ausencias sensibles para el conjunto xeneize en una etapa decisiva de la temporada.

El entrenador de la selección argentina sigue el rendimiento de ambos jugadores en el torneo local, donde se afianzaron como titulares. Flores ya tuvo su estreno con la camiseta albiceleste, mientras que Delgado podría recibir por primera vez una convocatoria al combinado mayor si Scaloni decide ampliar las opciones disponibles para los próximos amistosos.

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Leonel Flores aparece como una de las posibilidades para integrar la nómina de la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Flores aparece como uno de los nombres con mayores posibilidades de integrar nuevamente el plantel nacional. El delantero de 19 años debutó durante la reciente Fecha FIFA ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y después sumó minutos frente a Burkina Faso y Benín, en el Monumental. Su desempeño le permitió ganar consideración dentro de un grupo con futbolistas de mayor experiencia.

La continuidad del atacante en la Selección generaría un problema para Boca, que deberá disputar el pase a la final de la Copa Argentina. A esa baja se podría sumar la de Delgado, un volante que despertó interés de clubes del exterior y que se volvió una pieza de peso en los avances del equipo. El mediocampista fue titular en los dos partidos ante Vasco da Gama que aseguraron la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

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Milton Delgado está en radar del entrenador con chances de tener su primera citación a la Mayor (REUTERS/Rodrigo Valle)

Delgado renovó recientemente su contrato con la institución hasta 2030 y recibió el respaldo público de Leandro Paredes, capitán del equipo y campeón del mundo con Argentina. “Es muy importante para el equipo y para mí. Muy inteligente, intenso, juega muy bien, entiende todos los partidos a la perfección. Es un chico que nos dará muchísimo y tendrá una carrera muy buena. Tiene proyección de Selección sin duda, lo hizo bien en la Sub-20”, afirmó el referente.

La posible convocatoria afectaría a Boca antes de uno de sus compromisos inmediatos: el partido ante Banfield, previsto para el 14 de noviembre a las 19 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Ese encuentro quedará ubicado entre los dos amistosos de la selección argentina, que recibirá a Uruguay en Buenos Aires el día anterior y enfrentará a Costa Rica en Córdoba tres días después del duelo del Xeneize.

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En medio de los amistosos del conjunto nacional, Boca deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

El encuentro con Uruguay formará parte de una serie que le permitirá a Scaloni continuar con la renovación del plantel argentino. La Selección cerró hace poco una etapa que quedó marcada por la despedida de Lionel Messi, tras 21 años de trayectoria con la camiseta albiceleste. El cuerpo técnico analiza nuevas alternativas para consolidar una base de jugadores en el ciclo posterior a la salida del rosarino.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya conoce el escenario de las posibles citaciones. Si se confirman, Flores y Delgado permanecerían con la Selección hasta el 18 de noviembre y se incorporarían a último momento al viaje a Barranquilla, Colombia, donde Boca jugará tres días después la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El equipo también podría afrontar otras ausencias: Álvaro Montero fue reservado por Colombia y Miguel Merentiel figura en la prelista de Diego Forlán para Uruguay.

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