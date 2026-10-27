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¿Llega al Superclásico con Boca?: qué arrojaron los estudios a Aníbal Moreno tras la lesión que sufrió en River-Racing

El volante del Millonario había encendido las alarmas luego de sufrir una molestia a los 17 minutos del choque con la Academia

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Los estudios médicos a los que se sometió Aníbal Moreno este lunes despejaron el panorama en River Plate: el mediocampista no presenta lesión en el gemelo derecho y solo arrastra una molestia en la zona lumbar, por lo que no está descartado para el Superclásico del domingo frente a Boca Juniors en La Bombonera.

La alarma se había encendido durante el primer tiempo del partido ante Racing en el Monumental, válido por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura. A los 17 minutos, el volante sintió un fuerte dolor cuando intentó dar un pase, cayó sobre el césped y no pudo continuar. La imagen fue elocuente: se llevó las manos a la cabeza y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico antes de abandonar el campo. Sin embargo, pudo retirarse por sus propios medios, un dato que ya en ese momento moderó la preocupación inicial. El encuentro tenía un significado particular para el futbolista, que vistió la camiseta de la Academia durante 125 partidos y conquistó dos títulos antes de llegar a Núñez.

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Tras el triunfo de River por 1-0 con gol de Lautaro Rivero, Leonardo Ponzio buscó llevar calma en conferencia de prensa. “Aníbal tiene un dolor lumbar, que es lo que había tenido anteriormente y se resintió. No está descartado para jugar con Boca porque tiene varios días para recuperarse en la semana”, explicó el entrenador. Los resultados de los estudios realizados al día siguiente confirmaron esa lectura: no hay lesión muscular y la dolencia se circunscribe a la zona lumbar.

Aníbal Moreno estará disponible para el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)
Aníbal Moreno estará disponible para el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)

El cuadro cobra mayor relevancia porque Fausto Vera ya está descartado para el clásico. El volante sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante la goleada ante Belgrano en la fecha anterior, y los plazos de recuperación lo dejan afuera del duelo en La Bombonera. La eventual ausencia de los dos mediocampistas centrales obligaría al cuerpo técnico a reorganizar una zona que se anticipa decisiva.

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En ese contexto, Lucas Silva ganó protagonismo. El juvenil ingresó por Moreno ante Racing y sumó sus primeros minutos desde la llegada de Ponzio a la dirección técnica. Su desempeño lo posiciona como alternativa para el eje del mediocampo si las opciones habituales no llegan en condiciones al domingo.

La temporada de Moreno acumula dificultades físicas. En mayo sufrió un esguince de rodilla y dos meses más tarde tuvo una recaída. Después lo frenó una discopatía lumbar que lo dejó fuera de los primeros cinco partidos del ciclo de Ponzio. Reapareció ante Belgrano en Córdoba, mantuvo el puesto frente a Racing y buscaba consolidarse entre los titulares cuando la nueva molestia interrumpió ese proceso apenas pasado el primer cuarto de hora.

En Núñez prevalece el optimismo. El cuerpo técnico observará al jugador con atención durante los entrenamientos de la semana y, de ser necesario, lo esperará hasta último momento para definir su presencia en el Superclásico. River, afianzado en los puestos de playoffs de la Zona B tras la victoria ante la Academia, prepara el duelo en La Bombonera con la incógnita del mediocampo como principal asunto a resolver.

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