Boca es líder y depende de sí mismo para lograr el título por la Tabla Anual: así quedaron las posiciones y la clasificación a las Copas

El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

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El Torneo Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos involucrados en la pelea por los playoffs y por la clasificación a las copas internacionales de 2027. La fecha 14 ofrece partidos que pueden modificar posiciones centrales tanto en las zonas del certamen como en la Tabla Anual.

La actividad comenzó el viernes con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 ante Sarmiento de Junín. El resultado le permitió al Lobo acercarse a los puestos de copas internacionales y consolidarse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Platense, a su vez, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y puso fin a una serie de siete encuentros sin ganar. La jornada también incluyó el triunfo de Atlético Tucumán por 1-0 frente a Tigre en Victoria. La caída provocó la salida de Diego Dabove del conjunto local.

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El sábado, Banfield y Lanús igualaron 1-1 en el Clásico del Sur, un resultado que dejó al Granate en el cuarto lugar de la Zona A y en posiciones de Copa Sudamericana. En Córdoba, Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres y se ubicó tercero en el grupo que lidera Instituto. San Lorenzo y Newell’s empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro, mientras que Rosario Central superó 2-0 a Huracán en Rosario. Con esa victoria, el Canalla pasó a liderar momentáneamente la Zona B y la Tabla Anual.

El domingo Aldosivi, por su parte, derrotó 1-0 a Belgrano y sostuvo sus opciones de permanencia. El Tiburón necesita que Riestra empate o pierda ante Instituto de Córdoba y deberá ganar sus próximos compromisos frente a Racing y River Plate, al que recibirá en Mar del Plata. El día continuo con el triunfo de Boca ante Independiente por 1-0 en Avellaneda, resultado que lo dejó como escolta en el Grupo A, ya clasificado a los playoffs. Además, el Xeneize volvió a liderar la Tabla Anual y sigue dependiendo de sí mismo para ganar el título.

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Vale recordar que Belgrano de Córdoba ya aseguró su presencia en la Copa Libertadores de 2027 como campeón del Torneo Apertura. A ese cupo se sumarán los tres mejores de la Tabla Anual, el ganador de la Copa Argentina y el campeón del Clausura. Boca Juniors también podría acceder si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata tendrá la misma posibilidad si se consagra ante Palmeiras, una combinación que podría elevar a ocho la cantidad de equipos argentinos en el torneo de CONMEBOL.

Boca encabeza la Tabla Anual con 57 puntos por encima de Rosario Central, que aparece detrás con 56 y en la tercera posición se mantiene Argentinos Juniors con 54 unidades (debe su partido). En los lugares de Copa Sudamericana se ubican Independiente Rivadavia (53), Vélez (52), Gimnasia y Esgrima La Plata (51), Instituto (50), River Plate (49) y Lanús (48). En la lucha por no descender, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría tras caer ante River en el Monumental, mientras que Aldosivi y Deportivo Riestra definirán al otro equipo que bajará a la Primera Nacional.

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*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana, sacando a Belgrano que por ser campeón del Apertura jugará la Libertadores

AGENDA DE LA FECHA 14 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 23 de octubre

Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Sarmiento

Gimnasia de Mendoza 1-2 Platense

Tigre 0-1 Atlético Tucumán

Sábado 24 de octubre

Banfield 1-1 Lanús

Talleres 1-2 Defensa y Justicia

San Lorenzo 0-0 Newell’s

Rosario Central 2-0 Huracán

Domingo 25 de octubre

Aldosivi 1-0 Belgrano

Independiente 0-1 Boca Juniors

19:15 - River Plate vs Racing

21:30 - Central Córdoba vs Vélez

21:30 - Barracas Central vs Estudiantes de Río Cuarto

Lunes 26 de octubre

19:00 - Unión vs Estudiantes de La Plata

21:15 - Instituto vs Deportivo Riestra