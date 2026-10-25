Catrinas en el Centro Histórico de Guatemala: 70 participantes, flores, encajes y una tradición mexicana que cruzó fronteras

El Centro Histórico de Guatemala albergó la tercera edición del Festival Paseo de Catrinas con el respaldo de la Embajada de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Histórico de Guatemala reunió este domingo 25 de octubre a decenas de participantes caracterizados como catrinas durante la tercera edición del Festival Paseo de Catrinas, una actividad organizada con el apoyo de la Embajada de México en Guatemala para acercar al público a las expresiones asociadas con el Día de Muertos.

El recorrido comenzó a las 11:00 en la 18 calle y avanzó por el Paseo de la Sexta, en la zona 1 de la capital guatemalteca. El trayecto concluyó en el sector cercano a la 8.ª calle, a un costado de la Catedral Metropolitana, donde estaba prevista una premiación para las caracterizaciones participantes.

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La jornada convocó a cerca de 70 personas inscritas, entre artistas y participantes de la capital, otros departamentos de Guatemala y El Salvador, según informó Maribel Gómez, directora del festival.

El desfile avanzó por el Paseo de la Sexta desde la 18 calle hasta el sector de la Catedral Metropolitana. (Cortesía para Infobae América)

La actividad tuvo carácter familiar y puso el foco en el maquillaje, el vestuario y las distintas formas de representar a una figura vinculada con las conmemoraciones mexicanas por los difuntos.

Vestuarios, maquillaje y flores en las calles de la zona 1

Faldas amplias, encajes, sombreros decorados con flores y rostros pintados como calaveras formaron parte de la imagen que dejó el desfile. Los asistentes observaron diseños que combinaron elementos tradicionales con interpretaciones personales de la Catrina.

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El amarillo, el naranja, el rojo y el morado predominaron en los atuendos y contrastaron con las bases blancas y los detalles negros del maquillaje.

Algunos participantes añadieron tocados florales, velos, abanicos y accesorios que reforzaron la identidad de cada personaje.

La propuesta trasladó al espacio público una tradición relacionada con el Día de Muertos en México, fecha en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante altares, fotografías, velas, flores y ofrendas.

Los atuendos combinaron faldas amplias, sombreros con flores y maquillaje de calaveras en las calles de la zona 1. (Cortesía para Infobae América)

En Guatemala, la actividad buscó promover un intercambio cultural entre ambos países a través de una celebración abierta al público.

Gómez indicó que el encuentro permitió mostrar la habilidad de los participantes en dos áreas centrales de la caracterización: la elaboración de los vestuarios y el maquillaje artístico. También señaló que, aunque la Catrina es un símbolo mexicano, el festival contó con una presencia amplia de artistas guatemaltecos.

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El mural y altar para honrar a los seres queridos

Las actividades por el Día de Muertos continuarán con el Mural del Recuerdo, una iniciativa de la Embajada de México en Guatemala que incluirá un altar dedicado a las personas fallecidas.

La representación diplomática invitó a guatemaltecos y mexicanos a llevar o enviar fotografías de familiares y amigos para colocarlas en la ofrenda. El objetivo es que los asistentes puedan rendir homenaje a sus seres queridos en un espacio colectivo de memoria.

La Embajada de México organizará la ofrenda comunitaria del Mural del Recuerdo el 28 de octubre en la zona 10. (Embajada de México en Guatemala)

La actividad está prevista para el 28 de octubre en la sede de la Embajada de México, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. La programación también contempla un concierto titulado Ecos de Recuerdo, con entrada gratuita.

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La Catrina nació como una crítica social en México

La Catrina surgió a partir de La Calavera Garbancera, un grabado del artista mexicano José Guadalupe Posada. La obra cuestionaba a sectores de origen indígena que renegaban de sus raíces y buscaban adoptar una apariencia europea durante el Porfiriato.

El artista José Guadalupe Posada creó la figura de La Calavera Garbancera como una crítica social durante el Porfiriato, luego el muralista Diego Rivera transformó la apariencia de la Catrina en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen original mostraba una calavera con sombrero, sin el vestido que hoy la identifica. El muralista Diego Rivera retomó esa figura y le dio la apariencia elegante que alcanzó difusión internacional en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Desde entonces, la Catrina quedó asociada al Día de Muertos y se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la cultura popular mexicana. Su presencia en Guatemala llevó esa tradición al Centro Histórico mediante el maquillaje, los atuendos y el recuerdo de quienes ya no están.

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