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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Estados Unidos

El piloto argentino volverá a salir a pista dentro de una semana con la competencia en el Autódromo Hermanos Hernández, de México

Franco Colapinto volverá a correr en México (REUTERS/Caroline Chia)
Franco Colapinto volverá a correr en México (REUTERS/Caroline Chia)
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Franco Colapinto abandonó este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 tras largar desde el fondo de la grilla en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El piloto argentino venía de completar una gran recuperación en Malasia (GP de Baréin) tras partir desde el fondo de la grilla (21°) y llegar en el puesto 13 de la carrera. En la última fecha del calendario en Singapur, abandonó tanto en la carrera Sprint como en la principal por fallas en su Alpine.

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Este domingo desertó por daños en su A526 luego de un toque con Arvid Linbland (Racing Bulls). Fue el cuarto abandono en cinco carreras, si se suma la Sprint de Singapur.

El team con sede en Enstone, al igual que el resto de los 21 equipos, no tendrá descanso ya que seguirá la actividad en la Máxima: del 30 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Hernández. La actividad del fin de semana será normal, con tres prácticas libres y la carrera principal a 71 vueltas, que se pondrá en marcha a las 17 (hora argentina).

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En la temporada 2025, Colapinto llegó a la banderas a cuadros en la posición 16, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó en el Gran Premio de Estados Unidos

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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