Organizaciones civiles de Nicaragua exigen saber el paradero de una familiar de Brooklyn Rivera, desaparecida desde mayo

Glenis Criesa Pantin Coleman (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua (AMS) reclamó información inmediata sobre el paradero de Glenis Criesa Pantin Coleman, una mujer de 63 años originaria de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a quien la organización dio por desaparecida desde el 31 de mayo de 2026.

El planteo fue difundido en una publicación de redes sociales en la que la AMS pidió a las autoridades nicaragüenses que aclaren la situación de Pantin Coleman, garanticen su integridad física y psicológica y permitan que sus familiares reciban información comprobable sobre su ubicación.

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La entidad sostuvo que la mujer es familiar del dirigente indígena Brooklyn Rivera y quien según organizaciones de derechos humanos, habría fallecido el 30 de mayo de 2026, tras permanecer desaparecido forzosamente durante más de 970 días. El dirigente fue una figura vinculada a reclamos por los derechos de los pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua.

Brooklyn Rivera Nicaragua (Foto archivo Infobae)

Exigencia de información sobre su paradero

“¿Dónde está Glenis Criesa Pantin Coleman?”, preguntó la AMS al inicio de su mensaje. La organización presentó el caso como una exigencia urgente y pidió que las autoridades brinden detalles sobre el lugar en el que se encuentra la mujer.

La publicación afirma que Pantin Coleman fue reportada como desaparecida el 31 de mayo.

En una imagen difundida junto al texto, la entidad incluyó una fotografía de la mujer y la frase “No olvidamos a las y los presos políticos”. El afiche la identifica como “desaparecida” y reclama su liberación.

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Vínculo con la situación de los presos políticos en Nicaragua

La AMS encuadró el pedido dentro de sus cuestionamientos por las detenciones de personas por razones políticas en Nicaragua. “Su caso nos recuerda la urgencia de garantizar los derechos de las personas detenidas por razones políticas y de sus familias”, señaló el colectivo.

La AMS exige saber el paradero de una mujer desaparecida en Nicaragua: "¿Dónde está Glenis Criesa Pantin Coleman?".

La organización también exigió que se preserve el derecho de los allegados a conocer el paradero de Pantin Coleman. “Que nos digan dónde está Glenis”, expresó en el mensaje, que incluyó las etiquetas “Libertad para presos políticos”, “Nicaragua” y “Derechos Humanos”.

La demanda se suma a los reclamos de agrupaciones civiles que han denunciado restricciones a la información sobre personas detenidas o bajo custodia de las autoridades nicaragüenses. En este caso, la AMS no aportó documentación adicional sobre el expediente, posibles cargos o el sitio donde podría estar recluida Pantin Coleman.

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Parentesco con el dirigente indígena Brooklyn Rivera

Según la publicación, Glenis Criesa Pantin Coleman es familiar de Brooklyn Rivera, dirigente indígena de la Costa Caribe nicaragüense. La AMS incorporó esa relación familiar como parte del contexto de su reclamo.

Waspam, localidad de origen de Pantin Coleman de acuerdo con el comunicado, se encuentra en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La zona concentra comunidades indígenas y afrodescendientes, con una larga trayectoria de demandas por autonomía territorial, representación política y protección de sus derechos colectivos.

El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos también se ha pronunciado para solicitar conocer su paradero.