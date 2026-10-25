Un niño de 3 años murió tras caer en la pileta de su casa en Córdoba

El menor ingresó al nosocomio de San Marcos Sierras con signos de ahogamiento, pero los médicos no lograron revertir el cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nene de 3 años perdió la vida en las últimas horas en San Marcos Sierras, una localidad del norte de la provincia de Córdoba. El niño fue hallado en el interior de la pileta de la vivienda donde residía. Su madre lo trasladó de inmediato al hospital de la zona, pero los esfuerzos del equipo médico no alcanzaron para revertir el cuadro.

El menor ingresó al nosocomio local con signos de ahogamiento. La intervención de los facultativos fue inmediata; sin embargo, al momento de la atención, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento del niño.

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Las circunstancias en las que el pequeño terminó dentro de la pileta todavía no están del todo claras. Por esa razón, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el episodio. Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre la dinámica de los hechos ni sobre la situación familiar al momento del suceso.

El caso conmovió a la comunidad de San Marcos Sierras, una pequeña localidad ubicada en el departamento Cruz del Eje, en el noroeste cordobés. La fiscalía interviniente será la encargada de avanzar con las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido dentro de la propiedad.

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Las fuentes consultadas precisaron que fue la propia madre del menor quien lo llevó al centro de salud, donde arribó aún con signos vitales comprometidos. El personal médico trabajó sobre el pequeño, pero finalmente no logró estabilizarlo. La constatación del deceso se realizó en el mismo nosocomio.

La causa permanece abierta y se aguardan los resultados de las pericias correspondientes. Las autoridades policiales y judiciales de Córdoba mantienen reserva sobre los avances de la pesquisa, en un caso que involucra a un menor de edad y cuyas particularidades aún deben ser determinadas con precisión.

Encontraron el cuerpo de una beba de un año en un canal de riego en Mendoza

Una niña de un año murió por ahogamiento tras caer a un cauce de riego frente a su vivienda en Guaymallén, Mendoza. (Policía de Mendoza)

Una beba de un año fue encontrada muerta en un canal de riego de Guaymallén, Mendoza. Ahora, la Justicia investiga qué sucedió. El episodio ocurrió a comienzos de este mes en una casa situada sobre la calle Severo del Castillo, en la zona de Puente de Hierro. La búsqueda de la menor se inició después de que su padre advirtiera que ya no se encontraba dentro de la vivienda. Al no dar con el paradero de la menor, la familia advirtió a las autoridades.

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Poco después, una nueva llamada confirmó el peor de los escenarios: la familia había encontrado el cuerpo de la beba en un canal de riego frente al domicilio donde residía la menor, junto a sus padres.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho el medio local Los Andes, el padre de la menor, identificado con las iniciales L. R., de 22 años, estaba preparando comida en el interior de la casa cuando advirtió que su hija no se encontraba allí. A partir de ese momento, los familiares comenzaron a buscarla en el entorno inmediato. Durante ese recorrido, constataron que la puerta de ingreso al inmueble estaba abierta, una circunstancia que quedó asentada entre los datos iniciales del caso.

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La niña fue hallada por su tío, identificado como F. B. F., de 23 años. De acuerdo con la reconstrucción preliminar informada por fuentes policiales, el joven la encontró dentro del agua, la sacó del zanjón y organizó su traslado al microhospital de Puente de Hierro.

Al llegar al centro asistencial, el personal médico constató que la menor no presentaba signos vitales. Tras la atención médica, el profesional que intervino consignó que el fallecimiento se produjo por ahogamiento.