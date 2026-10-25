El fútbol playa salvadoreño, listo para hacer historia con Garita Palmera en la World Winners Cup 2026

El club de fútbol playa representa a una comunidad costera de San Francisco Menéndez en Ahuachapán. (Foto cortesía INDES)

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Con un plantel que combina jugadores salvadoreños y refuerzos extranjeros, Garita Palmera debutará en la World Winners Cup Alanya 2026, una competencia que reunirá a clubes de cinco confederaciones en Turquía. El equipo de fútbol playa de Ahuachapán tendrá su primera experiencia en un torneo mundial de clubes, después de su paso por la Americas Winners Cup.

El club representa al caserío y cantón Garita Palmera, situado en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, en el occidente de El Salvador. Desde esa comunidad costera, el equipo logró abrirse paso hacia una cita que reúne a varias de las principales instituciones del fútbol playa internacional.

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La World Winners Cup se disputará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre en Alanya, ciudad ubicada en la costa mediterránea de Turquía. La edición de 2026 contará con 48 clubes de 31 países, distribuidos en las ramas masculina y femenina. El cuadro masculino tendrá 32 participantes, mientras que la categoría femenina estará integrada por 16 equipos.

La World Winners Cup reunirá en Alanya a 48 clubes de 31 países del 26 de octubre al 1 de noviembre. (Foto cortesía INDES)

Un debut que pone a prueba la base salvadoreña

La delegación de Garita Palmera llegará al torneo sin bajas, según informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). El grupo contará con una base de futbolistas nacionales y jugadores extranjeros, una combinación que el cuerpo técnico considera útil para afrontar partidos de alta exigencia.

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El primer desafío pondrá al cuadro salvadoreño frente a un rival belga. La información inicial del INDES identificó al BSC New Team como el adversario del lunes 26 de octubre. Sin embargo, el calendario publicado en esa misma nota registra como rival a Union Vrede Beach Soccer, también de Bélgica. La programación oficial de Beach Soccer Worldwide sitúa a Garita Palmera ante Union Vrede en la primera jornada.

El encuentro está previsto para las 11:30 de Turquía, 02:30 de El Salvador, en la cancha 3. El equipo salvadoreño tendrá después otros dos compromisos de la fase de grupos: el martes 27 enfrentará a BSC Malaisary, de Kazajistán, y el miércoles 28 cerrará esta etapa ante Marseille Beach Team, de Francia.

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Rafa Rizo, jugador que asumirá la dirección técnica por una lesión, explicó que el grupo conoce referencias individuales del rival belga, aunque no lo ha enfrentado como club. El técnico señaló que la prioridad será competir con orden y aprovechar la oportunidad de medirse con equipos de otras regiones.

Garita Palmera debutará en la World Winners Cup Alanya 2026 en Turquía. (Foto cortesía INDES)

La experiencia internacional como antecedente

La participación en la Americas Winners Cup permitió a Garita Palmera competir contra clubes del continente y medir su nivel fuera de El Salvador. Alanya supondrá un escalón distinto por el número de participantes, la presencia de equipos europeos, asiáticos y americanos, y el carácter mundial de la competencia.

Rizo dirigirá desde el área técnica y no estará dentro de la cancha. Su función será coordinar a un grupo que busca trasladar la experiencia de la selección y de los torneos regionales a un escenario de clubes.

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Para los jugadores salvadoreños, el torneo representa una vitrina internacional y una oportunidad para llevar el nombre de Garita Palmera, San Francisco Menéndez y El Salvador a una competencia con participación de 31 países. El primer partido definirá el inicio de una semana en la que el club intentará avanzar desde la fase de grupos.