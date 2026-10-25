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“Estoy triste”: el lamento de Franco Colapinto tras abandonar en el GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

El argentino habló de su cuarta deserción en cinco carreras sumando la Sprint de Singapur

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*El testimonio de Franco Colapinto

Luego de abandonar en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto analizó su labor a bordo del Alpine A526 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

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El corredor bonaerense tuvo un fin de semana complejo debido a la penalización por el cambio de una unidad de control electrónico que le valió una penalización de diez lugares para la grilla de partida.

Desde el fondo, el bonaerense hizo lo que pudo. En la largada superó a Valtteri Bottas (Cadillac). Luego tuvo sobrepasos a Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y Carlos Sainz (Williams), pero lo perjudicó un toque con Arvid Linbland (Racing Bulls) en el que se le dañó el deflector lateral derecho.

Tras su cambio de neumáticos en el giro 32, el equipo decidió retirar a Franco en la vuelta 36 debido a los daños y el impacto en las prestaciones del coche.

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“Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Linbland) y se dañó mucho el auto”, explicó el corredor pilarense sobre su abandono en el micrófono de ESPN.

“Estoy triste por la carrera de hoy. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams y no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas”, añadió el competidor de 23 años.

“Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación”, sostuvo el pilarense de cara a lo que viene. Franco buscará dar vuelta la página e intentar recuperarse para volver a sumar puntos con su monoplaza. Se vienen las dos carreras latinoamericanas, en México y en Brasil, donde tendrá el aliento de miles de argentinos que viajará a San Pablo para alentarlo.

Por último, el bonaerense se lamentó por sus abandonos en los recientes cuatro Grandes Premios. “Mucho DNF (no clasificado en carrera) últimamente. De no tener ninguno a tener tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha. Está siendo duro”, concluyó.

Fue el cuarto abandono de Colapinto en las últimas cinco carreras si se suma la competencia Sprint de Singapur, en la que también quedó afuera por fallas en su Alpine A 526.

Alpine al menos pudo sumar un punto gracias a la décima colocación de Pierre Gasly. No obstante, el equipo francés no logra acercarse a Racing Bulls, que se aleja en la quinta posición del Campeonato Mundial de Constructores.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli con Mercedes, que acaricia el título. El italiano de 20 años se prueba la corona y de lograrlo, será el campeón mundial más joven de la historia. Además, por primera vez en 73 años un italiano se coronará en la Máxima. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

No habrá descanso y el próximo fin de semana seguirá la acción con el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado en la capital azteca.

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