Fuerza Armada pide al Congreso aprobar herramientas legales para fortalecer la lucha contra el crimen en Honduras

Ardón argumentó que las Fuerzas Armadas requieren facultades similares a las concedidas a otros organismos creados para enfrentar delitos.

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El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio Ardón, planteó ante el Congreso Nacional la necesidad de dotar a la institución castrense de herramientas legales que contribuyan a mejorar su capacidad de respuesta frente a las amenazas contra la seguridad del país.

La petición está dirigida a los diputados del Poder Legislativo, a quienes el alto mando instó a considerar medidas que, según explicó, permitirían reforzar el trabajo que desarrollan los militares en las labores de seguridad nacional y combate a la criminalidad.

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Ardón señaló que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no debe limitarse a la incorporación de personal o a la disponibilidad de equipo y recursos logísticos, sino que también debe contemplar disposiciones legales que respalden el cumplimiento de sus funciones.

“Las Fuerzas Armadas es una institución que necesita ser reforzada, no solo con personal y logística, también con leyes”, expresó el jefe militar.

El funcionario manifestó su expectativa de que los diputados puedan analizar la propuesta, aunque no precisó cuáles son las iniciativas legales que espera que sean aprobadas ni si existe un proyecto específico presentado formalmente ante el Congreso.

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Seguridad nacional y combate a la criminalidad

La solicitud del jefe castrense se enmarca en la discusión sobre las capacidades de las instituciones encargadas de enfrentar las distintas manifestaciones de la criminalidad en Honduras.

Según Ardón, contar con herramientas jurídicas adecuadas es un componente necesario para fortalecer las operaciones de seguridad y mejorar las condiciones en las que las Fuerzas Armadas desarrollan sus responsabilidades.

El planteamiento apunta a que la capacidad operativa de una institución no depende exclusivamente de los recursos humanos y materiales disponibles, sino también de las facultades y los procedimientos establecidos en la legislación.

Sin embargo, para determinar el alcance de la propuesta será necesario conocer qué disposiciones legales considera insuficientes el alto mando y qué cambios específicos plantea ante los diputados.

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La información disponible no detalla si la solicitud está relacionada con reformas a leyes vigentes, nuevas facultades operativas, modificaciones a los procedimientos de actuación militar u otras medidas vinculadas con la seguridad nacional.

Personal naval localizó la embarcación “Mi Ileyi” después de que quedara a la deriva frente a las costas de Cedeño por una falla mecánica. (FOTO: Fuerzas Armadas de Honduras)

Fortalecimiento institucional

Durante sus declaraciones, el jefe de las Fuerzas Armadas comparó las necesidades de la institución militar con las de otros organismos creados por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

A su criterio, si otras entidades han recibido herramientas para desarrollar sus funciones, las Fuerzas Armadas también deberían contar con mecanismos jurídicos que respalden sus actuaciones.

El planteamiento busca situar a la institución castrense dentro de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades estatales para responder a los problemas de seguridad.

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Congreso Nacional a examinar las propuestas

La petición coloca en el ámbito del Congreso Nacional la posibilidad de examinar las necesidades legales expuestas por el jefe militar y determinar si corresponde impulsar reformas o aprobar nuevas disposiciones.

Cualquier modificación relacionada con las facultades de las Fuerzas Armadas tendría que ser evaluada conforme al marco constitucional y legal hondureño, tomando en cuenta las competencias de las instituciones involucradas y los límites de actuación de cada una.

El análisis también requeriría precisar cómo se aplicarían las nuevas disposiciones, qué mecanismos de supervisión existirían y qué responsabilidades tendrían las autoridades encargadas de ejecutarlas.

Hasta el momento, no se ha establecido un calendario legislativo para abordar la petición ni se ha confirmado que los diputados hayan iniciado el análisis de una iniciativa concreta vinculada con las declaraciones de Ardón.

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Héctor Valerio Ardón destacó la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad. (FOTO: La Tribuna)

La solicitud constituye, por ahora, un planteamiento del jefe de las Fuerzas Armadas a la espera de que el Legislativo considere las necesidades que expone la institución.

Las medidas de seguridad y las reformas penales corresponden a ámbitos distintos: mientras las primeras pueden definir las facultades y los procedimientos de actuación de las instituciones, las segundas establecen las consecuencias jurídicas aplicables a las personas responsables de cometer delitos.

La eficacia de estas políticas también depende de factores como la coordinación entre las instituciones, la capacidad de investigación, el funcionamiento de los tribunales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

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