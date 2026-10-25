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Anamá Ferreira votó en el balotaje de Brasil y tuvo un altercado con un votante de Lula da Silva: “¡Andá a laburar!”

La exmodelo durante un móvil de TN, mientras participaba de la segunda vuelta presidencial brasileña en Buenos Aires, vivió un incómodo momento al aire. El video

La exmodelo durante un móvil de TN, mientras participaba de la segunda vuelta presidencial brasileña en Buenos Aires, vivió un incómodo momento al aire (Video: TN)
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Anamá Ferreira protagonizó un cruce durante un móvil de TN cuando acudió a votar a la Embajada de Brasil en la Argentina, en el marco del balotaje presidencial de este domingo. La exmodelo fue interrumpida por un hombre que lanzó un grito contra Flávio Bolsonaro mientras ella hablaba con el cronista.

“¡...Andá a laburar!”, exclamó el hombre, votante de Lula de Silva, durante la transmisión. “¡Andá a laburar, Flávio Bolsonaro!”, repitió después a la cámara en un confuso momento que Anamá interpretó en un primer momento que la frase estaba dirigida hacia ella y respondió: “Pero yo no... Pedí permiso”. Más tarde, el cronista le aclaró que el comentario era para la cámara y no para ella. Sorprendida, la animadora evitó revelar su elección. “No saben a quién voté”, señaló después del episodio.

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anamá ferreira
“¡Andá a laburar, Flávio Bolsonaro!”, gritó un votante de Lula da Silva cuando Anamá Ferreira hablaba en vivo con el canal de noticias (TN)

Antes del cruce, la brasileña más argentina contó que vive hace 50 años en el país y que nunca dejó de participar de los comicios brasileños. “Siempre vine a votar porque la democracia es muy importante. No podemos olvidar todo lo que ha pasado en Latinoamérica”, sostuvo durante el móvil del canal en la Embajada de Brasil.

La modelo recordó los gobiernos militares que atravesaron Brasil y la Argentina y pidió valorar la democracia. También dijo que votó con normalidad, luego de hacer la fila como el resto de los ciudadanos. “Me hacen hacer la fila, pero lo hice con mucho gusto”, comentó entre risas.

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Sobre la organización de la votación, indicó que el trámite fue ágil y electrónico. Además, consideró que había menos concurrencia que en la elección anterior: “En la elección pasada hubo mucho más gente”, dijo.

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“Pero yo no... Pedí permiso”, reaccionó ante el grito del votante de Lula que apareció mientras ella conversaba con TN

La empresaria expresó su deseo de que ambos países mantengan una relación cercana, más allá del resultado electoral. “Yo espero que Brasil y Argentina sigan siendo amigos, porque ahora están medio peleados, sin embajadores, sin nada”, afirmó. “Son dos países importantes en Latinoamérica y deberían ser amigos, pase lo que pase, gane quien gane”, agregó, en alusión a las tensiones del último tiempo entre el gobierno de Javier Milei y el de Lula da Silva.

Al final del móvil, convocó a los brasileños residentes a acercarse a las urnas: “Vengan y voten a quien quieran porque es secreto”. La Embajada de Brasil en Buenos Aires recibió desde las 8 a ciudadanos brasileños habilitados para participar de la segunda vuelta. La votación se extendió hasta las 17 y contó con electores que llegaron desde otras ciudades y con personas que sufragaron por primera vez.

El balotaje enfrenta al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flávio Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral (TSE) resolvió extender dos horas la jornada del balotaje presidencial debido a dificultades en el transporte público. Las urnas, que debían cerrar a las 17, permanecieron abiertas hasta las 19, hora local, y la difusión de los resultados oficiales quedó suspendida hasta el final de los comicios.

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“Brasil y Argentina deberían ser amigos”, sostuvo, sobre las tensas relaciones bilaterales que vienen teniendo Brasil y Argentina

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en la segunda vuelta entre los dos candidatos. La elección se define luego de una campaña atravesada por acusaciones de corrupción y propuestas contrapuestas sobre el rumbo del país.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos y Lula alcanzó el 45,16 %. La definición también depende del comportamiento de 48,1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en esa instancia.

Lula, de 80 años y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), busca su cuarto mandato no consecutivo. Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), centró su campaña en propuestas de endurecimiento de la política de seguridad y combate contra la corrupción.

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