Régimen cubano prohíbe la importación y venta de 15 energizantes alcohólicos por intoxicaciones

Energizantes en Cuba: cinco jóvenes intoxicados en Sancti Spíritus, una lata de 18% de alcohol y la alerta que ya llegó a Holguín

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El régimen cubano prohibió la importación y comercialización de 15 bebidas energizantes con alcohol tras detectar casos de intoxicación vinculados con su consumo excesivo, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública de Cuba, según la agencia EFE.

La disposición también prevé la cancelación de los registros sanitarios que hasta ahora permitían el ingreso de esos productos al país. La medida alcanza a las existencias disponibles en comercios y en el resto de la red de distribución, de acuerdo con declaraciones de la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, recogidas por la prensa estatal.

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Entre las bebidas comprendidas en la prohibición figuran Shaka, Shaka Mixer Energy-Vodka y Vodka Energy. Las autoridades sanitarias aclararon que la resolución no comprende las bebidas energizantes sin alcohol ni las bebidas alcohólicas tradicionales.

Peña indicó que las autoridades dejarán de conceder autorizaciones sanitarias para esa clase de productos y anularán las que permanecían vigentes. “La importación también queda prohibida”, afirmó la funcionaria, según la información difundida por EFE.

Los especialistas advierten sobre los riesgos de combinar bebidas energéticas con otras sustancias. (FOTO: Orbium)

Intoxicaciones en jóvenes detrás de la prohibición

El Ministerio de Salud Pública del régimen justificó la resolución por el consumo de estas bebidas entre jóvenes y otros grupos que calificó de vulnerables, entre ellos las embarazadas. Según el informe oficial, los componentes energizantes pueden intensificar las consecuencias de una ingesta excesiva de alcohol.

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En agosto, las autoridades cubanas informaron cinco intoxicaciones en jóvenes mayores de 18 años en la provincia de Sancti Spíritus, en el centro del país. Los afectados habían consumido más de dos latas de Shaka junto con otras bebidas alcohólicas.

Uno de esos pacientes requirió ingreso en cuidados intensivos. El episodio llevó a reforzar las advertencias sobre los riesgos de combinar alcohol con sustancias estimulantes como la cafeína y la taurina.

En La Habana, además, se registró otro caso de intoxicación alcohólica asociado al consumo de Shaka. La paciente necesitó atención en cuidados intensivos y, según el informe divulgado este sábado, permanecía en estado grave.

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Cafeína y taurina como agravantes del alcohol

Las bebidas objeto de la prohibición contienen cafeína, taurina, azúcares, vitaminas y otros ingredientes. El Ministerio de Salud Pública advirtió que esa combinación con alcohol puede derivar en vómitos, taquicardia y alteraciones cardiovasculares y neurológicas, además de cambios de conducta.

Una lata de bebida energizante negra y sin marca, cubierta de gotas de agua y rodeada de hielo, con un símbolo de rayo rojo brillante en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo señaló que los riesgos aumentan para personas con hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, trastornos del sistema nervioso o afecciones renales. En los cuadros más graves, las complicaciones pueden poner en riesgo la vida.

La viceministra sostuvo que la restricción cuenta con respaldo legal y forma parte de las atribuciones de la autoridad sanitaria ante situaciones que puedan provocar daños graves a la salud.

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La decisión supone el retiro del mercado de las bebidas incluidas en la lista oficial y bloquea nuevas operaciones de importación. Las autoridades no precisaron cuándo concluirá la cancelación de los registros sanitarios ni detallaron el volumen de productos que todavía permanece en establecimientos comerciales.