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El insólito gol en contra que se hizo el arquero del Chelsea que reemplazó al Dibu Martínez tras su operación: la imagen del argentino en la tribuna

El guardameta argentino estuvo presente en Stamford Bridge tras su intervención quirúrgica y fue testigo del blooper de Mike Penders que le permitió al Tottenham encaminar la victoria

El guardameta belga de 21 años cometió un error increíble que le permitió al Tottenham poner el 1-0. El arquero argentino, lesionado, siguió el duelo desde afuera de la cancha
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Chelsea cayó ante Tottenham por 2-0 en Stamford Bridge en un duelo válido por la octava jornada de la Premier League. Mike Penders ocupó el arco como titular ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa fuera de acción por una lesión reciente, y quedó en el foco de la polémica: el futbolista belga protagonizó un insólito gol en contra que le permitió al rival abrir el marcador.

El primer tanto de los Spurs llegó a los 77 minutos y nació a partir de un córner ejecutado por Mateus Fernandes. El envío buscaba a Jan Paul van Hecke, pero Penders intentó rechazar la pelota con el puño: el golpe salió para el lado contrario y se metió contra su propio arco. Aunque Maxence Lacroix procuró sacarlo sobre la línea, el balón ya había cruzado la red y el árbitro convalidó el tanto en contra del belga.

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La transmisión televisiva mostró al Dibu Martínez apenas se confirmó la apertura del marcador. El arquero argentino hizo un gesto de confusión y simuló mostrar una tarjeta hacia el árbitro, mientras observaba lo ocurrido desde fuera del campo. La acción dejó expuesto el error de Penders, ya que no hubo infracción en la maniobra. El detalle es que el argentino, recientemente operado, lució con su rostro visiblemente inflamado días después de la grave lesión que sufrió en la fecha pasada.

Chelsea Tottenham Dibu Martinez Penderse
La imagen del Dibu Martínez en la tribuna: el argentino lució el rostro inflamado tras la operación

El Tottenham amplió la ventaja a los 87 minutos, cuando Mathys Tel encabezó una jugada individual que terminó por definir el resultado. El delantero condujo con velocidad ante una defensa del Chelsea que no logró detenerlo y definió abajo, junto al palo derecho de Penders. El arquero de 21 años no pudo evitar el 2-0, un resultado que permitió a los Spurs salir de la zona de descenso. Cole Palmer había sido expulsado en el equipo local 10 minutos antes del final.

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La presencia de Martínez en Stamford Bridge fue su primera reaparición pública desde el fuerte choque de cabezas que sufrió el 17 de octubre. Las imágenes de su llegada al estadio mostraron que el argentino todavía tenía la zona de la mandíbula hinchada, después de la operación a la que fue sometido. El arquero espera su recuperación y un regreso a las canchas que requerirá varias semanas, un plazo que dependerá de su evolución.

La lesión se produjo durante el partido del Chelsea ante Everton por la Premier League. Martínez quedó tendido sobre el césped a los 65 minutos, luego de chocar con un rival cuando salió a despejar una pelota. El argentino recibió atención inmediata, fue inmovilizado y abandonó el campo ocho minutos más tarde. Por esa situación, quedó descartado para los compromisos de la selección argentina durante la próxima Fecha FIFA de noviembre.

El arquero debió someterse a una intervención quirúrgica tras sufrir una fractura de maxilar. Poco después, publicó un mensaje desde la habitación del hospital para llevar tranquilidad: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”. La publicación reflejó el inicio de un proceso de rehabilitación que mantiene al futbolista fuera de la competencia.

El arquero argentino asistió al partido del Chelsea ante Tottenham y mostró señales de su reciente operación que lo mantiene alejado de las canchas

En la previa del partido, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se refirió al estado del argentino. “Emi está mejorando. Lo operaron y cada día se siente mejor, pero aún tenemos que esperar. Unas semanas. Ojalá sean pocas, pero tenemos que esperar”. El técnico español también agregó: “Lo bueno es que se encuentra mejor y debemos escuchar sus sensaciones, las opiniones de los médicos, los especialistas y los cirujanos. Teniendo en cuenta que fue una operación grave, está evolucionando favorablemente”.

Martínez ya comenzó a retomar parte de la actividad física durante su recuperación. Apenas cuatro días después de la lesión, el arquero compartió un video en sus redes sociales en el que realizaba bicicleta fija dentro de un gimnasio. La secuencia fue una señal alentadora en medio de la rehabilitación, aunque todavía deberá aguardar la evolución de la zona afectada antes de volver a los entrenamientos y competir otra vez.

Penders, reemplazar de Dibu, tiene 21 años y llegó al Chelsea desde el Genk de Bélgica. Tuvo un paso previo por el Racing Estrasburgo de Francia, que pertenece al mismo conglomerado que tiene a los ingleses bajo su propiedad. Tuvo su debut oficial por Premier League ingresando por Martínez ante Everton y sumó su segunda presencia en el torneo inglés en esta jornada, más allá de que previamente había tenido dos actuaciones por la Carabao Cup con victorias ante Luton Town (2-0) y Leeds (6-3).

El arquero argentino continúa recuperándose de una fractura de maxilar (Mike Egerton/PA via AP)
El arquero argentino continúa recuperándose de una fractura de maxilar (Mike Egerton/PA via AP)

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