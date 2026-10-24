Defensa visitará a Talleres, San Lorenzo chocará ante Newell’s y Rosario Central recibirá a Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

La fecha 14 del Torneo Clausura presenta tres encuentros decisivos para la definición de los cupos a la siguiente ronda

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El Torneo Clausura ingresa en la recta final y, además del clásico del Sur entre Banfield y Lanús, la fecha 14 tendrá este sábado otros tres encuentros clave para definir posiciones. La jornada tendrá en Córdoba el partido entre Talleres y Defensa y Justicia a las 17:00, seguido de San Lorenzo-Newell’s (19:15) y Rosario Central-Huracán (21:30).

TALLERES VS DEFENSA Y JUSTICIA

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Defensa y Justicia se ubica en el tercer puesto de la Zona A con 24 puntos bajo la conducción de Julio Vaccari.

Talleres recibirá a Defensa y Justicia desde las 17:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un choque de realidades opuestas en la Zona A del Torneo Clausura. La T, última en su grupo con apenas nueve puntos y ya sin chances de clasificarse a los playoffs, enfrenta al Halcón, que marcha tercero con 24 unidades y pelea por sostenerse entre los primeros del grupo. Juan Pafundi será el árbitro y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo que conduce Omar De Felippe llega golpeado después de caer 2-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, un resultado que lo dejó clavado en el fondo de la tabla con 9 puntos en 13 partidos. Talleres apenas ganó dos encuentros en todo el Clausura y acumula cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

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Con diez puntos de diferencia respecto del octavo clasificado cuando solo quedan nueve en juego, la T ya no tiene posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs. Su único objetivo es sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso en la tabla anual y engrosar el promedio para el año que viene.

En tanto, Defensa y Justicia llega a Córdoba después de caer 1-0 ante Instituto en Florencio Varela, un tropiezo que cortó una racha de cuatro partidos sin derrotas. El Halcón quedó tercero con 24 unidades, a cinco del líder y empatado en puntos con Boca y Vélez, aunque con mejor diferencia de gol que el Fortín.

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El equipo de Julio Vaccari atraviesa un Clausura sólido, con siete victorias en 13 fechas y una efectividad que lo posiciona como uno de los candidatos firmes para avanzar a los octavos de final.

Probables formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, Héctor Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

SAN LORENZO VS NEWELL’S

San Lorenzo recibirá a Newell's por la fecha 14

San Lorenzo y Newell’s se medirán desde las 19:15 en el estadio Pedro Bidegain, en un duelo directo por la clasificación a los playoffs de la Zona A del Torneo Clausura. El Ciclón, noveno con 17 puntos, necesita ganar para meterse entre los ocho primeros, mientras que la Lepra, sexta con 20 unidades, busca sellar su pase a la siguiente fase. El partido será dirigido por Luis Lobo Medina y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

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El plantel azulgrana inició la semana de trabajo con otra energía después de una victoria agónica que le devolvió la ilusión. San Lorenzo remontó un 0-1 y le ganó 2-1 a Estudiantes en La Plata, con un golazo de Facundo Gulli en el cuarto minuto de descuento que selló el segundo triunfo consecutivo en el ciclo de Ruben Darío Insua.

Newell’s llega al Bajo Flores tras imponerse 2-1 ante Central Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa, un resultado que le permitió trepar al sexto puesto de la Zona A con 20 puntos. Jerónimo Gómez Mattar abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo y Santiago Solari amplió a los 24 del complemento, antes del descuento de Leonardo Sequeira para el Ferroviario.

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El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka atraviesa un semestre sólido, con una sola derrota en los últimos nueve partidos. La Lepra depende de sí misma para asegurar su lugar en los octavos de final, algo que no logra desde que se implementó el formato con eliminación directa en el torneo argentino.

Probables formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Ruben Darío Insua.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzanti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.

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Estadio: Nuevo Gasómetro

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Sebastián Bresba

Hora: 19:15

TV: TNT Sports

ROSARIO CENTRAL VS HURACÁN

Rosario Central lidera la Zona B con 25 unidades y se ubica a un punto de Boca Juniors en la tabla anual acumulada

Rosario Central recibirá a Huracán desde las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito, en un partido con objetivos distintos por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El Canalla, líder de su grupo con 25 puntos, busca afianzarse en la cima y acercarse a la punta de la tabla anual, mientras que el Globo, octavo con 19 unidades, necesita sumar para no perder su lugar entre los clasificados a los playoffs. El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

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El equipo de Jorge Almirón atraviesa un gran momento: acumula seis partidos sin perder, con cuatro triunfos y dos empates, y viene de imponerse 3-2 ante Atlético Tucumán como visitante. Esa victoria le permitió trepar a la cima de la Zona B, igualado en 25 puntos con Argentinos Juniors, pero con mejor diferencia de gol (+9).

Más allá de la pelea por el liderazgo del grupo, el Canalla tiene una motivación extra: está a solo un punto de Boca en la tabla anual, con 53 unidades contra las 54 del Xeneize. Con dos de los tres partidos restantes como local en el Gigante, el conjunto rosarino sabe que tiene una oportunidad concreta de terminar la temporada en lo más alto del acumulado.

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Ángel Di María es la referencia futbolística del equipo, con cinco goles y una asistencia en el Clausura. Lo escoltan en producción ofensiva Jáminton Campaz, con tres tantos, y Gastón Ávila, autor de otros tres goles desde la línea defensiva. Vicente Pizarro e Ignacio Ovando completan un plantel que encontró regularidad en las últimas jornadas.

Huracán llega en un momento complicado: acumula dos derrotas consecutivas que lo dejaron en el octavo puesto de la Zona B con 19 puntos, apenas por encima de Independiente Rivadavia, que tiene la misma cantidad de unidades pero peor diferencia de gol (-4 contra 0 del Globo).

La caída más reciente fue el 2-1 sufrido ante Gimnasia de La Plata en Parque Patricios por la fecha 13. Jordy Caicedo empató de penal a los 38 del segundo tiempo, pero Germán Conti apareció en el minuto 97 para darle el triunfo agónico al Lobo platense.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández, Facundo Waller; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium