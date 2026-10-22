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La sorprendente aclaración de los organizadores por la polémica votación del Balón de Oro más grande de la historia que Cristiano le gana a Messi

Luego de la controversia generada por el nuevo premio que se anunciará el próximo 28 de octubre, se publicó un artículo oficial sobre los alcances de la distinción

Messi y Cristiano Ronaldo en la gala del Balón de Oro
France Football habilitó la votación del Balón de Oro de Todos los Tiempos con motivo del 70° aniversario del galardón y Cristiano Ronaldo lidera la encuesta
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A la espera de la gala del Balón de Oro 2026 que se realizará el próximo lunes en Londres, France Football, organizadora del tradicional galardón, preparó una propuesta inusual que invita a los aficionados a votar por el mejor ganador de la historia del mencionado premio. Hasta el momento, Cristiano Ronaldo lidera la lista, lo que generó repercusiones en las redes sociales en torno a la manera en la que se elige esta distinción especial.

La iniciativa fue denominada como BOAT, lo que se traduce como Balón de Oro de Todos los Tiempos. En esta elección participan los hinchas, que pueden elegir entre los futbolistas más destacados de la historia. La principal controversia es que no hay límite de participaciones y cada usuario paga un euro por voto. Esto obligó a la organización a emitir un comunicado para aclarar algunos aspectos.

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La votación, habilitada en el sitio oficial del galardón con motivo del 70° aniversario de la distinción, propone a los aficionados elegir la mejor temporada individual entre diez futbolistas que obtuvieron el Balón de Oro en al menos dos oportunidades. La lista incluye a Lionel Messi (ocho veces ganador), Cristiano Ronaldo (cinco), Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten (tres cada uno), además de Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan y Alfredo Di Stéfano, con dos cada uno.

Lionel Messi compite con ocho temporadas seleccionadas y reúne el 9% de apoyo por sus registros de 2012 y 2023 en el BOAT (FRANCE FOOTBALL)
Lionel Messi compite con ocho temporadas seleccionadas y reúne el 9% de apoyo por sus registros de 2012 y 2023 en el BOAT (FRANCE FOOTBALL)

“El reciente lanzamiento de la votación para el BOAT ha despertado un inmenso interés a nivel mundial. A través de nuestra plataforma oficial, los aficionados de todo el mundo tienen la oportunidad de votar por el Balón de Oro de todos los tiempos entre los jugadores que han levantado el trofeo dos o más veces en la historia. Sin embargo, esta iniciativa también ha desencadenado un debate continuo en nuestra comunidad: ¿El BOAT está a la altura del legendario Super Balón de Oro? La respuesta es inequívoca: no. Se trata de dos iniciativas totalmente distintas, sin ninguna conexión entre ellas”, comenzó el artículo publicado en el sitio oficial del evento.

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A continuación explicaron las diferencias entre el BOAT y el Súper Balón de Oro, que se entregó solamente en una oportunidad en la historia. “El BOAT es una votación exclusivamente pública diseñada para celebrar la pasión de nuestros seguidores. No se trata de un trofeo físico ni de un premio oficial entregado en nuestra ceremonia. Los resultados finales elegidos por los aficionados se darán a conocer el 28 de octubre”, explicaron.

“A diferencia del BOAT, el Super Balón de Oro fue un trofeo oficial, físico e histórico otorgado por France Football solo una vez en la historia. Tuvo lugar en diciembre de 1989 para elegir al mejor ganador de múltiples Balones de Oro de las tres décadas anteriores. Ese singular trofeo, otorgado por un jurado de expertos, antiguos ganadores y lectores, fue entregado a la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano. En aquella ocasión, la Saeta Rubia se impuso en la votación a iconos de la talla de Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros. Desde entonces, el Super Balón de Oro no se ha vuelto a entregar y, actualmente, no hay fecha oficial fijada para una segunda edición”, completaron.

Alfredo Di Stéfano conquistó en 1989 el único Super Balón de Oro otorgado en la historia tras la deliberación de un jurado. En la imagen, el histórico futbolista está al lado de Diego Maradona en 1995 (Colorsport/Shutterstock)
Alfredo Di Stéfano conquistó en 1989 el único Super Balón de Oro otorgado en la historia tras la deliberación de un jurado. En la imagen, el histórico futbolista está al lado de Diego Maradona en 1995 (Colorsport/Shutterstock)

¿Quién es el máximo candidato a ganar el BOAT?

Según los datos parciales difundidos por la organización, la temporada de Cristiano Ronaldo en 2008, cuando ganó la Premier League y la Champions League con el Manchester United, acapara el 75% de las preferencias. Detrás aparecen dos temporadas de Messi: la de 2012, año en que anotó 91 goles en el calendario, y la de 2023, tras consagrarse campeón del mundo en Qatar, ambas con el 9%.

La particularidad del resultado es que Messi cuenta con ocho ediciones candidatas frente a las cinco de Ronaldo. Aun así, la suma total de los votos a favor del portugués supera por amplio margen el acumulado del argentino, lo que desató un intenso debate sobre si la diferencia obedece a la dispersión del voto entre más opciones o a la dinámica propia del sistema de pago.

Retrato dividido en dos partes con Cristiano Ronaldo a la izquierda y Lionel Messi sonriendo a la derecha.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, entre los más elegidos por los usuarios para ganar el Balón de Oro de Todos los Tiempos que lanzó France Football (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal foco de cuestionamientos apunta al esquema comercial de la elección. Cada voto cuesta un euro y la plataforma permite emitir múltiples sufragios sin restricción, siempre que se abone el importe correspondiente. Los organizadores justifican el cobro con la entrega de “ventajas exclusivas” a los votantes, como la descarga de una fotografía conmemorativa y la participación en un sorteo de dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro 2027.

La polémica encontró un caso emblemático en la red social X (ex Twitter). Un usuario identificado como “Kanye Wiz7” publicó: “Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT”. La captura se viralizó y alimentó las críticas sobre la representatividad real de los resultados. La herramienta de verificación Grok, integrada en la plataforma, también intervino para aclarar que el BOAT “es una encuesta pública de participación, no un trofeo oficial” y que “no se entregará ningún premio físico” en la gala.

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