Costa Rica registra 2,954 casos de sífilis y un alza del 12% en pacientes con gonorrea

Dos tubos de ensayo preparados para pruebas de sífilis y gonorrea reposan sobre una gradilla en un laboratorio de microbiología mientras el personal procesa análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Costa Rica notificó un marcado incremento en los diagnósticos de sífilis y gonorrea durante el año 2026. El reporte epidemiológico oficial, sustentado en los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó que las infecciones de transmisión sexual (ITS) mantienen una curva ascendente que afecta con mayor fuerza a la población joven y exhibe profundas disparidades territoriales.

Hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, el país acumuló 2,954 casos de sífilis en todas sus formas, cifra que supera las 2,481 infecciones reportadas en el mismo periodo de 2025. Esta diferencia representa un alza del 19.06% en las notificaciones nacionales.

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La mayor concentración de diagnósticos se ubica en el segmento de 20 a 34 años, que reúne 1,217 personas enfermas; el subgrupo de 25 a 29 años encabeza la incidencia con una tasa de 108,2 por cada 100 mil habitantes.

En el plano geográfico, la provincia de Limón exhibe el panorama más comprometido, con una tasa de 109,6 casos por cada 100 mil habitantes, casi el doble del promedio de Costa Rica, que se sitúa en 56,6. Por volumen, San José concentra la mayor cantidad absoluta de diagnósticos, con 1,200 fichas. El informe oficial alertó además sobre las detecciones en menores de un año, condición que exige revisiones clínicas exhaustivas para determinar cuántos eventos corresponden a transmisión vertical o sífilis congénita durante la gestación.

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Comportamiento semanal de las notificaciones por gonorrea en Costa Rica durante las primeras 40 semanas de 2025 y 2026 (Cortesía: Ministerio de Salud CR).

En cuanto a la gonorrea, el sistema sanitario sumó 1,335 enfermos frente a los 1,188 del año previo, lo cual equivale a un incremento del 12.37%. Más del 50% de los diagnósticos recae en adolescentes y jóvenes entre los 15 y los 29 años, franja donde el grupo de 20 a 24 años registra 355 contagios.

La distribución por género muestra una marcada brecha: la tasa en hombres alcanzó 44.9 casos por cada 100 mil habitantes frente a 6.4 en mujeres. Esta proporción confirma que la carga notificada en la población masculina supera en siete veces a la femenina.

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El origen bacteriano de ambas patologías define sus cuadros clínicos

La sífilis surge por la bacteria Treponema pallidum. Su manifestación inicial consiste en una úlcera indolora denominada chancro en los genitales, el recto o la boca. Si la persona no recibe tratamiento antibiótico adecuado, la infección avanza hacia fases secundarias con erupciones en la piel y lesiones en mucosas, y puede derivar en fases tardías con alteraciones neurológicas, cardiovasculares o daños irreversibles en órganos internos.

Por su parte, la gonorrea es una infección originada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, la cual coloniza las mucosas de los tractos genital, urinario, rectal y faríngeo. Provoca ardor al orinar y secreciones purulentas en la uretra masculina. En las mujeres, los síntomas suelen ser leves o inexistentes, lo que dificulta la detección temprana y favorece complicaciones graves, tales como la enfermedad pélvica inflamatoria, el dolor crónico y la infertilidad.

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Una profesional sanitaria realiza una extracción de sangre a una mujer embarazada durante una consulta de control prenatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención eficaz de estas patologías demanda el uso ininterrumpido de preservativos en todas las prácticas sexuales, ya que representan la barrera física comprobada frente a los fluidos y lesiones que transmiten las bacterias. Las autoridades sanitarias recomiendan pruebas periódicas de tamizaje en personas con vida sexual activa, lo que asegura una detección oportuna antes del desarrollo de secuelas.

El control prenatal adquiere carácter prioritario para aplicar tamizajes serológicos en cada trimestre de gestación y erradicar la transmisión materno infantil. Frente a un resultado positivo, la indicación médica exige completar los esquemas terapéuticos con penicilina u otros antibióticos prescritos, junto con el abordaje simultáneo de las parejas sexuales para impedir reinfecciones continuas.

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