Desde el lunes se podrá acceder a la moratoria impositiva bonaerense: qué deudas entran y cuáles son las facilidades de pago

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Los contribuyentes bonaerenses que deben impuestos tendrán una nueva oportunidad para ponerse al día. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) publicó en el Boletín Oficial la normativa que regula el nuevo plan especial de pagos. El régimen entrará en vigencia el lunes 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta 40% para regularizar obligaciones tributarias. La medida está pensada para familias, comercios y empresas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el objetivo es generar una instancia de regularización antes del inicio del próximo período fiscal. “Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo.

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La referencia a 2027 tiene una razón práctica. Para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable. De ese modo, quien no regularice su situación antes del 31 de diciembre quedará fuera de esos beneficios.

Qué impuestos y qué períodos alcanza

El plan comprende deudas de cinco tributos: Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Entran aun cuando estén en instancia prejudicial o judicial, o bajo un proceso de fiscalización.

Entre los impuestos que se pueden regularizar, se encuentra el Automotor.

También se admitirán las deudas correspondientes a 2026, con una excepción: las del Impuesto de Sellos. En ese tributo, solo se pueden regularizar las obligaciones generadas hasta fines de 2025.

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La normativa contempla además los saldos de planes de pago caducos, es decir, aquellos que el contribuyente dejó de cumplir. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original. El cálculo se rehará desde el vencimiento de la obligación, con los intereses correspondientes y la deducción de los pagos ya realizados.

Más descuentos para quienes accedan antes

El régimen está organizado en cuatro etapas, y los beneficios mayores se concentran al comienzo. Hay tres modalidades de cancelación: pago al contado, en tres cuotas o en seis cuotas.

En la primera etapa, que va del 26 de octubre al 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para quienes paguen al contado. Quienes elijan tres cuotas recibirán un 20%, y quienes opten por seis cuotas, un 15%.

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La segunda etapa corre del 14 al 27 de noviembre. En ese período los descuentos serán del 35% al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis cuotas.

Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre regirá la tercera etapa. La bonificación será del 30% para el pago al contado, del 10% en tres cuotas y del 5% en seis cuotas.

ARBA mantendrá las herramientas de financiación habitual para quienes no cumplan con los requisitos.

La última etapa abarca del 12 al 31 de diciembre. En esas fechas se mantendrá un descuento del 30%, pero solo para quienes cancelen la deuda de una sola vez. Las opciones en cuotas no tendrán bonificación.

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En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Cómo se adhiere y qué otras opciones existen

La adhesión será digital y podrá hacerse a través del sitio oficial del organismo. Dentro de la sección de planes por impuesto, el contribuyente debe seleccionar el tributo, consultar la deuda y formalizar el plan de pagos.

Para quienes necesiten plazos más extensos, ARBA mantiene los planes habituales de financiación, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas. La diferencia con el régimen especial es que este concentra las bonificaciones más altas en quienes regularicen su situación durante las primeras etapas del cronograma.

Lo que viene para los cumplidores

El organismo también anticipó cómo será el reconocimiento a los contribuyentes al día. Los mayores beneficios del año próximo estarán dirigidos a quienes hayan pagado sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años.

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“El año que viene vamos a fortalecer el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo, la responsabilidad fiscal y el compromiso de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló Girard.

Al presentar la herramienta, el funcionario la ubicó en un contexto económico complicado. “El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, dijo.

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