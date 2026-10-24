Política

Javier Milei dijo que está "supertranquilo" sobre sus chances de reelección: "No veo a los argentinos votando para atrás"

El mandatario expresó confianza en el respaldo ciudadano a un año de las elecciones presidenciales. Aseguró que una nueva victoria electoral permitiría profundizar las reformas económicas de su administración

Javier Milei confía en el respaldo electoral de los votantes para acelerar el programa económico del gobierno. Foto: Reuters
Javier Milei confía en el respaldo electoral de los votantes para acelerar el programa económico del gobierno. Foto: Reuters
Guardar

El presidente Javier Milei afirmó que confía en que los argentinos respaldarán su continuidad en el poder y sostuvo que una victoria electoral permitiría acelerar el programa económico de su gobierno. “Estoy supertranquilo”, dijo.

El mandatario vinculó ese pronóstico con la evolución de indicadores económicos y sociales que enumeró durante la charla. “¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más. ¿Tenemos menos pobres, menos indigentes, menos chicos pobres? ¿Tenemos mejores condiciones de seguridad?”, planteó.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si la ciudadanía podría votar con el bolsillo, Milei respondió de manera afirmativa sobre su posibilidad de ser reelegido. Según afirmó, los votantes no acompañarán opciones que asoció con “cien años de decadencia”.

No veo a los argentinos votando para atrás”, señaló durante una extensa entrevista en Radio Mitre. “No veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia”, agregó. También sostuvo que su espacio representa las reformas y el progreso, mientras cuestionó a sectores de la oposición, a los que volvió a referirse con términos descalificadores.

PUBLICIDAD

Consultado sobre una eventual fórmula junto a Patricia Bullrich en 2027, Milei evitó precisar si la considera para la vicepresidencia, aunque ratificó su pertenencia al oficialismo. “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”, respondió ante la posibilidad de compartir una boleta y la definió como “uno de los grandes referentes del espacio”.

Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos
Milei descartó una salida de Patricia Bullrich de La Libertad Avanza

El Presidente sostuvo además que Bullrich es “un soldado de este gobierno” y rechazó las versiones sobre una disputa interna. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, contestó cuando le preguntaron si la tiene en carpeta como candidata a vicepresidenta. También señaló que la definición de las estrategias corresponde a la mesa política, mientras él se concentra en “la gestión y la batalla cultural”.

Milei también consideró que una nueva victoria electoral funcionaría como una señal para los inversores. Aseguró que, tras ese “test electoral”, el riesgo país podría ubicarse en 200 puntos básicos y la economía argentina crecer a tasas de entre 7 % y 8 %.

Durante la entrevista, el jefe de Estado planteó una proyección de largo plazo para la Argentina. Dijo que, con un crecimiento sostenido, el país podría duplicar su producto bruto interno en una década y cuadruplicar el PBI per cápita en 20 años.

Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, afirmó. “En diez años duplica el PBI. Eso significa que de acá a 20 años usted cuadruplica el PBI per cápita”, añadió. Luego agregó que el país podría llegar a ser la primera potencia mundial en un horizonte de entre 30 y 40 años.

Milei sostuvo que esas metas dependen de la continuidad de las reformas. En esa línea, defendió medidas de desregulación en sectores como la energía y la minería, y mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Milei y Mauricio Novelli
El presidente y el resto de los involucrados en la investigación judicial por el caso $Libra fueron sobreseídos por inexistencia de delito

Milei reiteró sus acusaciones sobre el caso Libra

El presidente volvió a referirse al caso $Libra y afirmó que, durante un año, ocho meses y nueve días, fue objeto de acusaciones que calificó de falsas. Sostuvo que esas versiones buscaron dañar su figura y la de su gobierno, y llegó a plantear que detrás de esa cobertura existió una intención de propiciar una salida anticipada de su mandato. Además, adelantó que, tras su sobreseimiento en la causa, evaluará con sus abogados eventuales acciones legales por el perjuicio que considera haber sufrido.

“Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de estado”, sostuvo. Consultado sobre si consideraba que la situación podría haber derivado en una ruptura institucional, respondió: “No estuvo tan lejos. Quizás habría que investigar si fueron parte de aquellos que buscaban la caída del gobierno y poner otras figuras para llevar esta transición”. Milei agregó que, si quienes lo ofendieron hubiesen pedido disculpas, estas no habrían compensado el daño ocasionado: “¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?”, se preguntó.

Asimismo, adelantó que no descarta iniciar acciones legales: “Tengo que evaluarlo con mis abogados qué es lo que vamos a hacer, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”, afirmó. El mandatario calificó lo ocurrido como “una extorsión” que buscó “generar caos” y “tratar de ensuciar la figura del presidente”.

Defensa de las reformas y pedido de tiempo para que impacten en los ingresos

El mandatario respondió además a la inquietud por quienes aún no perciben mejoras en sus ingresos. Argumentó que la recuperación de los salarios requiere un proceso de reconstrucción del ahorro, la inversión y el capital de la economía.

No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó. Luego comparó la situación del país con la de una persona que debe formarse y ganar experiencia antes de mejorar su remuneración y sostuvo que “esto se construye con trabajo, con tiempo”.

El mandatario proyectó que un triunfo electoral situará el riesgo país en 200 puntos básicos con tasas de crecimiento de hasta 8 %. (EFE/ Mariscal)
El mandatario proyectó que un triunfo electoral situará el riesgo país en 200 puntos básicos con tasas de crecimiento de hasta 8 %. (EFE/ Mariscal)

Según Milei, las reformas estructurales se implementan sin los efectos que, a su juicio, suelen observarse en otros procesos de ajuste. Afirmó que la economía cerraría sus primeros cuatro años de gestión con un crecimiento acumulado de entre 16 % y 18 %, aunque no precisó la base de cálculo de esa proyección.

También aseguró que los ingresos de los trabajadores informales se ubican cerca de 60 % por encima del nivel existente al inicio de su administración y que la desocupación está más de dos puntos por debajo de la tasa natural de desempleo. Las cifras fueron mencionadas por el Presidente durante la entrevista y no fueron contrastadas en la conversación.

El Presidente atribuyó parte de sus expectativas a las desregulaciones impulsadas por su gestión. Citó la eliminación del denominado barril criollo y los cambios en la normativa vinculada a glaciares como ejemplos de medidas que, según dijo, favorecieron inversiones energéticas y mineras.

Milei afirmó que el RIGI reúne proyectos por USD 210.000 millones, de los cuales USD 70.000 millones estarían aprobados. Definió al régimen como “la política industrial más importante de la historia argentina”.

En otro tramo de la entrevista con Radio Mitre, el mandatario insistió en que la continuidad de su programa dependerá del respaldo electoral. “Yo confío en los argentinos”, sostuvo. También afirmó que, una vez superado el examen electoral que —según dijo— reclaman los inversores, “Argentina va a empezar su gran despegue” y reiteró que una victoria de su espacio abriría una etapa de mayor crecimiento para el país.

Milei se mostró optimista sobre la salud del Papa

El presidente también se refirió a la salud del papa León XIV y dijo que antepone la cuestión humana a cualquier otra consideración. “Lo importante es que el papa se recupere y esté bien”, afirmó, y agregó que, si esa recuperación se produce y el pontífice puede viajar a la Argentina, la visita representaría “alegría, bendiciones” para el país. El mandatario se mostró optimista sobre la posibilidad de ese viaje, aunque remarcó que la prioridad sigue siendo el estado de salud del Papa.

Milei expresó que lo más importante es que el Papa recupere su salud y si viene al país será una "alegría" y una "bendición"
Milei expresó que lo más importante es que el Papa recupere su salud y si viene al país será una "alegría" y una "bendición"

El Presidente cuestionó a quienes, según dijo, no desean que la visita se concrete. Sostuvo que existen sectores de la política y el periodismo que “parece que quisiera que no viniera” y calificó esa postura de “miserabilidad”. Recordó que el 75% de los argentinos son católicos y reconocen al Papa como jefe espiritual, por lo que consideró injustificado que se introduzcan consideraciones políticas en torno al tema.

Milei dedicó un tramo de la entrevista a analizar por qué el papa Francisco nunca había viajado a la Argentina durante su papado. Expresó que, a su juicio, el fallecido pontífice evitó la visita para no generar “un terremoto político” en el país y que esa decisión reflejó, según su interpretación, un gesto de amor hacia su tierra natal. En ese marco, definió a Francisco como “el argentino más importante de la historia” por su rol como líder espiritual de la Iglesia Católica, aunque aclaró que esa valoración corresponde a una categoría distinta de la que ocupa Lionel Messi en el fútbol.

Temas Relacionados

Javier MileiReelección presidencialReformas estructuraleselecciones 2027últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV recibió una carta de las universidades argentinas con duras críticas al gobierno por la crisis presupuestaria

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, le entregó al Pontífice un documento que cuestiona el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y advierte sobre sus consecuencias institucionales. Ocurrió en el Vaticano, después de una nueva marcha universitaria y en medio de una disputa en los tribunales que sigue abierta

El papa León XIV recibió una carta de las universidades argentinas con duras críticas al gobierno por la crisis presupuestaria

Ricardo Lorenzetti en Expoterra: “Tanto el agua como la tierra son recursos escasos; los hemos sobreutilizado para otros fines y, al haber hecho esto, hemos llegado a agotarlos”

Con 450 asistentes de todo el país se realizó el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental de la Fundación Expoterra. En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, juezas y jueces de todas las provincias, juristas de Europa y América Latina, abogados y estudiantes debatieron los grandes desafíos de la tutela ambiental.

Ricardo Lorenzetti en Expoterra: “Tanto el agua como la tierra son recursos escasos; los hemos sobreutilizado para otros fines y, al haber hecho esto, hemos llegado a agotarlos”

Conflicto universitario: convocaron a un nuevo paro nacional por una semana

Será desde el próximo miércoles. La medida de fuerza fue informada por la CONADU Histórica en reclamo a la aplicación de la ley de financiamiento. El gremio no docente se adherirá al primer día de protesta, por 24 horas, y anunció cuatro paros más para noviembre

Conflicto universitario: convocaron a un nuevo paro nacional por una semana

El Peronismo Federal presentó en Comodoro Rivadavia un programa energético con inversión, empleo y reglas estables

La iniciativa propone coordinar recursos públicos y privados, preservar el rol de YPF, sumar proveedores nacionales y sostener las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz en un encuentro con legisladores, intendentes y referentes sindicales

El Peronismo Federal presentó en Comodoro Rivadavia un programa energético con inversión, empleo y reglas estables

“Ladrón y mentiroso”: Milei respondió los dichos de Lula sobre su Gobierno durante el debate con Bolsonaro

En un posteo en X se refirió al último cara a cara televisado previo al balotaje brasileño de mañana, en el que el líder del Partido de los Trabajadores cuestionó a Flávio Bolsonaro por proponer una agenda similar a la Argentina

“Ladrón y mentiroso”: Milei respondió los dichos de Lula sobre su Gobierno durante el debate con Bolsonaro

DEPORTES

Defensa y Justicia visita a Talleres en un duelo clave por los primeros puestos de la Zona A del Torneo Clausura

Defensa y Justicia visita a Talleres en un duelo clave por los primeros puestos de la Zona A del Torneo Clausura

Con la penalización de 10 lugares que deberá cumplir, Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Estados Unidos

Histórico: Excursionistas ascendió a la B Nacional y jugará en la segunda división del fútbol argentino tras 54 años

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Banfield y Lanús empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico del Sur

TELESHOW

Axel, desde los hits al desayuno en la cama que le lleva a sus hijos: “Papá no es perfecto, se equivoca, sufre y llora”

Axel, desde los hits al desayuno en la cama que le lleva a sus hijos: “Papá no es perfecto, se equivoca, sufre y llora”

La salida de gala de Nicolás Cabré con Rocío Pardo y Rufina: “Mis amores”

Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años: la desgarradora despedida de Georgina Barbarossa a su “hermano de la vida”

La influencer cordobesa Mar Tarrés aseguró que sus perros quedaron "traumados" al enterarse de que son adoptados

Presentan una imponente escultura para homenajear a Ricardo Iorio a 3 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

La mortalidad infantil en Cuba se disparó un 147% en siete años: cesáreas demoradas, bebés sin oxígeno y hospitales con aguas negras

La mortalidad infantil en Cuba se disparó un 147% en siete años: cesáreas demoradas, bebés sin oxígeno y hospitales con aguas negras

La economía dominicana crece 5.6% en septiembre y el Banco Central prevé 4.5% anual

Costa Rica registra 2,954 casos de sífilis y un alza del 12% en pacientes con gonorrea

El Ministerio Público de Guatemala revisa 200 celulares en el Instituto Vocacional Fischmann y lleva a seis alumnos ante un juzgado

El régimen de Ortega y Murillo toma el control de las selecciones de fútbol nicaragüenses