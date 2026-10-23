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Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

La actriz de la película original habló sobre la expansión de la saga, que volverá a los cines con Scarlett Johansson como protagonista

Ellen Burstyn cuestionó la continuidad de El exorcista
Ellen Burstyn expresó su cansancio ante las nuevas secuelas de la franquicia de terror (Composición fotográfica)
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Ellen Burstyn no es partidaria de seguir preparando más producciones de El exorcista. La actriz, quien dio vida a Chris MacNeil en la película original de 1973, manifestó su hartazgo ante la continuidad de la franquicia de terror, que prepara una nueva entrega bajo la dirección de Mike Flanagan y con Scarlett Johansson como protagonista.

“¿No hay ya suficiente con todo lo de El exorcista? Ya basta”, declaró Burstyn en una entrevista con Variety, publicada el 22 de octubre. La actriz hizo referencia al próximo largometraje de la saga, titulado El exorcista: Mártires (The Exorcist: Martyrs), cuyo estreno está previsto para marzo de 2027.

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Las palabras de la veterana artista llegan después de su regreso a la franquicia en 2023, cuando participó en El exorcista: Creyente (The Exorcist: Believer), la película con la que Universal y Blumhouse pretendían iniciar una nueva trilogía. El proyecto no obtuvo la recepción esperada y los planes para las siguientes entregas quedaron descartados.

En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre su interpretación de Marilyn Monroe
La actriz reconoció su vínculo con la película original, aunque sus recientes declaraciones evidencian su poco entusiasmo por las nuevas secuelas. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

El regreso de Ellen Burstyn después de 50 años.

En la ficción original de William Friedkin, estrenada en 1973, Burstyn interpretó a Chris MacNeil, una actriz y madre que busca desesperadamente ayuda para su hija Regan (Linda Blair), quien presenta comportamientos que parecen indicar una posesión demoníaca.

Su trabajo le valió una nominación al Oscar a mejor actriz. La película obtuvo dos premios de la Academia, por mejor guion adaptado y mejor sonido, y se convirtió en un referente del cine de terror.

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Aunque la historia continuó en otras producciones, Burstyn no volvió a interpretar a Chris hasta El exorcista: Creyente, medio siglo después. Sin embargo, La actriz tampoco aceptó de inmediato la propuesta de David Gordon Green para hacer un cameo en aquel proyecto.

Escena de la película El exorcista: creyentes
Burstyn aceptó participar en la secuela de "El Exorcista" a cambio de un programa de becas. (Universal Pictures)

En declaraciones a A.frame, el director recordó la primera respuesta de Burstyn: “Al principio, era muy escéptica. Su respuesta inmediata fue: ‘Ni hablar’”.

Green explicó que ambos conversaron sobre sus intenciones para la película y el respeto que quería mostrar hacia el personaje. Después de esos intercambios, le envió el guion y logró que la actriz aceptara participar.

Sin embargo, El exorcista: Creyentes recibió críticas negativas y recaudó USD 137 millones en taquilla, después de que Universal pagara USD 400 millones por los derechos de la franquicia. El estudio abandonó los planes para completar la trilogía y optó por una nueva película con otro enfoque.

Una saga que también dividió a su creador

El exorcista - Tráiler - Warnet Bros.
William Friedkin, director de la película original, también manifestó su desinterés por la expansión de El exorcista como franquicia cinematográfica.

La postura de Burstyn recuerda la resistencia de William Friedkin a que El exorcista se transformara en una franquicia. El director de la película original no participó en las secuelas y expresó su desinterés por la expansión de la historia en Hollywood, según los antecedentes recogidos por Variety.

Desde 1977, la saga pasó por secuelas, precuelas y una serie de televisión. Entre sus títulos figuran El exorcista II: El hereje (1977), El exorcista III (1990), El exorcista: El comienzo (2004) y Dominion: Precuela de El exorcista (2005). La recepción crítica fue desigual, lejos del impacto de la primera película.

Qué se sabe de ‘El exorcista: Mártires’

El Exorcista: Mártires
La próxima entrega de El exorcista incorporará elementos del thriller policial a la historia sobrenatural que caracteriza a la franquicia

La próxima entrega estará escrita y dirigida por Mike Flanagan, cineasta conocido por sus trabajos en el terror, entre ellos La maldición de Hill House y Doctor Sueño. Scarlett Johansson encabezará el reparto como Julie Miller, una detective de homicidios de Nueva York y madre soltera.

La trama sigue a la investigadora después de la captura de un asesino en serie cuyos crímenes recreaban el martirio de santos católicos. Sin embargo, la ejecución del criminal no transcurre como se esperaba y da paso a una historia con elementos policiales y sobrenaturales.

Flanagan ha explicado que busca explorar el terror desde una perspectiva distinta, con referencias tanto al thriller criminal como a las películas de posesiones demoníacas. La nueva producción no continuará directamente la historia de El exorcista: Creyente, sino que abrirá otra etapa para la franquicia.

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