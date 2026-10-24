El homenaje de Ciudad Bolívar a Daniel Castellani por su legado en el vóley: “Puso en marcha un sueño”

El homenaje a Daniel Castellani en Bolivar

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El Club Ciudad de Bolívar homenajeó a Daniel Castellani con una placa y una camiseta en el ingreso a la cancha de vóley del Complejo José Domeño, a cuatro meses de la muerte del primer entrenador de Bolívar Vóley y conductor de los dos primeros títulos nacionales de la institución. El reconocimiento se realizó en la antesala de la 27ª edición de la Maratón Dino Hugo Tinelli.

La distinción reunió a integrantes del plantel que obtuvo el primer campeonato en la temporada 2002/03. Eduardo Rodríguez y el mánager Willy Paredes fueron oradores, mientras que también participaron Rodrigo Martínez Granados, el intendente Eduardo Bucca, el exintendente Juan Carlos Simón y dirigentes actuales y anteriores del club.

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Castellani dirigió a Bolívar Vóley entre 2002 y 2006. Bajo su conducción, el equipo ganó las temporadas 2002/03 y 2003/04, resultados que convirtieron al club en el primer bicampeón de la Liga Argentina de Vóley. La placa instalada en el Complejo José Domeño define al entrenador como “el hombre que puso en marcha un sueño”.

La distinción tiene una frase que recuerda que “con su liderazgo comenzó una historia que llenó de orgullo a toda una ciudad” y que bajo su conducción llegaron “los primeros grandes triunfos y dos títulos consecutivos que marcaron para siempre el vóley argentino”. Además de la placa, se colgó una camiseta de Daniel Castellani.

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Daniel Castellani, exentrenador y leyenda del vóley argentino (FEVA)

El homenaje se realizó después del fallecimiento de Castellani, ocurrido el 25 de junio a los 65 años tras una larga enfermedad. La Federación del Voleibol Argentino confirmó entonces la muerte del entrenador mediante un comunicado oficial.

“Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡Gracias por todo, Daniel!”, escribió la entidad.

El Comité Olímpico Argentino también expresó su pesar por la muerte del medallista olímpico y entrenador: “Su liderazgo, compromiso y pasión marcaron la historia del voleibol argentino. Acompañamos a su familia y amigos en este momento”

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La placa con la que Bolivar homenajeó a Castellani

Nacido en Buenos Aires el 21 de marzo de 1961, Castellani fue jugador de Boca y GEBA antes de desarrollar una carrera en clubes de Argentina, Brasil e Italia. Con la selección argentina fue capitán entre 1981 y 1988, período en el que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires de 1982 y la presea olímpica de Seúl 1988.

Como entrenador de la selección masculina argentina, cargo que ocupó entre 1993 y 1999, conquistó el oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y llevó al equipo a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Más tarde dirigió a Polonia, selección con la que ganó el Campeonato Europeo de 2009.

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Su trayectoria también incluyó cinco títulos con el SKRA Belchatow de Polonia, además de pasos por el Sir Safety Perugia de Italia y el Fenerbahçe IDH Sigorta de Turquía. Con Bolívar, además de las dos ligas nacionales, llegó a otra final.

En 2023, Castellani contó que había recibido un diagnóstico de cáncer a comienzos de ese año, poco después de asumir como técnico de Las Panteras. Pese a la enfermedad, continuó al frente de la selección femenina argentina con un proyecto orientado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante ese ciclo, Las Panteras lograron el primer título de su historia en la Copa Panamericana y disputaron la final del Sudamericano. El equipo también compitió en el Preolímpico de Japón rumbo a París 2024, aunque no obtuvo la clasificación olímpica.

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Castellani dirigió a Bolívar Vóley entre 2002 y 2006. Bajo su conducción, el equipo ganó las temporadas 2002/03 y 2003/04