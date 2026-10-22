Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

El momento de la detención de Leonardo Cohen Arazi

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En 2018 una causa sacudió al mundo del fútbol: tres meses antes del Mundial, el club Independiente denunció en la Justicia que varios de los chicos que se alojaban en su pensión y jugaban en las Inferiores habían sido cooptados por un grupo de pedófilos que los había corrompido sexualmente. Gracias a ese accionar de la institución y al trabajo de la fiscal Soledad Garibaldi junto a su secretario de entonces, Guillermo Cimadevilla, hoy al frente de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, la causa llegó a juicio y tuvo sentencia contra seis individuos que terminaron condenados por promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años.

El más famoso de todos ellos era un relacionista público, Leonardo Cohen Arazi, quien trabajaba como RRPP en varios boliches muy conocidos de la noche porteña y se codeaba con buena parte de la farándula local. El ex representante del fallecido Ricardo Fort terminó acordando en marzo de este año y, después de haber dilatado el juicio durante ocho años, una pena de diez años de prisión por aquellos siete hechos que se le imputaban. Siete meses después de la condena, falleció anoche en su departamento de Palermo, donde cumplía la misma en modalidad de prisión domiciliaria y con el beneficio de salidas laborales para atender un maxikiosco.

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Durante todo el proceso judicial que también condenó al ex árbitro Martín Bustos, a los representantes Alberto Ponte y Alejandro Dal Cin, al organizador de torneos amateur Juan Manuel Díaz Vallone y a otro individuo llamado Silvio Fleytas, se logró comprobar que al menos 15 futbolistas menores del Rojo habían sido abusados a cambio de dinero y de prendas deportivas, entre ellas botines de primeras marcas. Algunos también habían recibido teléfonos celulares como moneda de intercambio por el abuso sexual agravado al que eran sometidos. Todos, salvo Bustos que fue a juicio oral y se llevó una pena de 12 años de prisión, terminaron aceptando la pena de 10 años de cárcel en juicios abreviados que pactaron con la fiscal Viviana Giorgi y convalidó el Tribunal Oral 3. Al mismo tiempo, lograron que la modalidad de la pena fuera domiciliaria hasta la confirmación de Cámara, cosa que aún no ocurrió, y con salidas laborales. La misma situación del ahora occiso Cohen Arazi.

En el momento en que estalló el caso, el nombre del relacionista público puso la lupa sobre toda la farándula local, aunque no hubo más que trascendidos y una denuncia pública de la también fallecida, Natacha Jaitt, que no prosperó en Tribunales. En medio del proceso y para intentar desprestigiar la investigación, Cohen Arazi habló con el programa Los Angeles de la Mañana y aseguró: “Se me imputan seis hechos con seis menores de edad y todos eran mayores de edad cuando yo tuve relaciones con ellos. Y no tuve relaciones; en sí tuve sexo oral y me cuidé siempre. Independientemente de eso, ellos me buscaban a mí y la plata que me pedían era para ir a un boliche a sacar una mesa de seis lucas en un vip. No era por vulnerabilidad económica”. Claro que, a diferencia de sus dichos, la fiscal Garibaldi logró probar que eran menores y que habían sido corrompidos. Las declaraciones de los chicos fueron contundentes.

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“Leo nos quería conocer, ahí aceptamos. Un día que no teníamos plata para salir fuimos a la casa de Leo a comer. Hacíamos la previa ahí y después íbamos al boliche. Él nos invitaba a ir a su pieza, primero nos daba vergüenza entrar. Tomamos un trago, entonados, tomamos coraje y entramos, separados. La situación me provocaba asco y nos pagaba mil, 1500 pesos”, declaró una de sus víctimas. El fallo que lo condenó consta de 46 páginas y la palabra pedofilia aparece en seis de ellas.

Quien llevó en su momento adelante la denuncia por el lado del club y tuvo la tarea de contener a los chicos fue quien era el coordinador de pensión, Fernando Langenauer, junto al psicólogo de la institución, Ariel Ruiz. El propio Langenauer terminó tiempo después creando la ONG Validando para acompañar a las víctimas de abuso porque, en el caso del fútbol, se presumía y se sigue presumiendo que los 15 chicos de Independiente no fueron los únicos que sufrieron este aberrante delito. “No creo que estas penas sean una sanación para ninguno de los pibes. Por eso armé la ONG Validando como un espacio de acompañamiento para víctimas de abuso. Tanto en la parte legal como en el discurso público no se cuida a las víctimas. Y nosotros trabajamos para cambiar esa realidad y que esto no ocurra nunca más”, le decía el día de su fundación Langenauer a Infobae, sobre un espacio que en la web se encuentra como validando.org y que tiene psicólogos, sociólogos, abogados y asistentes sociales dedicados a pelear por un mundo mejor.

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