Deportes

La lesión que habría sufrido Emiliano Dibu Martínez tras el brutal choque de cabezas que obligó a trasladarlo al hospital

Si bien el Chelsea no difundió un parte médico oficial, los primeros informes indican que tendría una “lesión ósea en la mandíbula”

Guardar

La lesión que sufrió Emiliano Martínez este sábado durante la visita del Chelsea al Everton generó gran preocupación. El arquero quedó tendido en el suelo tras un choque de cabezas con el defensor rival Jarrad Branthwaite y, tras ser atendido durante 8 minutos en el campo de juego, fue retirado del Hill Dickinson Stadium en una camilla inmovilizado y tras haber recibido un suministro de oxígeno.

Si bien transcurrieron más de cinco horas desde que Martínez fue trasladado al hospital, el Chelsea por el momento no difundió un parte médico oficial sobre el tema, alimentando la inquietud en torno al tema. En ese clima, el periodista Gastón Edul, que sigue el día a día de la selección argentina para el canal TyC Sports, transmitió el primer informe médico del arquero.

PUBLICIDAD

“Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital”, explicó en su cuenta de la red social X.

Los primeros informes indican que Martínez tiene una lesión ósea en la mandíbula (Foto: Reuters/Phil Noble)
Los primeros informes indican que Martínez tiene una lesión ósea en la mandíbula (Foto: Reuters/Phil Noble)

Hasta el momento la única voz oficial que se escuchó sobre el team fue la del entrenador Xabi Alonso, quien apenas terminó la victoria del Chelsea 2-0 sobre Everton confirmó que el arquero de 34 años estaba “consciente” y que había sido trasladado al hospital para que le hagan estudios.

PUBLICIDAD

“Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, dijo en una nota desde el campo de juego.

En conferencia de prensa, amplió su declaración pero sin aportar más detalles: “Sobre Emi, lo que sabemos es que salió del estadio consciente, y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que tenemos que esperar. Y, desde luego, esperemos que no sea nada grave, pero por ahora tenemos que esperar”. Y agregó: “Fue una conmoción cerebral, pero más allá de eso, yo solo vi un fragmento del video y ahora tenemos que esperar”.

Dibu fue atendido durante varios minutos en el campo de juego (Foto: Retuers/Phil Noble)
Dibu fue atendido durante varios minutos en el campo de juego (Foto: Retuers/Phil Noble)

Minutos después de lo sucedido con Martínez, el ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina, Roberto Fabián Ayala, brindó una entrevista en DSports donde se refirió al tema: “Nosotros estamos siempre conectados cuando hay partidos y justo Martín (Tocalli) lo estaba viendo. Yo estaba viendo Atlético de Madrid y se activó el chat por el golpe. Vamos a ver qué noticias tenemos. Esperemos que no sea nada serio”.

La jugada que terminó con el fuerte golpe del argentino ocurrió a los 65 minutos del encuentro, cuando el resultado era 1-0 a favor del Chelsea. Luego de tres intervenciones destacadas por parte del arquero, salió a despejar un centro de Kiernan Dewsbury-Hall dentro del área. En la acción, tras conectar con los puños la pelota, chocó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue atendido de inmediato por los médicos del Chelsea, quienes lo inmovilizaron y lo retiraron de la cancha ocho minutos más tarde. Cuando era trasladado en la camilla, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.

El entrenador del Chelsea dio el primer parte médico tras el golpe del arquero argentino

Chelsea se quedó con la victoria gracias al doblete de Pedro Neto. El triunfo le permitió al cuadro londinense escalar en la tabla de posiciones de la Premier League: se asentó en la cuarta posición con 13 unidades (mismas que Brighton, que tiene un partido menos). Pese a esto, está lejos del líder Manchester City, que sigue con puntaje ideal y acumula 21.

Tanto los Blues como la selección argentina estarán atentos a la evolución de Emiliano Martínez. El próximo compromiso del conjunto de Londres será el 24 de octubre, cuando reciban en Stamford Bridge al Tottenham. A mitad de semana viajarán a Anfield para enfrentarse contra el Liverpool por la Copa de la Liga. La Albiceleste, en cambio, tendrá acción en la Fecha FIFA de noviembre: el 13 recibirá a Uruguay en Buenos Aires y el 17 chocará ante Costa Rica en Córdoba.

Temas Relacionados

ChelseaChelsea FCEvertonPremier LeagueEmiliano MartínezEmiliano Dibu Martínez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina tuvo su debut histórico en el Mundial femenino Sub 17 con una ajustada derrota 2-1 ante Alemania

Mercedes Diz abrió la cuenta durante la primera parte y tuvo chances claras para estirar la distancia, pero el conjunto dirigido por Christian Meloni no logró sostener la ventaja hasta el final

Argentina tuvo su debut histórico en el Mundial femenino Sub 17 con una ajustada derrota 2-1 ante Alemania

El llamado de atención que el cuerpo técnico de la Selección le hizo a la promesa de Boca Leo Flores: “Se lo dijo Scaloni”

Roberto Fabián Ayala elogió a la joya del Xeneize y se refirió a las responsabilidades que debe afrontar el juvenil con su citación a la Albiceleste

El llamado de atención que el cuerpo técnico de la Selección le hizo a la promesa de Boca Leo Flores: “Se lo dijo Scaloni”

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Con el triunfo ante Talleres, Boca quedó como líder de la Tabla Anual, mientras que Instituto se afianza en la Zona A

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Habló la reportera que se hizo viral por la llamativa “lucha” de un entrenador cuando lo entrevistó: “Destaco su fuerza de voluntad”

El diálogo entre David Oulehla, DT del FK Viagem Ústí nad Labem, y Sabina Jáksová revolucionó las redes. “No creo que me vista de forma provocativa”, respondió ante los comentarios por su indumentaria

Habló la reportera que se hizo viral por la llamativa “lucha” de un entrenador cuando lo entrevistó: “Destaco su fuerza de voluntad”

Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

La insólita acción protagonizada por Tomás Asprea afectó a las aspiraciones de la UAI Urquiza, que empató con Liniers y está contra las cuerdas a dos fechas del final

Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

ENTRETENIMIENTO

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

INFOBAE AMÉRICA

Cubana desapareció tras salir de su casa durante un apagón y su madre no deja de buscarla desde hace 19 meses

Cubana desapareció tras salir de su casa durante un apagón y su madre no deja de buscarla desde hace 19 meses

La sátira corporal "Sanguine" gana el premio a la mejor película del Festival de Sitges

Más de 14 mil jóvenes salvadoreños ya están inscritos como becados universitarios para el ciclo 2027

El bolsillo no descansa en Panamá: gasolina, luz y comida empujaron el costo de vida en septiembre

El 54% de los menores deportados a Honduras regresa a hogares en extrema pobreza