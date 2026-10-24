El régimen de Ortega y Murillo toma el control de las selecciones de fútbol nicaragüenses

El órgano estatal Juventud Presidente, bajo el mando de la pareja presidencial, asumió el control organizativo y comunicacional de las selecciones de fútbol de Nicaragua. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asumió hace cinco meses el control de la organización, la comunicación y las selecciones nacionales de fútbol de Nicaragua mediante Juventud Presidente, un órgano de propaganda oficial. La intervención alcanzó a los equipos masculinos y femeninos de todas las categorías después de la convocatoria que tuvo la selección masculina durante las eliminatorias de United 2026, según tres fuentes con conocimiento del tema consultadas por Divergentes.

El partido del 1 de octubre contra Costa Rica fue el primero organizado por personal vinculado a Juventud Presidente, bajo normas de “estricto orden” y secretismo, de acuerdo con un exdirigente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Durante ese encuentro, Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, asistieron con sus familias bajo un despliegue policial de al menos 20 personas entre civiles y uniformados.

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Hasta entonces, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) administraba las actividades de las selecciones nacionales. La nueva estructura trasladó buena parte de sus funciones a Juventud Presidente, conocida como JP, mientras los directivos federativos conservaron la representación pública en conferencias de prensa.

“Fue una orden que vino desde arriba. El objetivo es tener control de todo y centralizarlo bajo su línea política”, afirmó una fuente vinculada al Instituto Nicaragüense de Deportes, que pidió preservar su identidad y cuya declaración fue recogida por Divergentes. La misma persona señaló que JP aplica una dinámica similar en otras instituciones estatales y que la selección nacional era el espacio deportivo que aún no seguía esa directriz.

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La decisión fue posterior al recorrido de Nicaragua en las eliminatorias de United 2026, cuando el equipo llegó a la etapa final antes de quedar eliminado. En ese proceso, la selección venció a Honduras y empató con Costa Rica en Managua.

La Federación Nicaragüense de Fútbol conservó la representación pública tras ceder sus funciones operativas a la estructura gubernamental. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés oficial por el fútbol se explica, según las fuentes consultadas, por su capacidad de convocatoria. El régimen ya había respaldado a figuras del boxeo como Román González, fortaleció el campeonato de béisbol Pomares e invirtió recursos en esa disciplina, pero el impacto mediático de esos deportes cayó después de la crisis política de 2018.

“El fútbol y lo que generaba la selección se mantenía en niveles altos de forma orgánica”, sostuvo la fuente relacionada con el Instituto Nicaragüense de Deportes. A su juicio, la principal barrera para una intervención directa era la prohibición de la FIFA sobre la injerencia gubernamental en las federaciones nacionales.

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Los artículos 14 y 15 de la FIFA establecen que las federaciones miembros deben gestionar sus asuntos de manera independiente y evitar interferencias de terceros. El artículo 19 prohíbe las intromisiones políticas y contempla sanciones que pueden llegar a la suspensión o expulsión de una federación.

La fuente recordó que el primer indicio de intervención política fue la presencia de una bandera rojinegra durante el abanderamiento de una selección femenina sub 20. “Se esperaba un llamado de atención de FIFA, pero al final no pasó nada”, afirmó.

La organización de los partidos bajo filtros políticos

El control del fútbol nacional ya tenía antecedentes dentro de las estructuras deportivas. Un exdirectivo de un club de Primera División sostuvo que Fidel Moreno controla Liga Primera y mantiene influencia en la Fenifut, incluida la designación o remoción de entrenadores mediante asesoramientos.

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El régimen centró su atención en el fútbol debido a su poder de convocatoria frente a la caída mediática del béisbol y el boxeo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los de la Fenifut son fichas sandinistas que responden al partido, pero desde arriba decidieron avanzar hacia el control casi total”, declaró el exdirectivo, también bajo anonimato a Divergentes. Según su versión, Moreno no buscaba figurar ni participar directamente en las áreas de comunicación y organización que ahora maneja JP.

La transición comenzó cuando funcionarios de la Fenifut y personas a cargo de las redes sociales de Liga Primera recibieron la instrucción de ceder esas tareas. “Poco a poco abandonaron las funciones habituales de comunicación y divulgación, y cinco meses después se consumó casi en su totalidad el control”, explicó el exdirigente federativo.

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“Antes no lo hacían, pero como el control es casi total, entonces hay ‘más confianza’ para que se permitan participar en este tipo de actividades”, dijo esa persona. La presencia de los hijos de la pareja gobernante fue constatada mediante videos y fotografías enviados a Divergentes por asistentes al partido.

La Fenifut, reducida a la representación pública

Los directivos federativos todavía aparecen ante la prensa, pero JP define el funcionamiento diario de las actividades de la selección. Una fuente relacionada con la Fenifut afirmó que la difusión de cualquier información debe pasar por varios filtros y recibir el aval de hasta cinco personas.

“Los que están al mando no saben nada de fútbol y su organización. Son herméticos con la información y han instalado un ambiente de temor hasta en los mismos periodistas”, sostuvo. Periodistas deportivos contactados para conocer su posición sobre ese clima no respondieron.

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La fuente del Instituto Nicaragüense de Deportes consideró que el régimen difícilmente formalizará el control de la selección a través de sus canales de propaganda por el riesgo de sanciones ante una posible investigación de la FIFA. Según esa versión, la intervención sobre la Fenifut busca aprovechar la masividad de la selección sin exponer de forma abierta la injerencia política.