El mensaje del Dibu Martínez desde el hospital que llevó alivio después del brutal golpe que recibió en el partido del Chelsea

El posteo del Dibu Martínez luego de su operación (@emi_martinez26)

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La lesión que sufrió Emiliano Dibu Martínez durante la visita del Chelsea a Everton por la Premier League generó preocupación por la violencia del impacto y por la forma en que el arquero debió abandonar el campo de juego. Luego de ser trasladado a un hospital y de someterse a una intervención quirúrgica, el argentino difundió una imagen de su recuperación. La fotografía mostró que permanecía internado, aunque también llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

El Dibu Martínez publicó una foto desde la camilla de la habitación del hospital, con la zona del golpe levemente hinchada y tres dedos levantados en una mano. La imagen estuvo acompañada por un mensaje dirigido a quienes siguieron con inquietud las novedades sobre su salud. “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el arquero argentino luego de la intervención en su cuenta de Instagram.

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La situación que despertó las alertas ocurrió luego de que el Dibu quedó tendido en el suelo después de un choque de cabezas con el defensor rival Jarrad Branthwaite. Los médicos lo atendieron durante ocho minutos dentro del campo de juego y luego lo retiraron del Hill Dickinson Stadium en una camilla, inmovilizado y tras recibir suministro de oxígeno. El jugador de 34 años fue trasladado de inmediato al hospital, mientras el Chelsea no difundió un parte médico oficial que precisara el alcance de la lesión.

Mandinha Martínez brindó tranquilidad sobre el estado del arquero argentino (mandinha_martinez_)

La ausencia de una comunicación del club incrementó la inquietud durante las horas posteriores al encuentro. Antes de que el arquero marplatense publicara la imagen desde el hospital, su esposa Mandinha Martínez utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje de tranquilidad a los fanáticos. “Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, escribió la esposa del futbolista en una historia de Instagram.

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Según pudo saber Infobae, Martínez sufrió una fractura de maxilar a raíz del choque contra el marcador central de Everton y por esa razón debió ser operado. A falta de una confirmación del Chelsea, una intervención quirúrgica de estas características puede requerir varias semanas de recuperación. El plazo dependerá de la evolución del arquero, que en su propio mensaje adelantó su expectativa de volver en las próximas semanas.

De acuerdo con la información que brindó ESPN, el arquero del Chelsea permanecerá alejado de las canchas durante un mes. “Estará un mes y medio fuera de las canchas y fuera de la convocatoria de la selección argentina de cara a la próxima fecha que se va a disputar en Noviembre”, explicaron en la transmisión televisiva.

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Hasta ese momento, la única voz oficial sobre el estado del equipo había sido la del entrenador Xabi Alonso. Apenas terminó la victoria de Chelsea 2-0 sobre Everton, el técnico confirmó que el arquero estaba consciente y que había sido llevado al hospital para realizarse estudios. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, dijo desde el campo de juego.

En la conferencia de prensa, Xabi Alonso volvió a hablar sobre Martínez, aunque no incorporó detalles sobre el diagnóstico ni una posible fecha de regreso. “Sobre Emi, lo que sabemos es que salió del estadio consciente, y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que tenemos que esperar. Y, desde luego, esperemos que no sea nada grave, pero por ahora tenemos que esperar”. El entrenador sostuvo que aún aguardaban información médica más concluyente.

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El técnico agregó: “Fue una conmoción cerebral, pero más allá de eso, yo solo vi un fragmento del video y ahora tenemos que esperar”. El periodista Gastón Edul, que sigue el día a día de la selección argentina para TyC Sports, informó después: “Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital”, en la plataforma X.

Luego, Edul amplió el informe médico extraoficial sobre el arquero y vinculó la lesión de mandíbula con la operación. “Los estudios importantes le dieron bien. El mal menor: tiene una lesión en la mandíbula y lo van a operar”, agregó el periodista de TyC Sports.

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Dibu Martínez sufrió una fractura en el maxilar (Foto: Reuters/Phil Noble)

Minutos después de la situación de Martínez, Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina, se refirió al tema en una entrevista con DSports. “Nosotros estamos siempre conectados cuando hay partidos y justo Martín (Tocalli) lo estaba viendo. Yo estaba viendo Atlético de Madrid y se activó el chat por el golpe. Vamos a ver qué noticias tenemos. Esperemos que no sea nada serio”, afirmó. La jugada ocurrió a los 65 minutos, cuando Chelsea ganaba 1-0, tras la salida del arquero para despejar un centro de Kiernan Dewsbury-Hall.

El argentino conectó la pelota con los puños y luego impactó su cabeza contra la de Branthwaite. Los médicos de Chelsea lo inmovilizaron y lo retiraron ocho minutos más tarde, mientras el arquero levantaba un brazo desde la camilla para transmitir tranquilidad. Chelsea recibirá a Tottenham el 24 de octubre y antes viajará a Anfield para enfrentar a Liverpool por la Copa de la Liga. La selección argentina, por su parte, jugará el 13 de noviembre ante Uruguay en Buenos Aires y el 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

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