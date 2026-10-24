Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala revisa 200 celulares en el Instituto Vocacional Fischmann y lleva a seis alumnos ante un juzgado

La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal incautó cerca de 30 dispositivos y examinó equipos de nueve secciones por presunto contenido sexual que involucraría a una menor de edad

Marcadores numéricos amarillos, bolsas de evidencia selladas, agentes policiales en una oficina y vista de rejas en un pasillo.
El Ministerio Público de Guatemala remitió a seis estudiantes del Instituto Imrich Fischmann ante un juzgado por una investigación de presunto contenido sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio Público de Guatemala revisó 200 celulares de estudiantes del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, en la zona 13 capitalina, y trasladó a seis alumnos ante un juzgado competente por una investigación sobre presunto contenido sexual que involucraría a una adolescente. El procedimiento se extendió hasta la noche del viernes 23 de octubre, bajo reserva legal por tratarse de un caso con menores de edad.

La diligencia dejó cerca de 30 dispositivos incautados por contener información considerada relevante para el expediente. Las autoridades también identificaron a una posible víctima protegida, aunque no difundieron detalles sobre su identidad ni sobre el número total de estudiantes que aún permanecían dentro del establecimiento al cierre de la jornada.

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La Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal ejecutó la orden emitida a pedido de una jueza contralora. Los agentes retiraron los teléfonos a los alumnos cuando ingresaban a clases en el centro educativo, al que asisten cerca de 700 estudiantes, en su mayoría menores de edad.

Bolsas amarillas con la palabra evidencia y actas judiciales impresas y manuscritas sobre un escritorio
El Ministerio Público de Guatemala remitió a seis estudiantes del Instituto Imrich Fischmann ante un juzgado por una investigación de presunto contenido sexual. (Redes Sociales)

Seis dispositivos con material de interés para la investigación

Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil permanecieron durante horas en el instituto para examinar los equipos de nueve secciones. La revisión se realizó aula por aula mientras el expediente quedaba bajo estricta reserva.

Seis teléfonos contenían fotografías y videos de interés para la causa. Otros dos dispositivos fueron embalados sin ser encendidos porque no funcionaban durante la inspección.

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El personal responsable elaboró las actas para trasladar ante el juzgado a los adolescentes propietarios de los aparatos incluidos en la medida. El proceso judicial continuará ante la autoridad competente, sin que el Ministerio Público haya divulgado las actuaciones posteriores previstas.

La investigación podría estar relacionada con videos de contenido sexual en los que aparecería una menor de edad, de acuerdo con una fuente judicial consultada por Soy502. Según esa versión, la adolescente negó ser la persona que figura en las imágenes y sostuvo que el material había sido elaborado con inteligencia artificial.

La misma fuente indicó que el caso alcanzaría a otro adolescente de 16 años que, presuntamente, había manifestado interés sentimental por la menor. El Ministerio Público no corroboró oficialmente esas circunstancias.

También circuló una hipótesis sobre una posible comercialización de sustancias prohibidas dentro del Instituto Fischmann. Esa versión tampoco recibió confirmación de las autoridades.

Bolsas amarillas con la palabra evidencia y actas judiciales impresas y manuscritas sobre un escritorio
El Ministerio Público de Guatemala remitió a seis estudiantes del Instituto Imrich Fischmann ante un juzgado por una investigación de presunto contenido sexual. (Redes Sociales)

Horas de incomunicación y tensión entre familiares

Los alumnos permanecieron incomunicados durante varias horas mientras avanzaba el procedimiento, lo que provocó preocupación entre sus familiares reunidos frente al centro educativo desde el viernes. La falta de información sobre el estado físico y emocional de los estudiantes incrementó la tensión durante la noche.

Una madre resumió la incertidumbre de los familiares: “Desde la mañana que vinieron a estudiar, no sabemos nada de ellos, no nos han dado información”, relató a La Hora. Poco después, un grupo de padres derribó el portón principal para ingresar por la fuerza y comprobar el bienestar de sus hijos.

Antes de ese episodio, otros familiares bloquearon la salida de una camioneta tipo picop porque temían que el director del instituto estuviera dentro del vehículo. El automóvil tuvo que regresar al predio ante la presión de las personas concentradas en el lugar.

La Policía Nacional Civil desplegó agentes antimotines para resguardar el perímetro del establecimiento, incluso después de que fiscales e investigadores se retiraran. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación acudieron para velar por las garantías de los estudiantes conforme a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Un delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos informó que los alumnos saldrían en grupos y pidió mantener el orden para facilitar el procedimiento. Los primeros estudiantes comenzaron a reencontrarse con sus familias alrededor de las 17:43 del viernes, aunque esa salida parcial no puso fin a la diligencia.

El Ministerio de Educación pidió comprensión a los padres y a la población mediante un comunicado difundido en redes sociales. La cartera señaló que un supervisor educativo permaneció en el lugar para seguir el cumplimiento de las garantías de los estudiantes.

Durante el diálogo con los familiares, el delegado explicó que podían solicitar información sobre las actuaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos mediante los mecanismos de acceso a la información pública y requerir datos directamente a la Procuraduría General de la Nación. Hasta el cierre del sábado, el Ministerio Público no había emitido un reporte final sobre los estudiantes que continuaban dentro del instituto ni sobre los próximos pasos de la investigación.

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