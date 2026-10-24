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Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, varios equipos pelean por las clasificaciones a los playoffs y a la Libertadores y Sudamericana de 2027. La agenda completa

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana. EFE/ Nathalia Aguilar POOL
El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)
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El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva y son varios los equipos que pelean por la clasificación a las copas internacionales y a los playoffs. La fecha 14 tendrá grandes partidos que comenzarán a definir puestos claves de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana de 2027.

La jornada del viernes comenzó con el triunfo de Gimnasia en La Plata por 2-0 ante Sarmiento de Junín, lo que le permitió al Lobo meterse de lleno en la lucha por ingresar a copas internacionales y afianzarse en zona de playoffs. A su vez, Platense sorprendió al Lobo mendocino con un 2-1 en la tierra del vino y cortó una racha de siete partidos sin victorias. Además, Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Tigre en Victoria y provocó la salida de Diego Dabove. El sábado, Banfield y Lanús empataron 1-1 en el Clásico del Sur y el reparto de puntos dejó al Granate en la tercera posición de la Zona A del Clausura y en puestos de Copa Sudamericana.

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El certamen de Primera División ya tiene a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. A estos se le suma la chance de que Boca Juniors acceda al torneo internacional si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.

Hasta el momento, Boca lidera la Tabla Anual con 54 puntos y mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors, que tiene las mismas unidades. Lo sigue Rosario Central, con 53. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, estarían ingresando: Independiente Rivadavia (53), Vélez (52), Gimnasia y Esgrima La Plata (51), Instituto (50), River Plate (49) y Lanús (48).

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En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio saldrá entre Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Riestra. El Malevo le lleva siete puntos de diferencia al Tiburón con nueve en disputa.

*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana, sacando a Belgrano que por ser campeón del Apertura jugará la Libertadores

AGENDA DE LA FECHA 14 - TORNEO CLAUSURA

  • Viernes 23 de octubre

Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Sarmiento

Gimnasia de Mendoza 1-2 Platense

Tigre 0-1 Atlético Tucumán

  • Sábado 24 de octubre

Banfield 1-1 Lanús

EN JUEGO - Talleres vs Defensa y Justicia

19:15 - San Lorenzo vs Newell’s

21:30 - Rosario Central vs Huracán

  • Domingo 25 de octubre

14:45 - Aldosivi vs Belgrano

17:00 - Independiente vs Boca Juniors

19:15 - River Plate vs Racing

21:30 - Central Córdoba vs Vélez

21:30 - Barracas Central vs Estudiantes de Río Cuarto

  • Lunes 26 de octubre

19:00 - Unión vs Estudiantes de La Plata

21:15 - Instituto vs Deportivo Riestra

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