República Dominicana

La economía dominicana crece 5.6% en septiembre y el Banco Central prevé 4.5% anual

El Indicador Mensual de Actividad Económica mantuvo una expansión interanual en el noveno mes, mientras la autoridad monetaria anticipa una moderación para el cierre de 2026, con precios por encima del objetivo

Mapa azul de República Dominicana rodeado por un billete ilustrado, edificios en construcción con grúas y varios contenedores de carga.
El sector de la construcción encabezó el dinamismo de la actividad económica con un alza de 8.2 % entre enero y septiembre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La economía dominicana mantuvo una expansión medida por el indicador mensual de actividad económica (IMAE) de 5.6 % interanual en septiembre, mientras el Banco Central de República Dominicana (BCRD) prevé un crecimiento cercano a 4.5 % para el cierre del año, según Acento. La proyección convive con una inflación todavía por encima de la meta y con una política monetaria orientada a contener nuevos aumentos de precios.

El mercado laboral registró 5,271.005 personas ocupadas durante el segundo trimestre de 2026, 2.9 % más que un año antes. La variación equivale a unos 147,000 puestos de trabajo adicionales en doce meses.

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La pobreza monetaria descendió a 13.75 % entre abril y junio de 2026, 2.9 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2025. La estimación del Comité Técnico Interinstitucional para la Medición de la Pobreza Monetaria se basó en los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

La construcción encabezó el crecimiento sectorial de los primeros nueve meses del año, con un incremento de 8.2 %. Le siguieron la explotación de minas y canteras, con 5.2 %; la manufactura local, con 3.4 %; y las zonas francas, con 2.8 %.

Las actividades de servicios crecieron en conjunto 4.6%. Los servicios financieros avanzaron 7.8%, los hoteles, bares y restaurantes aumentaron 5.6 %, y otros servicios registraron una expansión de 5.4 %.

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El IMAE registró una expansión interanual de 5.6 % en septiembre y el Banco Central prevé un crecimiento económico de 4.5 % para finales de este año. /(EFE/Orlando Barría)
El IMAE registró una expansión interanual de 5.6 % en septiembre y el Banco Central prevé un crecimiento económico de 4.5 % para finales de este año. /(EFE/Orlando Barría)

La inflación interanual se ubicó en 5.12 % en septiembre, después de haber alcanzado un máximo de 5.67 % en junio. El gobernador Valdez Albizu atribuyó el incremento principalmente a las presiones generadas por el choque energético internacional.

La inflación subyacente, que refleja con mayor precisión las condiciones monetarias, fue de 4.61% en septiembre y se mantuvo dentro del rango objetivo de 4.0% ± 1.0%. Las expectativas de inflación a mediano plazo permanecieron en torno a 4.0%.

El Banco Central espera que el índice general regrese al rango meta en el último trimestre de 2026, siempre que se mantengan bajo control los riesgos internacionales y los efectos climáticos sobre la producción agropecuaria, según Acento. En septiembre, la Junta Monetaria elevó 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, que quedó en 5.50%, para preservar las expectativas y evitar efectos de segunda vuelta sobre los precios.

<b>Divisas, reservas y apreciación del peso dominicano</b>

La economía dominicana generaría alrededor de US$ 50.700 millones en divisas al cierre de 2026. La previsión incluye US$ 12.600 millones en remesas, más de US$ 17.200 millones en exportaciones, cerca de US$ 12.200 millones en ingresos turísticos y unos US$ 5.300 millones de inversión extranjera directa.

La inversión extranjera directa cubriría aproximadamente cuatro veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimado en 1% del Producto Interno Bruto. Entre enero y septiembre, esos ingresos sumaron cerca de US$ 4,500 millones y se concentraron principalmente en energía, turismo y bienes raíces.

Las exportaciones totales alcanzaron unos US$ 13.200 millones durante los primeros nueve meses, con aportes superiores a US$ 6.500 millones tanto de las zonas francas como de las exportaciones nacionales. Los ingresos por turismo llegaron a aproximadamente US$ 9.700 millones y las remesas superaron los US$ 9.400 millones.

Mapa luminoso de República Dominicana con red de puntos, gráfico de barras y flecha dorada ascendente, bandera dominicana ondeando en el cielo.
La economía dominicana proyecta generar más de 50.700 millones de dólares en divisas al cierre de 2026 por exportaciones, turismo y remesas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos flujos contribuyeron a la estabilidad relativa del tipo de cambio, de acuerdo con Valdez Albizu. Al cierre de septiembre, el peso dominicano acumulaba una apreciación de 5.4%.

Las reservas internacionales superaron los US$ 15.200 millones al cierre de septiembre, equivalentes a alrededor de 10.5% del Producto Interno Bruto y a 5.4 meses de importaciones. El nivel se ubicó por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El crédito privado en moneda nacional creció cerca de 7.4 % interanual al cierre de agosto, impulsado por el financiamiento destinado a construcción, manufactura y comercio. El gobernador señaló que las tasas de interés se mantuvieron relativamente estables.

<b>Sistema financiero con menor morosidad y mayor patrimonio</b>

Los activos del sistema financiero ascendieron a RD$ 4.6 billones en septiembre de 2026, con un incremento interanual de 10.7%. El patrimonio del sector aumentó 14.4%.

La rentabilidad sobre el patrimonio se situó en 23.1 % y la rentabilidad sobre los activos, en 2.9 %. La morosidad bajó a 1.5 %, frente al 1.9% registrado en septiembre de 2025.

La solvencia regulatoria alcanzó 18.9% en mayo, por encima del mínimo requerido de 10%, según las cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos.

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