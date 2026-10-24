Histórico: Excursionistas ascendió a la B Nacional y jugará en la segunda división del fútbol argentino tras 54 años

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Excursionistas goleó a Sportivo Italiano y se consagró campeón de la Primera B Metropolitana a falta de una fecha para el cierre del campeonato. El elenco dirigido por Rodrigo Bilbao dio una lección de fútbol y se impuso 4-0 ante el Tano, con goles de David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López. De esta manera, volverá a jugar en la segunda división del fútbol argentino después de 54 años (la última vez había sido en 1972).

Pese a la lluvia, fue una tarde soñada para Excursio, que arrancó de la mejor forma al minuto 2 con el tanto de cabeza de Ledesma. Enseguida fue Arango el que aprovechó el rebote de la atajada del arquero de Italiano en una pena máxima y amplió la ventaja. Y, sobre el cierre de la primera mitad, Tellas convirtió un golazo con su testa para encaminar la victoria. Ya en el complemento, el ingresado Miguel López pondría cifras definitivas al cotejo.

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Con este resultado, Excursionistas mantuvo la ventaja de 5 puntos con Arsenal de Sarandí, que derrotó 2-1 a Camioneros en condición de local, pero tendrá que resignarse a disputar el Reducido por el segundo ascenso. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, felicitó en sus redes sociales al club del Bajo Belgrano por el logro: “Al presidente Javier Méndez Cartier por su incansable trabajo, dirigente modelo que, junto a su Comisión Directiva y gracias a una gran gestión, hizo posible la vuelta del club a la segunda división tras más de 50 años; al plantel, al cuerpo técnico y a toda la gente de Excursionistas, felicidades por el título y el ascenso. Excursio es de la Primera Nacional, un logro más que merecido. ¡Salud, campeones!“.

A falta de una fecha para el cierre del campeonato de la Primera B Metropolitana, que continuará con el reducido por el segundo ascenso entre los siguientes ocho mejores ubicados en la tabla, el Verde redondeó una campaña espectacular que constó de 24 encuentros ganados, 9 empatados y apenas 8 perdidos. Sumó un total de 81 puntos, con 68 goles a favor y 31 en contra (+37 de diferencia de gol). En la última jornada, visitará a Camioneros solamente para cumplir con la agenda y despedirse de la categoría.

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Hay que remarcar que en 2027 habrá dos clubes provenientes de la B Metro y dos del Federal A, certamen que tendrá su final mañana entre Cipolletti de Río Negro y San Martín de Formosa (jugarán a partir de las 15 en el estadio de Sportivo San Francisco de Córdoba). El perdedor de este match disputará la Reválida por el segundo ascenso. En tanto, habrá cuatro descensos (dos por grupo) en la Primera Nacional: el único que se consumó es el de Güemes de Santiago del Estero.

A lo largo de su historia, Excursionistas disputó diez temporadas en Primera División (entre amateurismo y profesionalismo) desde 1925 a 1934. Sus inicios en el fútbol nacional habían sido en la cuarta división (1911 y 1912), mientras que estuvo en segunda en 1913 y desde 1917 a 1924, y militó en tercera desde 1914 a 1916. En el segundo escalafón de Argentina estuvo desde 1935 hasta 1949, desde 1951 a 1962 y desde 1964 a 1972, última temporada en la que descendió a la por entonces Primera C junto a Deportivo Español. En 2027 disputará su temporada número 46 en la segunda categoría.

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Formaciones:

Excursionistas: Nicolás Rodríguez; Matías Fernández, David Ledesma, Gonzalo Pedrosa, Mariano Arango; Alejandro Ávalos, Gian Zoratti, Alan Espeche, Máximo Blanco; Nicolás Damiolini y Gabriel Tellas. DT: Rodrigo Bilbao

Sportivo Italiano: Gonzalo Yordan; Claudio Bifiguer, Cristian Ordóñez, Ezequiel Merzario, Alejo Daivez; Franco Centurión, Jonathan Rivero, Kevin Giménez, Francisco Molino; Lionel Laborda y Pablo Cáceres. DT: Matías Giménez

Estadio: Pampa y Miñones

Árbitro: Gastón Iglesias