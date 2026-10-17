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Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El arquero argentino movió sus brazos cuando era retirado del estadio a los 73 minutos del partido entre Chelsea y Everton

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Emiliano Dibu Martínez encendió las luces de alerta en el duelo entre Everton y Chelsea por la Premier Legue. El arquero argentino quedó tendido en el suelo del Hill Dickinson Stadium a los 65 minutos de partido tras chocar con un rival cuando salió a despejar un balón. El campeón del mundo en Qatar 2022 fue atendido de inmediato, lo inmovilizaron y lo retiraron de la cancha ocho minutos más tarde. Cuando era trasladado en la camilla, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.

Martínez golpeó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite (Foto: Reuters/Phil Noble)
Martínez golpeó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite (Foto: Reuters/Phil Noble)

La acción se desarrolló cuando el partido iba 1-0 a favor del combinado de Martínez, quien ya había tenido tres intervenciones destacadas en el juego correspondiente a la 7ª fecha de la Premier League. El tiro libre de zurda de Kiernan Dewsbury-Hall cayó sobre el área de los Blues, el argentino salió a despejar y en la acción golpeó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

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Martínez recibió atención médica en el campo (Foto: Reuters/Phil Noble)
Martínez recibió atención médica en el campo (Foto: Reuters/Phil Noble)

Hasta el momento, Chelsea no emitió un comunicado para dar detalles sobre su parte médico. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno y que lo retiraron inmovilizado, aunque son acciones que suelen realizarse por protocolo en la liga inglesa.

La cuenta oficial de los Blues solamente informó la modificación que realizó el equipo. “Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League”, detallaron sobre el ingreso del guardametas belga Mike Penders de 21 años.

LAS FOTOS DEL FUERTE GOLPE DEL DIBU MARTÍNEZ

El Dibu Martínez debió ser reemplazado producto de un fuerte choque con un defensor rival (Foto: Reuters/Phil Noble)
El Dibu Martínez debió ser reemplazado producto de un fuerte choque con un defensor rival (Foto: Reuters/Phil Noble)
Emiliano Martínez tuvo que ser reemplazado por Mike Penders (Foto: Reuters/Phil Noble)
Emiliano Martínez tuvo que ser reemplazado por Mike Penders (Foto: Reuters/Phil Noble)
Emiliano Dibu Martínez chocó con un rival y debió ser retirado en camilla inmovilizado (Foto: Reuters/Phil Noble)
Emiliano Dibu Martínez chocó con un rival y debió ser retirado en camilla inmovilizado (Foto: Reuters/Phil Noble)
Los médicos del Chelsea actuaron rápidamente para atender al Dibu Martínez (Foto: Reuters/Phil Noble)
Los médicos del Chelsea actuaron rápidamente para atender al Dibu Martínez (Foto: Reuters/Phil Noble)
Los jugadores del Chelsea, preocupados por la salud del Dibu Martínez (Foto: Reuters/Phil Noble)
Los jugadores del Chelsea, preocupados por la salud del Dibu Martínez (Foto: Reuters/Phil Noble)
El público rival aplaudio al Dibu Martínez al ser reemplazado (Foto: Reuters/Phil Noble)
El público rival aplaudio al Dibu Martínez al ser reemplazado (Foto: Reuters/Phil Noble)

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