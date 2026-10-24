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Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás

Sharon Osbourne contó que su esposo conocía los riesgos de su última presentación, pero se negó a renunciar a la despedida que tanto deseaba

Ozzy Osbourne
Ozzy cumplió su último deseo apenas 17 días antes de morir (Créditos: Reproduction/Ross Halfin/Live Nation)
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Ozzy Osbourne desafió la advertencia de seis especialistas para despedirse de sus seguidores sobre un escenario. Aunque los médicos le recomendaron cancelar el espectáculo, el líder de Black Sabbath tenía claro que quería ofrecer una última actuación sin importar el costo.

El concierto Back to the Beginning se celebró el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, Inglaterra, ante unos 40.000 espectadores. Ozzy murió el 22 de julio, a los 76 años, apenas 17 días después de aquella presentación.

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En una entrevista con Rolling Stone, Sharon Osbourne, esposa del rockero, recordó la conversación que mantuvieron con el equipo médico antes del espectáculo.

Nos aconsejaron que no hiciéramos el concierto. Dijeron que lo mataría. Estábamos todos juntos y Ozzy dijo: ‘No es una opción. Es lo que quiero’”, relató.

Sharon Osbourne reveló por qué no cumplió el pacto de “suicidio asistido” tras la muerte de Ozzy
Sharon Osbourne reveló los riesgos que enfrentó su esposo antes de actuar. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La advertencia de los médicos

Antes de la actuación, el músico había permanecido una semana hospitalizado en Inglaterra. Tras su regreso desde Estados Unidos, un nuevo equipo médico evaluó su situación y reunió a seis especialistas para analizar los riesgos relacionados con sus problemas cardíacos, la enfermedad de Parkinson y las afecciones pulmonares, entre ellas el enfisema.

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La incertidumbre también afectaba su capacidad para cantar. Según Sharon, Ozzy podía tener un buen desempeño durante la prueba de sonido y, horas después, ser incapaz de hablar. Pese a ello, el artista no quiso renunciar a la despedida que había planeado.

“Sé que me estoy muriendo. Si voy a perder unos meses de mi vida, quiero irme de esta manera. Esto es lo que quiero”, recordó Sharon que le dijo su esposo. También evocó otra de sus preguntas: “¿Qué van a hacer otros seis meses por mí?”.

Ozzy Osbourne en el concierto de despedida de Black Sabbath
Sharon confesó que temía que Ozzy no pudiera terminar el concierto (REUTERS/Sachin Ravikumar)

La familia decidió mantener en reserva la magnitud de los problemas que afrontaba Ozzy. Los detalles solo quedaron entre el rockero, su esposa y los doctores. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, Sharon reveló que los otros integrantes de Black Sabbath tampoco sabían cuán grave era su condición de salud.

“Los chicos no sabían lo enfermo que estaba Ozzy. Es más, ni siquiera mis hijos lo sabían; nunca se lo contamos. Así que nadie sabía lo enfermo que estaba”, afirmó.

La preocupación de Sharon fue especialmente intensa el día del espectáculo. “Estaba aterrorizada, porque no sabía si literalmente podría terminarlo”, recordó. Sin embargo, Ozzy consiguió completar su presentación en solitario y después se reunió con los integrantes originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Juntos interpretaron cuatro canciones, entre ellas “War Pigs” e “Iron Man”.

Una despedida que lo hizo feliz hasta el final

Black Sabbath - Ozzy Osbourne - Back to the Beginning
Ni sus hijos ni sus compañeros de banda conocían la gravedad de su situación (Instagram/@ozzyosbourne)

La respuesta del público tuvo un efecto profundo en el cantante. Sharon contó que su esposo permaneció emocionado y agradecido durante los días posteriores al concierto. Había recuperado una alegría que ella no veía desde hacía años.

“Estaba volando alto de nuevo. Estaba muy feliz. Hasta el día de su muerte, seguía con esa euforia”, recordó en la sesión de preguntas y respuestas. También destacó que Ozzy volvió a reír, contar bromas y disfrutar del cariño de sus seguidores.

“Qué afortunado fue de irse de esa manera”, expresó.

El documental Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, que recoge la actuación y escenas entre bastidores, llegará a los cines el 28 de octubre de 2026.

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