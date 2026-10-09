Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Camila Ochoa se convirtió en la primera jugadora de Independiente convocada a la selección argentina mayor (@camiochooaa)

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La convocatoria de Camila Ochoa a la selección argentina mayor llegó después de un Mundial Sub 20 que aceleró una carrera ya marcada por decisiones tempranas, viajes y una adaptación rápida al fútbol de Buenos Aires. La mediocampista de Independiente, nacida en Mar del Plata (un recorrido que la emparenta con el de Dibu Martínez), tendrá su primera experiencia con el plantel absoluto en los amistosos ante Brasil y se transformó en la primera jugadora de las Diablas citada al combinado nacional.

La futbolista de 19 años viajó con Argentina a Brasil para disputar dos partidos frente al anfitrión del Mundial 2027, torneo en el que el equipo nacional ya aseguró su presencia tras conseguir el subcampeonato de la Liga de Naciones. El primer encuentro será el sábado 10 de octubre, a las 16:30, en el estadio Beira Rio de Porto Alegre; la revancha se jugará el martes 13, desde las 20:30, en el Arena Pernambuco de Recife.

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Camila Ochoa contó que se enteró de que integra la nómina de la selección mayor tras al partido ante Corea del Sur que sentenció la participación de Argentina en el Mundial Sub 20 de Polonia. “Me enteré después del partido contra Corea, lo dijeron ahí en la cena y fue una locura. Dije ‘no puede ser’, es el medio año perfecto, estoy re nerviosa, todavía tampoco caigo”, compartió la mediocampista entre risas en diálogo con Infobae.

La mediocampista disputó su primera experiencia mundialista en Polonia (@camiochooaa)

La jugadora reconoció que la convocatoria le abrió una etapa distinta, con una mezcla de entusiasmo y nervios ante la posibilidad de compartir vestuario con referentes del fútbol argentino. “No lo dimensiono todavía en mi cabeza. Yo decía ‘salgo de unos nervios y me meto en otros nervios’, porque estoy el triple de nerviosa que estaba antes. Admiro a Aldi Cometti, y pensar que ahora voy a compartir plantel con ella, es una locura”, expresó Ochoa, quien también remarcó la necesidad de sostener la calma frente a la oportunidad.

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La mediocampista explicó que su objetivo será asumir la experiencia con serenidad y demostrar las condiciones que la llevaron a recibir la citación. “Es tener más que nada la cabeza fría y decir ‘yo llegué acá, tengo que estar tranquila porque lo tengo que hacer bien y por algo estoy acá’”, agregó. La convocatoria representa un salto para una futbolista que dejó su ciudad a los 16 años para instalarse en Buenos Aires y que, en menos de tres temporadas, pasó de una prueba en Independiente a un lugar en la selección argentina.

El entrenador de la selección mayor, Germán Portanova, siguió su evolución y también tomó en cuenta su rendimiento con las divisiones juveniles. “Fuimos a ver algunos partidos de Cami en el torneo local. Estuvimos hablando con Pablo Goglino, le preguntamos a los técnicos que la han tenido, me dieron un informe muy bueno sobre ella. La vimos en algún entrenamiento también de selección juvenil y después lo que hizo en el Mundial. Buscamos jugadoras de ese perfil. También nos comentaron que es muy buena persona”, afirmó el técnico ante Infobae.

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En la misma línea, Portanova señaló: “Ahora, lo que digo siempre de las jóvenes, tratamos de que se sienta cómoda, de brindarle de que se sienta en una zona de confort, porque creemos que esa es la forma en la que nos pueda brindar lo que la llevó a ser convocada. También, hay que hablarle mucho sobre las diferencias, a mi entender, abismales entre un Mundial sub-20 con lo que puede ser este partido de ámbito internacional con una potencia y llevarla a que disfrute el momento. No es jugadora de Selección Mayor, pero está en el proceso de comenzar a serlo y nos alegra muchísimo”, completó el entrenador.

Camila Ochoa fue una de las figuras que alcanzó los octavos de final en el Mundial Sub 20 (@camiochooaa)

La historia de Ochoa se había iniciado mucho antes de su llegada a Avellaneda, en una ciudad donde probó distintas disciplinas hasta que el fútbol se convirtió en su elección definitiva. Nació el 28 de marzo de 2007 y pasó por las escuelitas La Gambeta y El Campito, en las que jugó con varones y adquirió el roce de los entrenamientos y los partidos. Antes de eso, había tenido experiencias en otros deportes, aunque su vínculo con la pelota terminó por imponerse desde muy chica.

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“Creo que no me faltó un deporte. He ido a hockey y frenaba la bocha con los pies y me dijeron: ‘Mandala a fútbol’. Yo iba al colegio y jugaba con los hombres al fútbol y no me importaba nada. Entonces era como que todo daba para que yo jugara al fútbol y mi familia siempre me apoyó, siempre quiso que hiciera lo que yo quería. Me re apoyó desde el día uno, antes me llevaba mi papá y después pasó a llevarme mi mamá, mi tío a veces, todos me apoyaban”, contó la futbolista.

Su primer club fue Cadetes de San Martín, una institución que tuvo un lugar central en su formación. Allí permaneció cerca de seis años y empezó a proyectar una carrera que, a los 16, la llevó a aceptar el desafío de dejar Mar del Plata. La decisión implicaba alejarse de su entorno y adaptarse a otra competencia, pero Ochoa no viajó sola: una compañera del club marplatense la acompañó en los primeros meses de esa experiencia.

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“La verdad es que me dio una re mano porque viví mucho tiempo con ella. Viví casi un año entero. Después, lamentablemente no pudo seguir, pero fue linda también la experiencia de venir con alguien que conocía”, aseveró. Esa presencia cercana le permitió afrontar una transición que combinó la llegada a Buenos Aires, la continuidad de sus estudios y la necesidad de sostener una rutina de entrenamientos para no perder terreno en el fútbol.

La jugadora aceptó el desafío de jugar en Buenos Aires y llegó a Independiente (@camiochooaa)

La compañera que la acompañó desde Mar del Plata fue quien advirtió que Independiente realizaba pruebas de jugadoras en 2023 y la alentó a presentarse. A ese impulso se sumó el deseo de su entrenador en Cadetes de San Martín, que quería verla con la camiseta de las Diablas y consideraba que contaba con condiciones para dar ese paso.

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La prueba fue positiva, aunque la futbolista debía resolver una prioridad que no estaba dispuesta a abandonar: terminar la escuela. Por esa razón, durante un tiempo viajó para entrenarse y dejar claro que quería incorporarse, pero sin interrumpir sus estudios. “Venía, entrenaba para que supieran que yo iba a venir, porque yo no iba a perder la oportunidad, pero les dije que quería terminar ese año en el colegio porque no iba a perder un año y que después venía en 2024”, compartió.

La llegada de Ochoa a Independiente se concretó en la Reserva, donde comenzó a familiarizarse con una competencia diferente de la que había conocido en Mar del Plata. En poco tiempo, su evolución llamó la atención de Pablo Goglino, entonces entrenador del equipo de Primera. El técnico le dio una oportunidad que la mediocampista no esperaba tan pronto y que modificó la velocidad de su recorrido dentro de la institución.

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Camila Ochoa debutó en Primera con las Diablas en 2024 (@camiochooaa)

Su debut como titular fue uno de los episodios que más recuerda de aquella etapa. La jugadora tenía 17 años y todavía llevaba pocos meses en la capital argentina. “Fue muy loco porque fue así, medio de la nada. Uno ya presiente cuando algo bueno le está por llegar o cuando una oportunidad se acerca. Pero yo venía entrenando, era chica, dentro de todo no tenía mucho tiempo jugando en AFA, en Buenos Aires, que es totalmente otro nivel que Mar del Plata. Estaba por dar la lista de entrenamiento y me dice: ‘¿Estás para debutar como titular?’. Imagínate, yo tenía diecisiete años, me quedé durita así y obviamente le dije que sí. Me acuerdo que arranqué jugando en el medio y después jugué de 3 ese partido. Es un recuerdo que no se olvida”, recordó.

La rapidez se volvió una constante de su carrera. El salto desde la reserva a Primera ocurrió pocos meses después de su llegada y, más tarde, la institución reconoció su crecimiento con el primer contrato profesional, firmado en enero de 2025. La consolidación dentro del plantel también le permitió sostener una presencia regular y afrontar partidos de alto valor simbólico para el club.

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Uno de esos encuentros fue el clásico ante Racing, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura. Ochoa convirtió un gol con Independiente, aunque la Academia ganó 3-1 y luego se consagró en el campeonato. “La verdad es que hacer un gol recién se me dio este año, es muy lindo y más en un clásico. Lástima que no pudimos ganar, pero fue muy lindo hacer un gol. Encima en ese partido estaba mi mamá y tuve la oportunidad de dedicárselo a ella”, narró la mediocampista.

La futbolista vinculó esa sucesión de pasos con una etapa que todavía intenta procesar. “Fue muy rápido. Gracias a Dios se me está dando todo lo que yo quería, creo que no hay nada más lindo que vestir la camiseta de la selección. Eso ya es un montón. La oportunidad de seguir en el club, que me sigan teniendo en cuenta, que pueda ser titular todos los partidos, eso también es una locura, porque hay mucho nivel y es difícil a veces mantenerse muchos partidos siendo titular. Entonces es como toda una locura y todavía no caigo”, reconoció.

La mediocampista logró asegurarse su lugar como titular en el conjunto de Avellaneda (@camiochooaa)

Ochoa se define como una jugadora inteligente, atenta a las cosas que puede mejorar y con una concentración que sostiene durante los partidos. “Soy muy intensa, no paro de correr un segundo”, agregó la mediocampista. Esas características la llevaron a la consideración de Christian Meloni para integrar el seleccionado argentino que disputó el Mundial Sub 20 femenino de Polonia, una competencia que representó su primera experiencia en un torneo de esa dimensión.

Argentina integró el grupo A junto con Polonia, el país anfitrión, ante el que cayó 3-0 en el debut. Para Ochoa, los primeros días dentro del plantel tuvieron una carga emocional especial. “Fueron difíciles, yo digo que estaba en una película”, compartió. La futbolista comenzó el encuentro inaugural como titular y, según relató, ganó confianza desde su primera intervención con la pelota.

“Pude sentirme re bien. Pensé que el primer partido me iba a costar mucho más y lo arranqué de titular. Pero ya cuando en la primera pelota agarré confianza, dije: ‘Me va a ir re bien’. Ya en los entrenamientos previos venía entrenando bien”, confesó Camila sobre el estreno ante Polonia. La mediocampista explicó que el acompañamiento de sus compañeras fue importante en una convocatoria.

“Fue todo una locura. Tenias que estar bien preparada psicológicamente, porque sabías que te podía tocar. También las chicas te hacen sentir cómoda. A mí me apoyaron un montón y confiaron en mí, porque la mayoría no me conocía jugando en la Selección, capaz que acá en los clubes sí, pero es muy distinto. Me dieron la confianza como para que haga el mundial que hice, porque fue muy buen mundial”, expresó Ochoa, que fue una de las titulares en el torneo y logró una asistencia.

Tras el estreno, Argentina goleó 8-0 a Benín, debutante en una competencia de la FIFA. Julia Vinhas, Julieta Aguilar, Mercedes Diz, con dos tantos, y Annika Paz, con cuatro, marcaron para el equipo conducido por Meloni. El cierre de la fase de grupos ante México obligó al seleccionado a conseguir un resultado favorable en un partido que tuvo cambios de desarrollo y una definición agónica.

Annika Paz puso en ventaja a Argentina, pero México revirtió el resultado y pasó a imponerse 2-1. El seleccionado argentino alcanzó el empate luego de un rebote en un tiro libre de Alma Velasco Heim y, más tarde, Dolores Delgado presionó a la arquera rival, que falló al intentar despejar la pelota. La delantera argentina aprovechó la acción y convirtió el 3-2 con el arco vacío para sellar una victoria que mantuvo al equipo en competencia.

Durante el Mundial Sub 20, la mediocampista fue titular y alcanzaron por segunda vez consecutiva los octavos de final del certamen

“El primer partido fuimos con toda la fe de que nos iba a ir bien. Para mí hicimos un gran partido, pero lamentablemente gana el que hace los goles. Después estábamos convencidas de que no nos íbamos a quedar solamente en una fase de grupos. El partido contra México pensamos que se nos iba, pero nunca estuvo el pensamiento de decir: ‘No, es imposible’. Todas dentro de la cancha fuimos como es el argentino, que empieza a alentar, a gritar así, y siento que eso también se hizo notar mucho para poder después meter los goles y ganar”, agregó sobre el recorrido en la primera ronda.

La participación de Argentina terminó en los octavos de final, con una derrota 1-0 ante Corea del Sur. “Para mí estábamos para mucho más. Estábamos para unos cuartos. Es más, el partido fue muy mentiroso, nos hicieron un gol, ellas jugaron bien, el primer tiempo lo jugamos, yo siento que nos faltó un poquito más, pero el segundo tiempo fue otra cara totalmente y estuvimos los 45 minutos en su arco, pero no se nos dio. Nos quedamos como con esa espinita de saber que estábamos para más. Y esto también es un pie para saber que en los mundiales que vienen, si clasificamos, que yo creo que sí, sabemos que vamos a estar para mucho más”, analizó la mediocampista.

La actuación en el escenario mundialista le permitió entrar en la consideración de Germán Portanova para ser convocada a la Mayor (@camiochooaa)

Ese recorrido con la selección juvenil fue uno de los elementos que respaldó su salto al plantel mayor. Para Independiente, además, la citación tiene un valor institucional: Ochoa se convirtió en la primera futbolista del club en recibir una convocatoria a la selección argentina absoluta.

La futbolista remarcó: “Mi familia fue siempre la que me bancó. Hubo mucho sacrificio de parte de mis padres, porque cuando yo vine acá ellos me tuvieron que mantenerme siempre hasta que me pude ganar yo un contrato, que fue una ayuda, pero todo se lo debo a ellos, porque si no hubiese sido por ellos, yo hoy no estaría acá”, destacó. Para Camila Ochoa, ese respaldo explica parte de un recorrido que comenzó con una intención simple: jugar al fútbol.

La convocatoria para los amistosos ante Brasil no cierra esa historia, sino que le plantea un nuevo desafío en una carrera que transcurrió a gran velocidad desde su salida de Mar del Plata. La mediocampista llegó a Independiente, debutó en Primera, firmó su primer contrato, jugó un Mundial Sub 20 y ahora se prepara para entrenarse con la selección mayor. “Porque cuando a uno le apasiona algo es imposible que no lo logre”, concluyó la futbolista de 19 años.