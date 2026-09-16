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Argentina jugará ante Corea del Sur por el pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20 femenino: hora, TV y todo lo que hay que saber

El equipo dirigido por Christian Meloni se enfrentará al combinado asiático por los octavos de la Copa del Mundo desde las 10. Transmite TV Pública y DSports

La selección argentina jugará ante Corea del Sur por el Mundial Sub 20 femenino
La selección argentina jugará ante Corea del Sur por el Mundial Sub 20 femenino
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Argentina enfrentará a Corea del Sur por los octavos de final del Mundial femenino Sub 20 en el Arena Sosnowiec. El equipo dirigido por Christian Meloni buscará alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo de la categoría. El duelo se podrá seguir por las pantallas de la TV Pública y DSports desde las 10.

El combinado femenino llega a la instancia eliminatoria con dos victorias consecutivas, luego de haber comenzado su recorrido con una derrota 3-0 frente a Polonia, el anfitrión. La caída inicial obligó al plantel a recuperar terreno en las siguientes jornadas para asegurar su presencia entre los 16 mejores equipos.

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La respuesta fue una goleada 8-0 ante Benín, que disputó por primera vez un certamen organizado por la FIFA y quedó eliminado en la fase inicial. El resultado fue la victoria más amplia de un seleccionado nacional en un Mundial femenino juvenil y le otorgó una diferencia de gol favorable dentro de una zona definida por marcadores ajustados.

La clasificación se confirmó con un triunfo 3-2 ante México en la última fecha. Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolores Delgado marcaron en una remontada que selló el pasaje argentino a los octavos de final. Paz acumula cinco goles en el certamen y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del conjunto de Meloni. Mereces Diz suma dos tantos, mientras que Delgado llega al próximo compromiso después de haber convertido el gol que aseguró la victoria ante México.

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La campaña actual busca superar lo conseguido en Colombia 2024, cuando Argentina obtuvo su primer triunfo en un Mundial Sub 20 femenino al vencer 1-0 a Costa Rica. Luego empató 3-3 con Países Bajos, avanzó a octavos de final y perdió ante Alemania.

Las juveniles buscarán estar entre las ocho mejores de la Copa del Mundo
Las juveniles buscarán estar entre las ocho mejores de la Copa del Mundo

Aquella participación fue la primera en la que una selección femenina argentina alcanzó la segunda fase de un Mundial en cualquier categoría. El duelo en Sosnowiec abre ahora la posibilidad de extender ese antecedente hasta los cuartos de final.

¿Cómo fue el camino del rival argentino? Corea del Sur terminó segunda del grupo C con cuatro puntos y aseguró su clasificación al derrotar 3-2 a Ecuador. El conjunto asiático había iniciado la fase con un empate 1-1 frente a Francia, líder de la zona con siete unidades, y luego cayó 3-1 ante Ghana.

El seleccionado surcoreano participó por primera vez en el Mundial femenino Sub 20 en 2004 y alcanzó su mejor resultado en Alemania 2010, cuando terminó tercero. En esa edición, Ji So-yun anotó ocho goles, fue segunda en la tabla de goleadoras y recibió el Balón de Plata como segunda mejor futbolista de la competencia.

Las coreanas también llegaron a los cuartos de final en 2012 y 2014. Después fue eliminada en la fase de grupos en dos ediciones, no logró clasificarse en 2018 y regresó al certamen en 2022, cuando Colombia, anfitriona de aquella Copa del Mundo, la eliminó en octavos.

El equipo obtuvo su boleto a Polonia durante la Copa Asiática Femenina Sub 20 de la Confederación Asiática de Fútbol de 2026. Alcanzó las semifinales tras imponerse 2-1 ante Tailandia en los cuartos de final, con un gol durante el tiempo suplementario.

Entre las futbolistas de su plantel aparecen Nam Seung-eun, defensora con presencia física y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo, y Cho Hye-young, atacante que aporta profundidad y desequilibrio. Ambas integran un equipo con experiencia en rondas eliminatorias, frente a una Argentina que llegará fortalecida por sus dos triunfos previos.

Argentina-Corea del Sur

Hora: 10

Estadio: Arena Sosnowiec (Polonia)

Árbitro: Marta Hurta (España)

VAR: Eszter Urban (Hungría)

TV: TV Pública y DSports

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Argentina-Benin seleccion femenina
La selección argentina femenina avanza en la competencia

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors)

Mediocampistas: Agustina Maldonado (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente)

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Mercedes Diz (River Plate), Dolores Delgado (Real Madrid, España), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter, Italia) y Giselle White (Santa Rosa United SC, Estados Unidos)

El fixture de Argentina:

Fecha 1: Polonia 3-0 Argentina

La selección argentina femenina cayó 3-0 ante su par de Europa

Fecha 2: Argentina 8-0 Benín

Los goles de Argentina ante Benín en el Mundial Sub 20 femenino

Fecha 3: Argentina 3-2 México

La selección femenina se midió contra la de Concacaf por la última fecha de la fase de grupos

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