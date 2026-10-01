La lista de convocadas de la selección argentina femenina para probarse ante Brasil rumbo al Mundial 2027

La lista de convocadas de Argentina para el amistoso contra Brasil

Guardar

La selección argentina femenina definió la lista de convocadas que viajará a Brasil para disputar dos amistosos ante el anfitrión del Mundial 2027, un torneo en el que el equipo nacional ya aseguró su presencia tras obtener el subcampeonato de la Liga de Naciones. La serie marcará el regreso del plantel argentino a la actividad internacional después de la clasificación. Brasil no participó de la competencia clasificatoria porque será el país sede de la próxima Copa del Mundo, que se jugará por primera vez en América Latina.

Argentina afrontará dos partidos ante Brasil durante la fecha FIFA de octubre con una convocatoria de 22 futbolistas anunciada por Germán Portanova. El equipo viajará a Porto Alegre el lunes 5 de octubre y, tras el primer encuentro, se trasladará a Recife para completar la doble jornada ante una selección que será local en el Mundial 2027.

PUBLICIDAD

El primer compromiso se jugará el sábado 10 de octubre desde las 16.30 en el estadio Beira Rio, de Porto Alegre. La revancha será tres días después, el martes 13, a partir de las 20.30 en el Arena Pernambuco, ubicado en Recife. La nómina mantiene a varias futbolistas que formaron parte del último torneo, junto con algunas integrantes del plantel que disputó el Mundial Sub 20. La convocatoria también incluye incorporaciones y regresos para los encuentros ante Brasil.

El seleccionado argentino disputará dos amistosos en condición de visitante contra Brasil (@Argentina)

Entre las jóvenes aparece Annika Paz, la goleadora del torneo juvenil, quien convirtió un gol en su debut con la selección mayor. También fue citada Alma Velasco Heim, que ya había tenido experiencia en el equipo absoluto y se destacó en la defensa durante el Mundial Sub 20 en el que anotó un gol de tiro libre ante México. Su presencia en la convocatoria confirma la continuidad de jugadoras que ya habían tenido contacto con la mayor antes de participar en el torneo de la categoría Sub 20.

PUBLICIDAD

La lista incluye por primera vez a Camila Ochoa, otra de las figuras del Mundial Sub 20. La futbolista se convirtió además en la primera jugadora de la historia de Independiente en recibir una citación a la selección argentina mayor. El grupo contará también con el regreso de Celeste Dos Santos, jugadora de Boca, quien había quedado fuera de las últimas convocatorias por maternidad. La defensora vuelve a formar parte de una nómina nacional para los dos compromisos previstos en Brasil.

Otra de las incorporaciones es Ariana Álvarez, arquera del UDG Tenerife, club al que llegó en diciembre de 2022. Antes de su paso por el fútbol español, jugó en UAI Urquiza, donde ganó la Copa Federal en 2021, y en San Lorenzo. Durante su etapa con las Santitas, Álvarez alternó entre el fútbol sala y el fútbol 11. Su citación suma una nueva opción para el arco argentino en una convocatoria que reúne futbolistas con recorridos en clubes de Argentina y del exterior.

PUBLICIDAD

La lista de citadas de Brasil

El seleccionado brasileño también presentó su lista de convocadas para los partidos ante Argentina. Entre los nombres incluidos están Thais Ferreira, Bruninha, Kerolin y Tainá Maranhão. Kerolin llega a esta doble fecha después de incorporarse al Barcelona durante el último mercado de pases.

El plantel dirigido por Germán Portanova iniciará su serie de entrenamientos en Porto Alegre después del viaje programado para la mañana del lunes 5. La preparación estará concentrada en el primer amistoso, que abrirá la doble fecha FIFA. Luego del encuentro en Beira Rio, la delegación partirá hacia Recife durante la tarde del domingo 11 de octubre. Allí continuará con los trabajos previos al segundo duelo, que se jugará en Arena Pernambuco.

PUBLICIDAD

El próximo año la selección argentina femenina está clasificada al Mundial de Brasil 2027

Después de los amistosos frente a Brasil, la selección argentina tendrá otro compromiso internacional en noviembre. El equipo enfrentará a Alemania en el Estadio Único de La Plata, que será reinaugurado antes de recibir la final del Torneo Clausura 2026. El estadio atraviesa los últimos trabajos de remodelación para volver a albergar partidos de fútbol. Claudio Chiqui Tapia recorrió las instalaciones, difundió los avances y confirmó que la reapertura tendrá como protagonistas a los seleccionados femeninos de Argentina y Alemania. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino anticipó que el amistoso se jugará durante la ventana FIFA de noviembre.

Argentina obtuvo la clasificación directa al Mundial como subcampeona de la Liga de Naciones, mientras que Colombia se consagró campeón. A mediados de agosto, la FIFA informó el calendario del torneo que tendrá a Brasil como organizador. La competencia se disputará en ocho ciudades brasileñas. La expectativa está puesta en la llegada de las principales selecciones y de miles de aficionados a un certamen que llevará por primera vez la máxima cita del fútbol femenino a territorio sudamericano.

PUBLICIDAD

El estadio Maracaná será el escenario de la ceremonia inaugural, prevista para el 24 de junio, cuando Brasil debutará ante su público. El mismo estadio, con capacidad para 78.838 espectadores, recibirá la final el 25 de julio. Con esa programación, el Maracaná integrará el grupo de estadios que albergaron finales de torneos masculinos y femeninos de la FIFA. Para Argentina, la doble fecha ante Brasil será uno de los próximos pasos rumbo a esa cita mundialista.