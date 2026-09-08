La selección argentina enfrentará a Benín en su segundo partido en el Mundial Sub 20 femenino: todo lo que hay que saber

La selección argentina femenina Sub 20 se enfrentará a Benín este martes en la segunda jornada del Mundial (REUTERS/Kacper Pempel)

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La selección argentina femenina Sub 20 buscará recuperarse este martes en el Mundial de Polonia, cuando enfrente a Benín por la segunda fecha del Grupo A. El partido comenzará a las 10 (hora argentina) en el estadio Arena Katowice de la ciudad de Katowice. DSports y TV Pública transmitirán el encuentro, que tendrá como árbitra a la estadounidense Alyssa Pennington.

El equipo dirigido por Christian Meloni llega a esta presentación después de la derrota por 3-0 ante Polonia, anfitriona del certamen. Argentina necesita sumar para sostener sus posibilidades de avanzar y mejorar su desempeño respecto de su participación anterior. La zona también incluye a México, rival al que la Albiceleste enfrentará el viernes 11 a las 13 en el cierre de la primera etapa.

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El adversario argentino debutó en una competencia FIFA con un empate ante México, tras revertir una desventaja de dos goles. Benín integra la nómina de cuatro representantes africanos clasificados junto con Ghana, Nigeria y Tanzania. Romaine Gandonou, autora de dos tantos y elegida Jugadora del Partido, destacó el resultado conseguido por su equipo: “Estoy muy feliz por haber marcado un doblete en mi primer partido. Trabajaremos en el segundo partido. Mis compañeras y yo dimos todos para ganar y quedarnos con los tres puntos”, manifestó la futbolista beninesa.

La Albiceleste buscará superar su última presentación en la que se despidió del torneo en octavos de final (REUTERS/Kacper Pempel)

La capitana argentina, Agustina Maldonado, analizó la caída frente a Polonia y puso el foco en la necesidad de aprovechar las situaciones generadas que será fundamental en el segundo cruce en el certamen. “Creo que estuvimos a la altura de lo que exigía el partido. Quizá el marcador es un poco engañoso. Especialmente en el primer tiempo, creo que incluso fuimos mejores que ellas. Pero así es el fútbol. Cuando generas ocasiones, tienes que aprovecharlas, porque si no lo haces, así es como te castigan a este nivel. Esto apenas comienza y todavía quedan varios partidos por jugar. Por ahora, vamos a despejarnos y descansar. Mañana pondremos toda nuestra atención en Benín”, expresó la mediocampista.

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Meloni también reconoció que su equipo deberá corregir aspectos ofensivos después del estreno: “Tenemos que rescatar lo positivo de este partido y trabajar en lo negativo. Hubo muchas cosas negativas, para ser sincero. Aunque, al mismo tiempo, nos marcaron dos goles en el espacio de un minuto que salieron completamente de la nada. No sé si esa es la forma correcta de describirlo, pero sentí que esos goles pertenecían a otro partido. Creo que definitivamente tenemos que mejorar nuestra definición para aprovechar mejor las ocasiones que generamos”.

La Copa del Mundo juvenil se disputa entre el 5 y el 27 de septiembre con 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona obtendrán un lugar en los octavos de final, instancia a la que también accederán los cuatro mejores terceros. A partir de allí, el torneo continuará con partidos de eliminación directa hasta la definición del campeonato.

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LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Luego del partido ante Benín, Argentina cerrará la fase inicial frente a México (REUTERS/Kacper Pempel)

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors)

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Mediocampistas: Agustina Maldonado (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente)

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Mercedes Diz (River Plate), Dolores Delgado (Real Madrid, España), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter, Italia) y Giselle White (Santa Rosa United SC, Estados Unidos)

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El fixture de Argentina:

Fecha 1: Polonia 2-0 Argentina

El equipo femenino cayó 3-0 ante su par de Europa

Fecha 2: Martes 8/9, 10.00: Argentina vs. Benín

Fecha 3: Viernes 11 de septiembre, 13.00: Argentina vs. México

Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia