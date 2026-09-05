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La selección argentina femenina disputará el partido inaugural del Mundial Sub 20 ante Polonia: hora, TV y probables formaciones

El conjunto dirigido por Christian Meloni abrirá su participación en Katowice frente al seleccionado anfitrión este sábado desde las 10 de la mañana. Televisarán TV Pública y DSports

Brasil vs Argentina por el Sudamericano Sub 20 femenino
Argentina se enfrentará a Polonia en su estreno en el Mundial Sub 20 femenino
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La selección argentina femenina Sub 20 iniciará su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia con la meta de superar la campaña que firmó en Colombia 2024, cuando logró su primera victoria en el certamen y alcanzó los octavos de final. El debut será este sábado desde las 10.00 (hora argentina) ante el seleccionado anfitrión en el Arena Katowice, situado en la ciudad de Katowice. DSports y TV Pública estarán a cargo de la transmisión del encuentro.

Argentina integra el Grupo A del torneo que se desarrollará desde el 5 al 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones. El conjunto dirigido por Christian Meloni también se medirá con Benín y México en la primera etapa.

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La anterior edición dejó un antecedente para el fútbol femenino argentino. Tras perder por goleada 6-2 contra Corea del Norte (luego campeonas), la Albiceleste venció 1-0 a Costa Rica, empató 3-3 con Países Bajos y luego quedó eliminada ante Alemania en los octavos de final. Aquel recorrido representó la primera ocasión en que una selección argentina femenina accedió a la segunda fase de un Mundial, sin importar la categoría.

El equipo nacional llegó a Polonia después de conseguir la clasificación a través del Sudamericano Sub 20. La convocatoria reúne a jugadoras que actúan en clubes de Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Entre las figuras que conforman el plantel se destacan Alma Velasco, la capitana Agustina Maldonado, Mercedes Diz, Dolores Delgado, Annika Paz y Giselle White.

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Argentina comparte el grupo A junto a Polonia, México y Benín
Argentina comparte el grupo A junto a Polonia, México y Benín

La presencia argentina en el torneo representa una nueva instancia para afianzar el crecimiento de la disciplina en el país. El seleccionado tendrá como desafío competir con equipos de trayectoria internacional y con otros que participarán por primera vez en la cita mundialista. El Grupo A combinará experiencias distintas. Polonia, organizador del torneo, y Benín disputarán por primera vez la competencia, mientras que Argentina y México completarán la zona.

La fase inicial estará compuesta por seis grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada uno accederán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros. Desde esa ronda, el campeonato se definirá mediante partidos de eliminación directa. La selección argentina buscará ubicarse entre los clasificados para volver a disputar la instancia que alcanzó en la edición anterior.

El primer compromiso tendrá un peso particular porque abrirá el camino del conjunto de Meloni dentro de una zona en la que cada resultado será determinante para la clasificación. Después del cruce inaugural contra Polonia, Argentina jugará ante Benín el martes 8 de septiembre a las 10:00, hora argentina. El cierre de la fase de grupos será frente a México el viernes 11 a las 13:00.

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors)

Mediocampistas: Agustina Maldonado (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente)

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Mercedes Diz (River Plate), Dolores Delgado (Real Madrid, España), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter, Italia) y Giselle White (Santa Rosa United SC, Estados Unidos)

El fixture de Argentina:

Fecha 1: Sábado 5/9, 10.00: Polonia vs. Argentina

Fecha 2: Martes 8/9, 10.00: Argentina vs. Benín

Fecha 3: Viernes 11 de septiembre, 13.00: Argentina vs. México

Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

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