“Voy a extrañar cagarte a goles”: una figura de la selección argentina reveló la especial dedicatoria de Messi tras su despedida

La especial dedicatoria de Lionel Messi a Juan Musso en el último partido de la Pulga con la camiseta de la Selección

Guardar

Lionel Messi se despidió de la selección argentina en una noche muy emotiva. La goleada 3-0 a Benín resultó en un marcador anecdótico en su último encuentro con esta camiseta disputado en un estadio Monumental repleto con más de 80.000 almas en las tribunas y los jugadores del plantel nacional fueron parte de un evento que permanecerá marcado en la historia del fútbol como el adiós de la Albiceleste de uno de los futbolistas más importantes de la era contemporánea de este deporte.

En este sentido, las lágrimas de Enzo Fernández durante el discurso de Leo en pleno campo de juego dimensionaron lo que significaba la partida del capitán con vistas al próximo proceso mundialista, y el arquero Juan Musso utilizó sus redes sociales para rendirle pleitesía al mejor jugador del mundo, sumado a mostrar un particular autógrafo del 10 en una de sus camisetas.

PUBLICIDAD

“Gracias eternas”, escribió el futbolista del Atlético de Madrid en una publicación de su cuenta personal de Instagram, y lo acompañó de tres fotografías, una de ellas en un abrazo con Messi, la otra contemplando la ceremonia posterior al encuentro y la restante poseía la firma del rosarino en su casaca con una dedicatoria muy especial: “Para Juan, con mucho cariño. Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes”.

Vale destacar que Musso solo sufrió el talento de Lionel Messi en carne propia durante los entrenamientos cotidianos de la Selección, ya que nunca tuvieron la oportunidad de medirse en sus diferentes etapas en clubes. En esas prácticas, el ex Racing casi siempre es parte de los equipos suplentes, debido a que el Dibu Martínez no dejó de ser tenido en cuenta en ninguna convocatoria del combinado argentino. Solo dos encuentros coincidieron con esta camiseta: el actual pupilo de Diego Simeone jugó 90 y 16 minutos en los cruces ante Bolivia (3-0, Eliminatorias Sudamericanas) y Zambia (5-0, amistoso), respectivamente.

PUBLICIDAD

Juan Musso atajó cuatro partidos en la selección argentina desde su debut en 2019 e integró el plantel subcampeón del mundo en el pasado Mundial (Créditos: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Otro de los protagonistas que se refirió a su vínculo con Leo fue Román Vega, el lateral izquierdo que debutó en el compromiso contra Bolivia, y reveló que no le pidió una foto al ídolo de 39 años: “Me daba vergüenza pedirle. No le pedí. Me daba mucha vergüenza. No sé, cosa mía. Mi mamá me decía que le pida una foto, de recuerdo. No podía ni mirarlo a los ojos. Me moría de vergüenza”. A pesar de eso, se sacó las ganas antes de embarcarse en un vuelo para regresar al Zenit de Rusia: “Pero hoy aproveché y le hice firmar la camiseta. Me voy feliz”.

La admiración no se redujo únicamente a sus compañeros, ya que los rivales también expresaron su devoción por uno de los mejores jugadores de la historia. El capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le entregó tres regalos en nombre del plantel africano, entre los que se destacó una estatuilla representando el Amazonas de Dahomey. Se trata de una figura emblemática en la historia del país ubicado en el África Occidental. “El Amazonas simboliza la fuerza, el coraje y la valentía de las mujeres guerreras del reino de Dahomey. Un fuerte gesto de patrimonio, respeto y homenaje a una leyenda viva del fútbol”, explicó la cuenta oficial de ese seleccionado en Instagram.

PUBLICIDAD

Luego de estas muestras de afecto, Messi realizó una sentida carta en redes sociales: “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la Celeste y Blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”.

Ahora, regresará a los Estados Unidos para volver a ser tenido en cuenta por Cristian Kily González en el Inter Miami, que enfrentará este sábado desde las 20:30 (hora argentina) al DC United en condición de local por una nueva presentación de la MLS.

PUBLICIDAD