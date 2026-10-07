La emotiva carta de Messi tras su despedida de la selección argentina: “Me quedaron muchas cosas por decir”

La carta que Messi publicó en Instagram

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Lionel Messi vivió una jornada conmovedora en el Monumental: el 3-0 ante Benín significó su despedida de la selección argentina. El delantero, de 39 años, se tomó unas horas para procesar las emociones y publicó una sentida carta en su cuenta de Instagram, que completó su discurso ante las más de 90.000 almas en Núñez.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, prologó su misiva.

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“Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, continuó.

“También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, homenajeó a Maradona en su mensaje.

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“Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó la Pulga.

El capitán, que le cederá la cinta al Cuti Romero, tuvo su “último tango” ante Benín, luego de que anunciara su retiro del seleccionado tras la derrota en la final del Mundial ante España y el fallecimiento de su papá, Jorge. Anotó un gol de penal en su partido despedida y cerró sus estadísticas con 208 encuentros y 126 conquistas, además de una vitrina repleta de títulos (el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, una Finalissima, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Holanda 2005).

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En medio de una jornada llena de reconocimientos, Messi ya se había expresado en su discurso minutos después del amistoso. “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo”, afirmó recordando a su padre fallecido el pasado 8 de agosto.

“No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida. Fue un orgullo defender esta camiseta, hasta en los peores momentos la peleé”, agregó. “El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento”, admitió sobre su retiro de la Albiceleste.

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“Estoy hablando más que nunca y no me quiero ir de acá. Los quiero y los voy a extrañar. Estoy orgulloso de ser argentino. Muchas gracias. Los quiero”, fueron las palabras con las que cerró su alocución. Sin embargo, le habían quedado más sentimientos guardados, y eligió compartirlos por escrito, con una imagen de la noche especial en el hogar de River Plate.

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