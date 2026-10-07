“Me daba mucha vergüenza”: un jugador de la selección argentina reveló el pedido que le hizo su mamá en la despedida de Messi

El futbolista Román Vega reveló que, pese al pedido de su mamá, no se tomó una foto con el capitán en su partido despedida de la Selección

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Román Vega reveló que la vergüenza le impidió pedirle una foto a Lionel Messi durante los días que compartió con el capitán argentino en la Selección. El defensor relató que vivió la convocatoria como una experiencia que excedió lo futbolístico y destacó la cercanía del rosarino con los jugadores más jóvenes del plantel.

En declaraciones a ESPN, Vega describió el impacto que le produjo estar junto a Messi en la etapa final del ciclo del capitán con la camiseta argentina. “Fueron unos días espectaculares. Se nos fue un 10. Fui un privilegiado de poder vivirlo. Se fue como él merecía”, expresó. El futbolista, que tuvo su estreno en la Selección Argentina durante esta convocatoria, afirmó que había imaginado la posibilidad de conocer al campeón del mundo, aunque no esperaba compartir tanto tiempo con él. “Es una locura. Yo deseaba poder compartir un entrenamiento o una charla con él. Quería estar, estoy agradecido”, señaló.

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Vega formó parte de la nueva camada de jugadores que recibió una oportunidad en el plantel dirigido por Lionel Scaloni. Su presencia coincidió con una fecha especial para el seleccionado, marcada por el último partido de Messi con la camiseta albiceleste en el estadio Monumental.

Más allá de la dimensión deportiva de Messi, el lateral puso el foco en la actitud cotidiana que mantuvo el capitán con el resto del grupo. Según contó, esa cercanía fue uno de los aspectos que más lo sorprendió durante los días de concentración. “Su sencillez me atrajo mucho. Era como uno más de nosotros. Lo hablé con mi familia. Su normalidad es una locura”, explicó Vega, quien llegó a la convocatoria después de su paso por Argentinos Juniors y tras destacarse en el Zenit de Rusia.

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El defensor sostuvo que la figura de Messi imponía una distancia emocional difícil de superar para él. “Me daba vergüenza pedirle una foto. No le pedí. Me daba mucha vergüenza”, reconoció al recordar la convivencia con el astro argentino. La anécdota tomó una dimensión familiar porque su madre le insistió para que aprovechara la oportunidad. Sin embargo, Vega aseguró que no consiguió reunir el valor para acercarse con el teléfono o pedirle una imagen que quedara como recuerdo de su primera experiencia junto a Messi.

Román Vega debutó con la selección argentina en la victoria ante Bolivia (REUTERS/Rodrigo Valle)

“No sé, cosa mía. Mi mamá me decía que le pida una foto, de recuerdo. No podía ni mirarlo a los ojos. Me moría de vergüenza”, dijo el jugador de 22 años. Aunque no consiguió una foto con el capitán, Vega encontró una forma de guardar un recuerdo de aquellos días. El futbolista aprovechó la ocasión para pedirle una firma en la camiseta, un gesto que le permitió cerrar la experiencia con una sensación de gratitud. “Pero hoy aproveché y le hice firmar la camiseta. Me voy feliz”, contó. La firma compensó, al menos en parte, la oportunidad que dejó pasar por timidez durante la concentración.

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El jugador también contó que la despedida de Messi tuvo un efecto especial en su entorno más cercano. Tras pasar los últimos días con el seleccionado y compartir el momento con su familia, señaló que sentía que había cumplido uno de los deseos que tenía desde chico.

“Me voy feliz, disfruté de mi familia, de estos últimos días con el 10. No puedo pedir nada más”, afirmó Vega. Luego relató una frase que le dijo a su esposa y que resumió la carga emocional de la convocatoria: “Le decía a mi mujer: ‘Si me llego a ir mañana, me voy feliz’”.

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La declaración refleja la magnitud que tuvo para los futbolistas más jóvenes la posibilidad de compartir un vestuario con Messi en su despedida de la Selección. Para Vega, el contacto con el capitán no quedó reducido a los entrenamientos, los partidos o la foto que no llegó: la convivencia le permitió observar de cerca el trato de una figura central del fútbol argentino con quienes daban sus primeros pasos en el equipo nacional.

El ex Argentinos Juniors debutó con la camiseta argentina frente a Bolivia y se convirtió en el jugador número 66 que tuvo su estreno bajo la conducción de Scaloni. La convocatoria le dio una oportunidad deportiva que, además, quedó atravesada por el cierre de una etapa para Messi en el seleccionado.

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La despedida del capitán ocurrió en el Monumental, en el partido ante Benín, que Argentina ganó 3 a 0. Messi aportó un gol y dos asistencias en una noche con homenajes y presencia de integrantes del plantel campeón del mundo de Qatar 2022, además de futbolistas que buscan consolidarse en el recambio.