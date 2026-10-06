Locura por Lionel Messi: la caravana espontánea que se armó junto al micro de la Selección rumbo al Monumental

La caravana espontánea al mirco de la selección argentina por Lionel Messi

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El traslado de la selección argentina desde el predio de Ezeiza hacia Núñez quedó atravesado por una caravana espontánea de hinchas que rodeó al micro que llevaba a Lionel Messi para su último partido con la camiseta albiceleste. Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron la marcha, bajaron de sus vehículos y se acercaron al recorrido para filmar y sacar fotos del colectivo que avanzaba con dificultad entre las personas.

Las imágenes registradas durante el trayecto muestran una escena que alteró la circulación en los alrededores del predio. El micro, escoltado por el operativo de seguridad, avanzó a baja velocidad mientras decenas de personas se concentraban sobre los márgenes del camino y alrededor de los vehículos detenidos.

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El episodio ocurrió en la previa del amistoso ante Benín, programado para las 20 en Núñez. El encuentro marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas de Messi en la selección argentina y tendrá una serie de homenajes dentro y fuera del campo de juego.

La concentración de gente se formó a medida que el micro dejaba el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el relato se percibe que varios conductores dejaron sus autos detenidos al advertir el paso de la delegación y se acercaron para observar la caravana. Algunos hinchas se ubicaron del otro lado de la avenida para fotografiar el paso del vehículo, mientras otros siguieron a pie el trayecto del plantel.

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La movilización no formó parte de una convocatoria oficial. Fue una reacción de quienes se encontraban en el lugar o advirtieron el paso del micro y decidieron acompañarlo durante los primeros metros del viaje. La dimensión de la concentración obligó a extremar los cuidados para evitar que alguien se aproximara demasiado al vehículo.

La imagen del micro rodeado de personas remitió de inmediato a la movilización que acompañó a la selección argentina tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. Quienes seguían el trayecto establecieron esa comparación por la cantidad de autos frenados y fanáticos que se acercaban al vehículo.

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El Dibu Martínez mostró cómo se vivió la caravana desde el micro de la Selección argentina

El Dibu Martínez fue uno de los encargados de mostrar cómo se vivió la caravana desde el micro que trasladó al plantel albiceleste. Con cumbia de fondo y un mate en su mano, el arquero del Chelsea filmó por la ventanilla la locura de la gente, que se conglomeró en las adyacencias al predio de la AFA para poder despedir a Lionel Messi antes de su último partido con la Selección.

La posibilidad de que el capitán viajara en un vehículo descapotable quedó descartada por razones de seguridad. El paso lento del micro y la proximidad de la gente mostraron las dificultades que una alternativa de ese tipo habría planteado en el recorrido.

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El colectivo emprendió el viaje con el plantel completo para un partido que tendrá un valor especial. Messi disputará su encuentro número 208 con la selección argentina y buscará ampliar una marca que ya lo ubica como el futbolista con más presencias y goles en la historia del equipo nacional.

Hasta la previa del amistoso, el rosarino acumulaba 125 tantos con la camiseta albiceleste. Su ciclo incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El amistoso entre Argentina y Benín se disputará este martes en el estadio Monumental. La despedida de Messi tendrá una programación especial desde antes del inicio del encuentro, con shows musicales y homenajes previstos por la AFA.

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Antes del partido se presentó Un Poco de Ruido y luego subió al escenario el cantante Sebastián Mendoza. La organización también dispuso que Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas y músico, interprete el Himno Nacional Argentino antes de la salida de los equipos.

El entrenador Lionel Scaloni pondría en ancha un equipo conformado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El equipo contará con varios de los futbolistas que compartieron con el capitán las conquistas recientes. La presencia de Otamendi, De Paul, Martínez, Mac Allister, Fernández, Álvarez y Lautaro Martínez aportará una foto representativa de la generación que logró terminar con la espera de títulos y luego sumó nuevas consagraciones.

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