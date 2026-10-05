Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Lionel Messi se sumó este domingo a los entrenamientos con la selección argentina (@Argentina)

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La selección argentina volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza ahora con Lionel Messi, a pocas horas de la despedida que tendrá al capitán como protagonista en el estadio Monumental. El rosarino llegó recientemente para participar en una de sus últimas prácticas con la camiseta albiceleste antes del amistoso frente a Benín, el tercero de esta fecha FIFA. El encuentro se jugará el martes 6 de octubre desde las 20:00, con las entradas agotadas, y será la presentación número 208 del ídolo con el seleccionado nacional.

La despedida combinará un homenaje para el 10 con una formación diseñada por Lionel Scaloni para reunir a varios de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022. La Asociación del Fútbol Argentino invitó a aquellos campeones y a sus familias para acompañar al capitán en una noche prevista como un encuentro especial para el plantel y el público. El escenario será el Monumental, donde la Selección ya disputó uno de los amistosos de esta ventana internacional.

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El rosarino jugará su último partido con la camiseta albiceleste este martes (Instagram: @afaseleccion)

El regreso de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi modifica el panorama de una alineación que busca rodear a Messi con compañeros de su recorrido más exitoso en la Albiceleste. De Paul no había estado convocado para los compromisos anteriores, mientras que Otamendi se había despedido de la Selección durante el Mundial. Ambos se incorporaron este domingo al predio de la AFA y podrían ser parte del equipo titular para enfrentar a Benín.

El mediocampista ingresaría en la mitad de la cancha en lugar de Nicolás Paz, mientras que el defensor ocuparía un puesto en la zaga central por Lisandro Martínez. La presencia de Otamendi tendrá además un significado propio, ya que el partido puede convertirse en su despedida del seleccionado. La convocatoria de los dos futbolistas apunta a que Messi comparta su última función con integrantes de la generación que conquistó la Copa del Mundo.

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El abrazo entre Messi y Lionel Scaloni (Instagram: @afaseleccion)

El posible equipo de Scaloni estaría compuesto por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La formación conserva una base reconocible del ciclo reciente, con Giay como una de las excepciones en un once integrado en su mayoría por protagonistas de las campañas que llevaron a la Selección a los principales títulos.

La ausencia de Nahuel Molina explica la inclusión de Giay. El lateral permanece suspendido tras la final del Mundial 2026, y la Roma no le dio permiso para viajar, lo mismo ocurrió con Paulo Dybala. En tanto, Ángel Di María, quien ya cerró su etapa en la Selección, tendrá actividad con Rosario Central este lunes, por lo que aseguró que presenciará el partido de despedida de Messi en el Monumental.

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La selección argentina compartirá una cena previo a la despedida del 10 (@Argentina)

Leandro Paredes tampoco podrá jugar porque cumple una suspensión posterior a la final mundialista. El mediocampista tenía previsto acercarse únicamente para compartir la cena con sus compañeros, pero también acompañó al grupo durante los entrenamientos y dialogó con Scaloni. Su presencia en Ezeiza amplía el reencuentro de figuras que compartieron los momentos más celebrados del actual ciclo de la Albiceleste, incluso el bicampeonato por la Copa América y la Finalissima.

El plantel llega a este cierre de fecha FIFA después de dos victorias amplias. El equipo dirigido por Scaloni goleó 4 a 0 a Bolivia en Córdoba y venció 7 a 0 a Burkina Faso en el Monumental. Esos resultados precedieron la concentración para el encuentro con Benín, que tendrá una carga distinta por tratarse de la última vez que Messi vista la camiseta argentina en un partido.

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La Albiceleste cerrará la serie de tres amistosos por la fecha FIFA frente a Benín (Instagram: @afaseleccion)

La preparación incluirá una cena con asado en el predio de Ezeiza, una tradición que acompañó al seleccionado en varios momentos de su recorrido reciente. El encuentro funcionará como agasajo para el capitán antes de la jornada donde estarán sus compañeros, los familiares invitados y los hinchas que agotaron las localidades.

Para el partido, la Selección utilizará una indumentaria especial con referencias verticales a la bandera nacional. El diseño incluirá el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10, un detalle previsto para acompañar la despedida de Messi. Antes de esa noche, el plantel todavía tendrá el entrenamiento del lunes, la última escala de una preparación atravesada por el homenaje al capitán.

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El cálido abrazo de Alexis Mac Allister al ídolo argentino (@Argentina)