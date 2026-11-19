Arknights: Endfield, de Mountain Contour.

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Google Play eligió a Arknights: Endfield como el mejor juego de sus premios anuales Best of 2026. El título gratuito desarrollado por Hypergryph y Mountain Contour se estrenó a principios de año y está disponible en dispositivos móviles, PC y PlayStation 5.

Por qué Google Play eligió a Arknights: Endfield

Google Play destacó tres componentes centrales del juego: su combate en tiempo real, el desarrollo de sus personajes y las mecánicas de construcción y administración de fábricas. También valoró su historia y la variedad visual de sus escenarios, elementos que acompañan a la exploración y las batallas.

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Arknights: Endfield combina rol de acción con sistemas de gestión. El jugador debe combatir, reunir personajes, construir instalaciones y organizar cadenas de producción. Las fábricas permiten procesar recursos y automatizar tareas, por lo que la planificación ocupa un lugar relevante junto a los enfrentamientos.

El título pertenece al modelo free to play: puede descargarse sin costo, pero incluye sistemas comerciales dentro del juego. También utiliza mecánicas gacha, un formato basado en obtener personajes u objetos mediante sorteos con distintos niveles de rareza, habitual en producciones asiáticas para móviles.

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La gestión de instalaciones es uno de los puntos que lo separan de propuestas como Genshin Impact y otros RPG gratuitos centrados principalmente en la exploración, el combate y la colección de personajes. En este caso, avanzar exige atender sistemas de producción que se conectan con el resto de la campaña.

Un resultado con diferencias regionales

La selección de Google Play no es idéntica en todos los países. Arknights: Endfield recibió la distinción principal en los mercados relevados, con dos excepciones informadas: Japón y Corea del Sur.

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En Japón, el premio al mejor juego fue para Hololive Dreams. Corea del Sur eligió a MapleStory: Idle RPG. Estas variaciones responden al funcionamiento regional de Best of Play, que publica ganadores locales además de una lista específica para Estados Unidos.

El reconocimiento llega durante el mismo año del lanzamiento de Arknights: Endfield. Su disponibilidad en móviles, PC y PlayStation 5 amplía su alcance más allá de la tienda de Android, aunque el premio corresponde específicamente a la versión distribuida mediante Google Play.

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Los Best of Play abarcan aplicaciones, videojuegos, libros y audiolibros. En la categoría general de aplicaciones, la ganadora de 2026 fue Notability: AI & PDF Notes, un cuaderno digital con herramientas de inteligencia artificial para estudiar, organizar materiales, generar cuestionarios y trabajar con documentos.

Arknights: Endfield, de Mountain Contour.

Los otros juegos premiados por Google Play

La lista de 2026 repartió reconocimientos entre producciones de acción, aventuras narrativas, juegos independientes y títulos diseñados para sesiones breves. Los ganadores fueron: Warframe, mejor multijugador. Subway Surfers City, mejor juego para comenzar una partida al instante. Deep Rock Galactic: Survivor, mejor juego independiente. Sea of Stars, mejor historia. Zenless Zone Zero, mejor juego con contenido continuo. Moonlight Peaks, mejor juego entre dispositivos.

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La categoría de contenido continuo reconoce juegos que siguen recibiendo actualizaciones después de su estreno. En ella, Zenless Zone Zero fue distinguido por su mantenimiento como servicio, un modelo que incorpora nuevas actividades, personajes o ajustes durante un periodo prolongado.

El premio entre dispositivos valora la posibilidad de cambiar de pantalla y conservar una experiencia conectada. Google Play señaló que Moonlight Peaks permite realizar tareas breves, como cuidar cultivos mágicos o revisar las novedades del pueblo, desde un dispositivo portátil, y continuar después con sesiones más largas en PC.

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