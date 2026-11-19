Rayman Legends Retold presenta su tráiler.

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Ubisoft presentó un nuevo tráiler de Rayman Legends Retold, remake de Rayman Legends, que revela una fase musical construida alrededor de Dynamite, la canción de BTS. El juego llegará el 3 de diciembre de 2026 a PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, con gráficos renovados y contenido que no estaba en la aventura original de 2013.

Dynamite cambia el repertorio musical

El nuevo nivel lleva a Rayman y sus compañeros por escenarios coloridos mientras la acción sigue el ritmo de Dynamite. La canción fue publicada en 2020 por el grupo surcoreano y luego formó parte del álbum Be. También fue el primer tema de BTS grabado completamente en inglés.

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Dynamite alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y permaneció allí durante tres semanas. Su incorporación supone un cambio temporal considerable frente a las canciones elegidas para las fases musicales del juego original, centradas en éxitos publicados varias décadas antes.

Rayman Legends incluyó versiones adaptadas de Black Betty, de Ram Jam, y Eye of the Tiger, de Survivor, entre otros temas. Ubisoft mantiene la idea de convertir una canción reconocible en una secuencia interactiva, pero ahora recurre a uno de los mayores éxitos del pop reciente.

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Cómo funciona la nueva fase

El tráiler muestra a los personajes corriendo, saltando y golpeando enemigos al compás de la música. Cada movimiento importante está sincronizado con instrumentos, voces o cambios de ritmo, una estructura que permite anticipar obstáculos mediante el sonido.

Las fases musicales de Rayman Legends combinan plataformas 2D con una ejecución similar a la de un juego de ritmo. El jugador avanza lateralmente por un recorrido predeterminado y debe realizar cada acción en el momento correcto para mantener la secuencia. Los enemigos, saltos y elementos del escenario funcionan como marcas visuales ligadas a la canción.

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El fragmento de Dynamite presentado por Ubisoft no parece centrarse en saltos especialmente complejos. La muestra prioriza la coordinación entre la música, las animaciones y los cambios de color del escenario. El tráiler tampoco permite determinar si la dificultad aumentará en los tramos posteriores del nivel.

La elección de un tema reciente es la principal diferencia respecto del repertorio conocido. La estructura jugable conserva las reglas de las fases musicales anteriores, mientras que la canción amplía el rango de épocas y estilos presentes en el remake.

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Rayman Legends Retold, de Ubisoft

Fecha, plataformas y contenido incluido

Rayman Legends Retold recuperará la aventura de plataformas publicada originalmente en 2013 con un apartado gráfico renovado y nuevas fases. Ubisoft lo presenta como un remake, es decir, una reconstrucción del juego para hardware actual, en lugar de una simple adaptación con mayor resolución.

El lanzamiento abarcará las principales plataformas de la generación actual. En consolas estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, mientras que en computadoras se distribuirá mediante PC.

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El paquete también incluirá Rayman Origins: Enhanced Edition, una edición mejorada del juego que precedió a Rayman Legends. Las fuentes no detallan qué cambios específicos tendrá esta versión, pero confirman que estará incluida junto con el remake y no anunciada como un lanzamiento separado.

Rayman Legends Retold y Rayman Origins: Enhanced Edition estarán disponibles en el mismo paquete desde el 3 de diciembre de 2026.

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