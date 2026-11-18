GTA VI - Rockstar Game

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Nota: Esta review no contiene spoilers de la trama, las misiones ni los personajes secundarios. Me concentro en la experiencia de juego, sus mecánicas y el apartado técnico.

Una lancha explotó delante de mí. Me acerqué para averiguar qué había pasado y un tiburón apareció para comerse al piloto. En el agua flotaban unos paquetes con cocaína. Empecé a juntarlos, hasta que mi embarcación rozó apenas la que seguía incendiada y el fuego se propagó. De repente estaba tratando de escapar de una lancha en llamas, rodeado de tiburones, mientras me resistía a perder el botín y el dinero que me permitiría avanzar un poco más en mi escalada criminal en Leonida. Logré llegar a la costa buceando y nadando desesperadamente mientras me defendía a los arponazos de unos escualos empeñados en convertirme en el postre de su cena.

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Había empezado por acercarme a mirar una explosión. Terminé en una secuencia de acción que yo mismo había contribuido a desatar. La física, los tiburones, el fuego y mi insistencia en llevarme esos paquetes habían encontrado la manera de ponerse de acuerdo. Otra persona podría haber escuchado o visto el mismo estallido mientras escapaba de la policía y seguir de largo. Yo iba a tener esta historia, casi personal, para contar.

GTA VI - Rockstar Game

Grand Theft Auto VI me dio muchísimas historias similares. Por eso terminé la campaña y seguí jugando. Llevo casi un mes en Leonida y más de cien horas de juego entre la campaña, todas las misiones secundarias y un sinfín de actividades extras. Rockstar Games construyó grandes secuencias de acción con una ambición descomunal y dejó a nuestro alcance un mundo capaz de generar otras a partir de una decisión tan pequeña como desviarnos para ver qué pasó. Ahí está la verdadera apuesta: un gameplay emergente que nace de la enorme cantidad de sistemas que se potencian cuando funcionan juntos.

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No era un desafío menor. GTA VI debía continuar el legado de GTA V, cargar con el recuerdo de sus personajes y convivir con un GTA Online que, aunque nunca fue de mi agrado, sigue siendo un fenómeno imposible de ignorar. Cada imagen se examinaba hasta el último píxel. Cada silencio de Rockstar alimentaba toneladas de especulaciones. Para cuando llegó el momento de la verdad, Rockstar debía responder por el juego que había hecho, por supuesto, pero también por ese otro que millones de personas llevábamos años construyendo en nuestra imaginación.

Escribo sobre videojuegos y firmo embargos o NDAs desde 1997. Nunca había sentido una presión semejante a la de tener este juego instalado en mi consola y preparar esta review sin que nada se filtre. Después de terminarlo entiendo mejor ese celo: hay sorpresas que merecen ser descubiertas de primera mano. GTA VI obliga a repensar hasta nuestras expectativas más salvajes sobre lo que puede ser un videojuego. Esa sensación atraviesa tanto sus grandes escenas de acción como los momentos en los que simplemente decidimos perdernos por las calles y páramos de Leonida.

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Jason, Lucía y un séquito de desquiciados

Jason y Lucía son el centro de una historia que transcurre en Leonida, el estado que tiene a Vice City como su gran estrella. De esa pareja de delincuentes y de su vínculo, los tráileres ya habían mostrado lo suficiente para querer acompañarla. Rockstar se encarga de darle a ese viaje una intensidad que cuesta anticipar. Hay varias secuencias extensas -lo que en GTA V serían los atracos- que obligan a revisar lo que entendemos por una gran escena de acción en un videojuego. Busqué en mi cabeza comparaciones entre los mejores pasajes de Metal Gear o de ciertos Uncharted, y aun así GTA VI alcanza otra dimensión por la ambición y el desarrollo de esas situaciones. La precisión de la puesta en escena y el despliegue técnico tienen un efecto casi físico. Hubo momentos que me dejaron temblando, con una gran ansiedad por saber qué iba a pasar y cómo. En todos estos años jugando videojuegos, pocas veces sentí algo de esa magnitud con un juego de acción.

Las voces, los modelos y las actuaciones hacen que ese impacto tenga a quién aferrarse. El trabajo de los actores, tanto en la captura de movimiento como en las voces, es extraordinario en todo el elenco. Jason y Lucía están rodeados por más de treinta personajes secundarios, uno mejor que el otro, con maneras propias de hablar, moverse y ocupar el espacio. Hay una presencia en pantalla que hace que cada encuentro tenga algo memorable. La sensación es la de estar viendo una película. Los poros, los ojos, la boca, los rasgos de cada cara, la transpiración y la grasa corporal tienen una materialidad asombrosa. Los tatuajes y las distintas opciones para cambiar la apariencia de los protagonistas conservan ese mismo cuidado. El pelo, en particular, es impresionante. Cuando se levanta viento en la ciudad, verlo moverse junto con la ropa produce una impresión increíble: por momentos, parece que pudiéramos sentir ese aire a través de lo que vemos en pantalla.

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La dirección del juego y sobre todo la puesta de cámaras saben aprovechar ese trabajo: cada gesto y cada voz encuentran el lugar preciso dentro de la escena. Esas actuaciones sostienen lo que vemos, incluso cuando todo alrededor adquiere dimensiones gigantescas. Las escenas están dirigidas como los dioses, con una seguridad que vuelve inseparables al despliegue técnico y a la fuerza de esas presencias.

El guión está a la misma altura. Hay diálogos que me hicieron pensar en lo mejor de Tarantino, en esa capacidad de construir un personaje con una frase. GTA VI está lleno de líneas breves y filosas, de esos one liners que dan ganas de repetir apenas los escuchamos. Estoy convencido de que muchas van a convertirse en citas, en memes y en parte de la memoria de la saga. Conseguir semejante nivel en una galería tan amplia de secundarios es una de las grandes proezas del juego.

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Y, como corresponde a Grand Theft Auto, no hay uno que zafe. Son todos forajidos, estafadores, drogadictos, vagos, oportunistas e ignorantes convencidos de tener todas las respuestas. La galería es tan brillante en sus matices como impresentable en lo humano. Entre la gente que se cruza en nuestro camino por Leonida, el que no está completamente desquiciado tiene cuentas pendientes con la ley, y muchos acumulan méritos en los dos rubros. Jason y Lucía tampoco son santos, y no lo digo en sentido figurado: la historia los empuja a tiroteos que terminan en verdaderas masacres. Son obligatorias, sí, pero masacres al fin, y el título de esta nota no es una exageración. Incluso con nuestros propios delitos a cuestas seguimos siendo un imán para los problemas de los demás. Cada nuevo conocido parece capaz de empeorar una situación que ya venía bastante complicada.

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La música termina de fijar esas escenas en la memoria. Justice, el dúo francés de música electrónica, se encargó de la banda de sonido original, y hay secuencias en las que imagen y sonido se vuelven inseparables. Los clásicos de la música mundial conservan su capacidad de encontrar el tono exacto de una escena. Las composiciones nuevas consiguen algo igual de difícil al quedarse con nosotros sin haber tenido años de ventaja. La secuencia inicial del especial de Netflix sobre GTA VI, por ejemplo, está remusicalizada en el juego final, y el resultado es sencillamente espectacular.

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En medio de todo eso, el placer de jugar permanece intacto. GTA VI es una gran película de acción que nunca se olvida de que es un videojuego. Su espectacularidad se construye alrededor de nuestra participación, ya que lo que resolvemos con el control en las manos forma parte de lo que hace que esas escenas tengan semejante fuerza.

La pareja permite entenderlo de inmediato. Cuando Jason y Lucía están juntos, podemos controlar a uno mientras la inteligencia artificial se ocupa del otro, y tenemos la posibilidad de intercambiarlos durante la acción. Si Jason maneja en una persecución y Lucía dispara desde el asiento del acompañante, podemos pasar a controlarla a ella y encargarnos personalmente de los perseguidores. La IA maneja muy bien, bastante mejor de lo que dispara. Dejarle el volante nos permite decidir si conviene eliminar al conductor enemigo, apuntar a quien nos está disparando o reventar un neumático para provocar un accidente. El vehículo que queda atravesado puede obstruirles el paso a los demás. El peso de los autos y el tránsito pasan a formar parte de nuestra manera de resolver la situación.

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Esa cooperación también organiza los robos. En casas de empeño, joyerías y bancos podemos repartir tareas; los golpes más complejos, con bóvedas incluidas, exigen tácitamente apoyarnos en el otro protagonista. Podemos encargarle que distraiga a la policía o mantenga la situación bajo control mientras nos ocupamos de otro frente. Las alarmas y el funcionamiento de cada establecimiento se integran a esa dinámica. La confianza de pareja también se pone a prueba cuando le dejamos al otro la tarea de mantener ocupada a la policía.

Rockstar cuida el ritmo con el que nos lleva de una situación a otra. Pocas veces sentí que estaba repitiendo una misión, y algunos de los traslados innecesarios de la saga quedaron atrás. Esos regresos larguísimos, cuando ya había terminado lo importante y todavía faltaban kilómetros de manejo, muchas veces se resuelven con un corte al siguiente momento. La acción conserva su impulso y la campaña reconoce cuándo un viaje ya se convirtió en un trámite. Para recorrer Leonida sin apuro tenemos todo el tiempo que queramos.

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El juego llega a permitir que decisiones aparentemente menores nos hagan saltear misiones enteras. Hay trabajo que puede quedar fuera de nuestro recorrido, y Rockstar se permite ese margen porque tiene muchísimo para ofrecer. También podemos dejar la campaña en espera: desde el primer momento en que tenemos libertad de movimiento, podemos tomar un vehículo, ir a cualquier parte del mapa y pasar horas antes de retomar la historia.

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La vida entre las misiones

Leonida empieza a mostrar toda su dimensión cuando nos damos ese permiso. Vice City comparte el mapa con los humedales de Grassrivers y el entorno natural de Mount Kalaga National Park. La ciudad recupera el magnetismo de aquella Miami ficticia que ocupa un lugar especial en la historia de la saga, pero lo que más me impresionó al recorrerla fue la densidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Pienso en los kilómetros de desierto de San Andreas y en la diferencia que hay con un lugar donde las calles, los habitantes y los comercios ofrecen constantemente algo que observar o hacer. Encontré muy pocos espacios que se sintieran de relleno. La curiosidad encuentra su recompensa en el propio recorrido. Para dar una idea de hasta dónde la obsesión de Rockstar, alcanza con mirar algunos detalles que puedo contar sin adelantar nada de la historia.

El tránsito, por ejemplo, ayuda a que esa actividad se sienta incluso cuando estamos quietos, y cambia según la hora del día. Las autopistas, las intersecciones y los semáforos organizan el movimiento de una cantidad de peatones, conductores y medios de transporte que resulta abrumadora. Hay colectivos, camiones, barcos, trenes, aviones, helicópteros y una diversidad enorme de marcas de vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Hasta los vehículos para personas con movilidad reducida forman parte de la vida del lugar y están disponibles para que los usemos. Esa variedad también aparece en los cuerpos, la ropa y las voces de quienes caminan por la ciudad. Durante mi partida no tuve, ni una sola vez, la sensación de cruzarme con un peatón repetido.

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La diferencia con GTA V se vuelve especialmente clara en el volumen y el peso de todo lo que ocupa ese espacio. Los vehículos transmiten su masa; correr, disparar o chocar con alguien tiene una presencia física que vuelve más convincente lo que ocurre. Ese realismo también cambia nuestra conducta. Las armas cortas pueden ocultarse, pero un bate de béisbol hay que llevarlo en la mano. Las armas largas quedan a la vista, en las manos o a la espalda, y la gente se pone bastante nerviosa cuando nos ve paseando así. Guardarlas en un vehículo cumple una función concreta, porque lo que llevamos encima modifica nuestra relación con el entorno.

Hasta el descanso queda escrito en los rostros de Jason y Lucía. Cuando duermen mal tienen ojeras, y el cansancio afecta a la recuperación de la salud y de la estamina. Podemos llegar a lamentarlo en una carrera, ya que ese detalle que vemos en sus caras también tiene una consecuencia con el control en las manos.

Los autos prolongan esa relación entre detalle y decisiones. Podemos usar las luces de giro, controlar los techos y abrir el baúl. Y ese baúl puede servir para escondernos, ocultar un cadáver o guardar el botín. Su tamaño pasa a ser un motivo concreto para elegir un vehículo, ya que lo que necesitamos llevar también puede ser decisivo a la hora de elegir qué auto nos conviene robar.

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Conseguir ese auto también puede exigir más de lo que estamos acostumbrados. Hay distintos sistemas para abrir los vehículos y ponerlos en marcha, y no todos se pueden robar enseguida. Sacar al conductor de un auto que ya está andando es una cosa; abrir uno estacionado y arrancarlo desde cero, es otra. Ese momento que durante años resolvimos casi por inercia vuelve a pedirnos atención.

La gente también puede sorprendernos cuando creemos tener todo bajo control. Al sacar a alguien de su auto o durante un asalto, algunos NPC pueden tratar de quitarnos el arma y desatar una secuencia en tiempo real en la que tenemos que reaccionar para impedirlo. Esa respuesta puede aparecer de manera imprevista y cambiar la situación en un instante. Suelo jugar siempre de la manera que me resulta más natural, sin intentar romper constantemente lo que el juego me propone. Pero también dediqué parte de mi partida a probar los límites, y fue divertidísimo. En cierto momento, me escondí para comprobar hasta dónde llegaba una búsqueda policial. Encontraron mi auto y sabían que yo seguía en la zona a pie. Al rato escuché la orden de desplegar a los K9. Mandaron perros.

Of all the ways you can betray me, you call the cops?

Y los perros me encontraron. La policía tiene en cuenta la ropa que llevamos, si somos uno o dos, y los demás datos de la búsqueda. Estos perros nos atacan y defendernos va a resultar necesario para sobrevivir. Quienes sufrieron con el perro de John Wick van a pasar algún momento complicado. La presencia de animales se extiende mucho más allá de esas situaciones, desde los animales domésticos hasta los más salvajes (¡odio a los cocodrilos!) con los que podemos cruzarnos fuera de la ciudad. También ellos forman parte de un entorno que tiene sus propias respuestas a lo que hacemos.

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Esa capacidad de respuesta obliga a pensar cómo queremos movernos por el mundo. El sigilo tiene un lugar importante, y también se reconocen ideas que Rockstar trabajó en Red Dead Redemption 2, como la concentración para detener momentáneamente la acción y localizar los puntos débiles de los enemigos. Incluso podemos dispararles a las piernas o a las manos sin que se considere una baja. La reputación influye en las reacciones del entorno y se suma a las decisiones que van dando forma al recorrido. El juego tiene maneras de hacernos sentir las consecuencias de nuestra conducta, y prefiero que cada uno descubra su alcance durante la partida.

Ese margen para decidir cómo actuar se extiende también a lo que encontramos al explorar. Podemos entrar a un banco, intentar robarlo y optar por retirarnos. Investigar un edificio aparentemente abandonado puede llevarnos a descubrir una organización que trafica drogas, y después podemos irnos si la situación se complica. El juego nos permite cambiar de idea sin convertir cada mal impulso en una cadena de objetivos obligatoria. Nuestro compañero, manejado por la IA, nos mantiene al tanto de lo que pasa y también sabe avisar cuándo convendría irse. La curiosidad conserva así algo de apuesta, porque acercarse es una decisión, y quedarse también.

La plata ayuda a que esas decisiones tengan importancia. Obtenerla es algo complicado y los grandes golpes se van habilitando a medida que adquirimos ciertos conocimientos. La progresión económica acompaña el lugar que vamos ganando en un mundo que, al comienzo, nos excede ampliamente. Me pareció excelente ese equilibrio: todavía tenemos algo que ganar y algo que perder. Transportar o repartir cargamentos de drogas forma parte de las actividades, pero encontrar un botín por nuestra cuenta puede despertar el mismo impulso de aprovecharlo. Ahí se entiende mejor mi resistencia a abandonar los paquetes de aquella lancha, incluso cuando los tiburones ya habían empezado a argumentar en contra.

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La vida cotidiana recibe ese mismo cuidado. Los shoppings y los comercios están hechos para que podamos entrar, comprar, manejar la plata e interactuar. Hasta podemos comprar comida desde el auto en un drive-thru, donde primero hacemos el pedido en un lugar y después pasamos por la ventanilla para retirarlo. En una ocasión, salí de un supermercado con una bolsa de papel y volví a mi moto. El personaje sostuvo las compras con una mano y arrancó y manejó con la otra. Rockstar había previsto esa situación y sus animaciones. Un gesto que podría pasar inadvertido conserva el cuidado que encontramos en las grandes secuencias. Al hablar con la gente también aparecen esas posibilidades, ya que prácticamente cualquier persona que nos crucemos puede respondernos, a veces de manera genérica y otras abriendo una situación que merece nuestra atención.

Entre la gente que nos cruzamos también hay streamers, y esa vida conectada se prolonga en nuestro celular. Una red social parecida a Instagram permite ver publicaciones y videos, dejar me gusta e interactuar; RideMe sirve para pedir autos y BuckMe incorpora servicios de dinero digital. Las llamadas y los contactos completan esa vida cotidiana. La mirada satírica de Rockstar atraviesa tanto esas aplicaciones como la gente que encontramos en la calle. Los rednecks, los hipsters, los hippies y hasta alguna figura que recuerda a una caricatura de Fidel Castro alimentan una galería que parece inagotable. Rockstar conserva su humor de impronta británica, mientras que Estados Unidos sigue colaborando con el material.

Escuchar las radios mientras recorremos la ciudad termina de darle identidad a todo lo que vemos. Hay rock, metal, clásicos y una presencia importante de música latinoamericana, con Cocoteo FM (a cargo del mismísimo Bad Bunny), entre las emisoras que se destacan. Cambiar de estación conserva ese placer tan propio de Grand Theft Auto, que nos permite descubrir otra faceta del lugar a través de lo que escuchamos. Hasta un viaje sin destino preciso encuentra su acompañamiento. Y podemos llevarlo fuera del auto, comprando auriculares para escuchar las radios y los podcasts -sí, hay contenido on demand- mientras caminamos o andamos en bicicleta.

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Un mundo al que volver

Después de terminar la historia, Leonida todavía tiene planes para nosotros. Podemos participar en carreras de autos o motos, dedicar tiempo a los desafíos y las colecciones, buscar contactos y personajes extraños fuera del camino principal o acercarnos a los territorios y negocios que se disputan las bandas. La pesca y las misiones de buceo proponen otros ritmos. Los gimnasios recuperan una idea del pasado de GTA y le dan importancia al ejercicio, tanto en ciertas misiones como en el aspecto de los protagonistas. La variedad permite elegir qué clase de experiencia queremos tener cada vez que volvemos.

También podemos descansar de GTA VI jugando videojuegos dentro de GTA VI, en una consola que recuerda a PlayStation y cuya selección funciona como una broma en sí misma. La personalización permite llevar a Jason y Lucía hacia otros estilos: entre las vestimentas y los peinados de la edición especial hay opciones que los acercan a División Miami. Son formas de pasar tiempo con los personajes y de habitar ese mundo. A eso se le suma la posibilidad de volver a empezar para descubrir lo que nuestras decisiones dejaron fuera de la primera partida. Haber llegado al final de la campaña deja intactas muchas razones para regresar.

Sobrevolar Vice City de noche permite apreciar desde otro lugar la dimensión de todo eso. Verla iluminada debajo del avión es una de las experiencias visuales más extraordinarias que tuve con un videojuego. Pienso en lo que puede suceder en esas calles, en los negocios donde podemos entrar y en la cantidad de interacciones que aguardan a ras del suelo. El paisaje está cargado de todo lo que sabemos que contiene. Y cuesta conciliar semejante despliegue con la consola que lo está ejecutando.

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Terminé mi partida en PlayStation 5 Pro y también lo probé en el modelo estándar. En ambas encontré una experiencia de 30 cuadros por segundo con una estabilidad notable: prácticamente no percibí caídas durante las pruebas. Mantener ese rendimiento mientras tantos sistemas conviven y se afectan entre sí me parece una hazaña técnica. El peso de un vehículo tiene importancia en una persecución, una simple animación sostiene la credibilidad de un movimiento, y el fuego puede transformar un encuentro casual en una emergencia. La consola tiene que sostener esa convivencia mientras nosotros seguimos aportando nuevas maneras de complicarla.

La PlayStation 5 Pro ofrece mejoras visibles. En mi experiencia, el HDR lució mejor, encontré más detalle y las luces de colores y los reflejos tuvieron una presentación más refinada. El resultado en una PlayStation 5 normal también me pareció impresionante. La versión que jugué no ofrecía un selector entre calidad y rendimiento. Rockstar eligió una configuración para cada máquina y sostuvo un equilibrio que valoro muchísimo.

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Vale recordar que Rockstar ya había aclarado que el segundo tráiler estaba capturado íntegramente dentro del juego en una PlayStation 5 y combinaba gameplay y cinemáticas. Aun así, ni los videos oficiales me habían preparado del todo para verlo directamente en mi televisor, con la consola conectada y sin la compresión de los videos. El material filtrado que circuló tampoco representa lo que encontré en la versión final. Los años de trabajo y la inversión se perciben en pantalla, y cobran todavía más sentido cuando empezamos a intervenir en lo que tenemos delante. Si esto es lo que lograron en PlayStation 5, resulta inevitable imaginar qué podría ofrecer una eventual versión para PC.

La cantidad de actividades y la manera en que conviven también me hicieron pensar, por momentos, en un mundo online masivo, incluso en algo como World of Warcraft. Los robos en pareja permiten imaginar un futuro enorme para el online de GTA VI. Es una impresión que me surge al jugar la campaña, porque hay sistemas que parecen una base extraordinaria para lo que pueda venir después. Su potencial resulta evidente.

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Lo que tenemos hoy ya cambió mi manera de mirar la fórmula de Grand Theft Auto

Rockstar la llevó hasta un nivel de elaboración que hace que lo conocido vuelva a sorprender. El cuidado del detalle termina siendo libertad para el jugador. Esa es la relación que encuentro entre sus secuencias de acción más descomunales y las aventuras que cada uno va a vivir por su cuenta.

Estamos ante uno de los mejores videojuegos de la historia y uno de los que define lo que se puede lograr en esta generación. También creo que seguirá siendo una referencia durante buena parte de la próxima. No tiene ningún tipo de competencia posible como juego del año y lo veo como un inevitable favorito para llevarse todos los premios en The Game Awards. Me cuesta imaginar a un fanático de la saga saliendo decepcionado, y encuentro razones de sobra para que quienes nunca conectaron con Grand Theft Auto descubran acá una gran puerta de entrada. Y si la acción de la saga no es lo suyo, seguramente se queden por la historia y sus personajes.

Durante años tuvimos tiempo para imaginar este juego. Examinamos cada imagen, interpretamos cada silencio y tratamos de anticipar hasta dónde podía llegar. Después de más de cien horas, todavía me cuesta dimensionar lo que construyeron y la huella que va a dejar. Rockstar llevó su mundo más lejos de lo que yo había sido capaz de imaginar.

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Todavía pienso en aquella lancha en llamas, en los tiburones y en los paquetes que me negué a soltar. En Leonida, cada uno va a encontrar su propio camino. Hace mucho tiempo que un videojuego no nos dejaba tantas historias propias para contar.

Así es como Rockstar Games firma una obra monumental que lleva la acción, la libertad y la obsesión por el detalle a una escala extraordinaria. Después de terminar GTA VI, la impresión es demoledora: estamos ante una experiencia destinada a definir esta generación y a proyectar su influencia sobre gran parte de la próxima.

10 Ambición descomunal Después de terminar GTA VI, la impresión es demoledora: estamos ante una experiencia destinada a definir esta generación y a proyectar su influencia sobre gran parte de la próxima. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X