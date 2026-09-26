Di María comparó su gol de tiro libre con uno de Messi y se refirió al penal que le dieron a Central: “Fue como el que me hicieron contra Francia”

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Ángel Di María comparó su tiro libre con Lionel Messi después de que Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes y conquistó la Supercopa Internacional. El capitán del Canalla fue una de las figuras de la definición en Santiago del Estero: marcó el empate con una ejecución de pelota parada y, más tarde, convirtió el segundo gol desde el punto penal. Tras el encuentro, el campeón del mundo de 2022 habló sobre la polémica que rodeó el cierre del partido, celebró el título con los hinchas y contó que una acción previa del capitán argentino lo inspiró antes de su remate.

La comparación surgió cuando Di María recordó el tiro libre que Messi convirtió ante Estados Unidos en la Copa América 2016. El rosarino se hizo cargo de una falta cerca de la medialuna, tomó una carrera de solo dos pasos y sacó un zurdazo que superó la barrera para entrar en el ángulo del arco defendido por Fernando Muslera. La definición estableció el 1-1 parcial a los 23 minutos y le dio a Central un impulso que resultó decisivo para revertir el resultado en la final.

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“Antes de salir a la cancha me apareció el gol de tiro libre de Messi a Estados Unidos en la Copa América. Cuando agarré la pelota dije ‘lo voy a intentar, no soy Leo pero capaz sale’ y terminó saliendo. Inspirarme en él es algo muy lindo, es el mejor de la historia, me pone muy feliz haber podido hacer el gol porque eso nos dio una tranquilidad muy grande”, reveló Di María.

Ángel Di María marcó un doblete en la consagración de Central por la Supercopa Internacional (Fotobaires)

El segundo tanto de Rosario Central llegó mediante un penal que derivó en una revisión del VAR y generó enojo en Estudiantes. El capitán fue el encargado de ejecutar el remate y convirtió con precisión para poner al Canalla en ventaja. El desenlace quedó atravesado por protestas hacia el árbitro Darío Herrera y por un clima de tensión que terminó por interrumpir el cierre del compromiso.

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“Lo voy a aclarar porque cansa siempre lo mismo. Este fue penal, como el que me hicieron ante Francia. Es un toque, estás dentro del área y el VAR te lleva a eso, esto es el fútbol de ahora y es así. Hoy nos tocó a nosotros. Fue lamentable lo del final, no hicimos nada para que pase lo que pasó, ellos tendrán sus excusas”, consideró el capitán del Canalla.

“Dijeron que uno de los nuestros pasó gritando el gol, no lo ví la verdad, puede ser, puede que no pero al final el partido se fue dando de esa manera un poco más caldeado había patadas, todo y se terminó dando de esa manera lamentablemente”, explicó Di María luego de un final que estuvo cargado de discusiones.

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El rosarino dejó la discusión arbitral a un lado para explicar qué representa esta conquista desde su regreso al club. “Volví por esta alegría, por esta gente. Le comenté a los chicos que estamos a fin de mes y que la gente hace todo para estar acá, vende cosas, y si no le dábamos esta alegría sentí que los iba a defraudar de verdad. Somos competitivos, damos pelea siempre”, enfatizó el rosarino.

Por otro lado ante la consulta sobre la responsabilidad asumida dentro del equipo, el futbolista respondió: “No siento que me hice cargo, acá todos nos hacemos cargo, a veces la responsabilidad pasa más por mi, ellos no lo quieren así, intentan siempre arroparme que esté contenido, intentan correr por mi y cuando tengo la pelota estoy descansado y puedo hacer la diferencia pero es gracias a ellos”.

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El capitán del Canalla aseguró que asistirá a la última presentación de Lionel Messi con la selección de Argentina (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Tras levantar el trofeo, Di María volverá a compartir una jornada especial con varios excompañeros de la selección argentina, aunque esta vez lo hará desde la tribuna. Rosario Central enfrentará a Banfield el 5 de octubre y el futbolista planea permanecer en Buenos Aires para asistir al homenaje a Lionel Messi en el Monumental, previsto para el día siguiente frente a Benín. Allí acompañará al jugador con quien compartió la medalla de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

“Si, lo voy a ver, va a ser la última vez con la celeste y blanca es un momento duro para todos los argentinos para el mundo porque cuando Argentina va a China, a donde sea se llena por él pero es lo que él decidió, a veces uno toma esa decisión y hay que respetarla”, concluyó el capitán del Canalla.

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