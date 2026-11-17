¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Once Caldas, válido por la vuelta de las semifinales del Copa BetPlay Dimayor.
El juego se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa y lo que pasará en el juego que se disputará en la capital antioqueña.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Futbolista de Atlético Nacional, sancionado por expulsión, no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia
El volante Elías Cabrera vio la tarjeta roja en el juego de ida llevado a cabo en Manizales, juego que el “Verdolaga” empató a un gol
El 10 de noviembre de 2026, Atlético Nacional empató 1-1 ante Once Caldas en la primera semifinal de la Copa BetPlay y definirá el pase a la final como local, aunque deberá resolver si utiliza a Elías Cabrera pese a la suspensión que recibió por su expulsión.
ARTÍCULO DE INFOBAE
La mamá de Juan Fernando Quintero reveló cuál fue el primer salario del jugador antes de llegar a Atlético Nacional: “Era feliz”
El futbolista del Deportivo Independiente Medellín volvería a tener acción cuando su equipo enfrente a Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha de los cuadrangulares en la Liga 2026-II
Lina Paniagua, mamá de Juan Fernando Quintero, recordó que el futbolista colombiano estuvo cerca de tener un nombre distinto antes de ser registrado: David Damián. La anécdota fue revelada durante una entrevista en Un Break, publicada el lunes 16 de noviembre del 2026, en la que relató las diferencias que tuvo con el padre del actual volante del Deportivo Independiente Medellín por la elección del nombre de su hijo, nacido en Medellín el 18 de enero de 1993.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Dimayor anunció el día y la hora de las primeras dos fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II
Atlético Nacional, Once Caldas, Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Medellín, América y Bucaramanga conocieron cuándo comenzarán la segunda fase del campeonato colombiano
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) anunció la programación de las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, que comenzarán el viernes 20 de noviembre con dos encuentros: Independiente Medellín recibirá a Santa Fe en el Atanasio Girardot, por el Grupo A, mientras que Atlético Bucaramanga enfrentará a América de Cali en el estadio Américo Montanini, por el Grupo B.
90 minutos de infarto para conocer al primer finalista de la Copa Colombia
El 10 de noviembre de 2026, James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional y selló el 1-1 ante Once Caldas este martes 10 de noviembre, en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026. El empate en el estadio Palogrande de Manizales dejó abierta la definición por un lugar en la final.
El conjunto manizaleño se adelantó a los 39 minutos con un cabezazo de Felipe Gómez, mientras que Rodríguez igualó a los 82 minutos, cuando ambos equipos ya jugaban con diez futbolistas. El mediocampista controló el balón de pecho dentro del área y venció al arquero Éder Parra con un remate potente.
Once Caldas generó las ocasiones más claras durante la primera mitad. Felipe Gómez había convertido antes de abrir el marcador, pero el VAR anuló aquella acción por fuera de juego.
Jefry Zapata asistió al delantero con un centro para el 1-0. Atlético Nacional también buscó el arco rival, aunque Parra respondió ante los intentos de Rodríguez y otros jugadores visitantes.
El equipo antioqueño adelantó sus líneas después del descanso para buscar la igualdad. Once Caldas respondió con un bloque defensivo compacto para conservar la ventaja.
Rodríguez habilitó a Alfredo Morelos con un pase filtrado al minuto 72, pero Parra volvió a intervenir para impedir el empate. Esa atajada mantuvo al local al frente hasta el tramo final del partido.
Felipe Gómez fue expulsado al minuto 75 tras recibir su segunda tarjeta amarilla. Cinco minutos más tarde, Elías Cabrera vio la roja directa y Atlético Nacional también quedó con diez jugadores.
La igualdad llegó a los 82 minutos con la definición de James Rodríguez, que convirtió su primera anotación con la camiseta de Nacional. El gol también representó su primer tanto de jugada desde septiembre de 2025.
Rodríguez salió del campo al minuto 86 entre los aplausos de los aficionados y fue reemplazado por Xavi Ríos. Antes de retirarse, saludó a Dayro Moreno en la zona de traslado.
Moreno ingresó por Jefry Zapata al minuto 84 y tuvo una ocasión para devolverle la ventaja a Once Caldas. Franco Armani evitó el segundo tanto con una atajada a los 90 minutos.
Michael Barrios, jugador de Once Caldas, fue elegido como la figura del encuentro. El partido terminó 1-1 y el finalista de la Copa BetPlay 2026 se definirá en el compromiso de vuelta.