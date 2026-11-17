James Rodríguez buscará su primera final en el fútbol colombiano (Santiago Álvarez-Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Once Caldas, válido por la vuelta de las semifinales del Copa BetPlay Dimayor.

El juego se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa y lo que pasará en el juego que se disputará en la capital antioqueña.