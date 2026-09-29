Las perlitas de la práctica de la Selección antes del duelo con Bolivia: del juego de la nueva guardia a la charla de Scaloni con Paredes

Jugadores de la selección argentina de fútbol participan en una sesión de entrenamiento en el predio de Ezeiza. Las imágenes transmitidas por TyC Sports muestran a los futbolistas con indumentaria oficial blanca y verde claro mientras se desplazan por el campo de juego e interactúan en las cercanías de los bancos de suplentes.

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La selección argentina realizó este martes su último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes de viajar a Córdoba, donde este miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el primero de los tres amistosos que disputará durante la fecha FIFA. En tanto, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa previa a la práctica.

La jornada de entrenamiento comenzó en el gimnasio, como es habitual en la rutina del plantel, y luego se trasladó al campo de juego. Tras la entrada en calor, el cuerpo técnico dispuso una serie de ejercicios tácticos orientados a ensayar variantes de posiciones y a corregir movimientos tanto en defensa como en ataque. En el tramo final de la práctica, el grupo se dividió en tres equipos para disputar cuatro bloques de fútbol reducido, con el objetivo de trabajar situaciones de juego en espacios reducidos.

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Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se informó que los futbolistas Tomás Palacios, de Estudiantes, y Leonel Flores, de Boca, serán liberados para afrontar compromisos con sus clubes. Palacios lo hará esta tarde, mientras que Flores se sumará a su equipo luego del amistoso con Bolivia. Ambos volverán a Ezeiza una vez finalizados esos partidos. Además, la entidad confirmó que Tobías Andrada, de River, quedó desafectado de la convocatoria.

El entrenador Lionel Scaloni y el futbolista Leandro Paredes conversan a un costado del campo de juego durante la práctica de la Selección

El entrenador Lionel Scaloni y el futbolista Leandro Paredes conversan a un costado del campo de juego durante la práctica de la Selección

En un momento de la práctica, se pudo ver a un grupo realizar un juego que consistía en darle toques al balón en el aire y que no se cayera. Entre los futbolistas de la nueva guardia que se sumaron a la actividad lúdica en círculo estaban: Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Tomás Palacios, Leonel Flores y Santiago Castro. Mientras que Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone fueron los de más experiencia que participaron de la labor con pelota.

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La práctica tuvo una presencia adicional: Leandro Paredes, capitán de Boca, se acercó al predio de Ezeiza y mantuvo una charla con Scaloni. El mediocampista está suspendido por la FIFA desde la final del Mundial 2026 y no integra la lista de convocados para los amistosos de esta ventana. Su presencia se dio en la previa del viaje del plantel a Córdoba, donde el seleccionado disputará este miércoles su primer partido oficial desde la conclusión del certamen mundial.

“Claro que pertenece a la Selección. Sobre todo por lo que nos dio, que es un histórico, particularmente lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. Con ninguno hablé. Las puertas están abiertas. Le tenemos un gran cariño. No vamos a poder contar con él estos partidos, más allá de las fechas que le dieron o no, la sanción no estuvo buena. Cuando esté disponible y si está a este nivel, es un gran jugador. Por qué no”, había anticipado el DT en la conferencia de prensa sobre Paredes.

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El entrenador no reveló la formación titular, aunque aseguró que tiene prácticamente resuelto quiénes serán los futbolistas que saldrán a la cancha ante el elenco boliviano, el miércoles desde las 21. Sobre la designación de Cristian Romero como capitán, Scaloni sostuvo que el defensor “tiene que aceptar la responsabilidad y la puede llevar adelante” y remarcó que deberá “demostrar lo que es llevar la cinta”. En caso de ausencia del defensor del Atlético de Madrid, la capitanía pasará a Emiliano “Dibu” Martínez y luego a Lautaro Martínez, en ese orden.

Argentina se medirá con Bolivia este miércoles desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Luego, el sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio Monumental. El 6/10, también en cancha de River Plate, el seleccionado enfrentará a Benín, en el último amistoso de la fecha FIFA y que funcionará como la despedida de Lionel Messi del elenco nacional.

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