La selección argentina jugará un amistoso ante Bolivia en su primer partido tras el Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Cuti Romero, el capitán de la Selección después de Messi:
Posibles formaciones:
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.
A qué hora jugará Argentina:
El duelo se pondrá en marcha a las 21 y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports, DSports y Telefé. Jhon Ospina, de Colombia, será el árbitro del juego.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso que jugará la selección argentina con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.