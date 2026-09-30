Deportes

La selección argentina jugará un amistoso ante Bolivia en su primer partido tras el Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

El equipo de Lionel Scaloni afrontará el primero de sus tres compromisos durante la fecha FIFA a la espera de la despedida de Messi. Transmiten TyC Sports, DSports y Telefé a las 21

Guardar
12:12 hsHoy

Cuti Romero, el capitán de la Selección después de Messi:

11:45 hsHoy

Posibles formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

11:42 hsHoy

A qué hora jugará Argentina:

El duelo se pondrá en marcha a las 21 y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports, DSports y Telefé. Jhon Ospina, de Colombia, será el árbitro del juego.

11:41 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso que jugará la selección argentina con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Argentina jugará su primer partido tras el Mundial (Reuters/Sam Navarro)
Argentina jugará su primer partido tras el Mundial (Reuters/Sam Navarro)

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección ArgentinaSelección de BoliviaLionel Scaloni

Últimas noticias

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Durante la celebración del público canalla se produjeron varios enfrentamientos en la zona del Parque Independecia y dentro de las instalaciones del club leproso

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Crece la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal: reunión con el entrenador, el arribo del presidente de la Federación y la duda sobre el próximo partido

El astro luso no participó de la victoria frente a Noruega ni saltó al campo de entrenamiento con el plantel de cara al duelo contra Dinamarca

Crece la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal: reunión con el entrenador, el arribo del presidente de la Federación y la duda sobre el próximo partido

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

El francés Esteban Ocon anunció su salida de la escudería Haas

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

La tradicional llama iniciará su travesía en la ciudad que albergó los Juegos del Centenario hace 32 años y visitará territorios que nunca antes formaron parte de un relevo, antes de llegar a California el 14 de julio de 2028

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

Estas figuras acumularon entre 6 y 8 coronas mediante rachas que marcaron distintas épocas en la principal competencia mundial de fisicoculturismo, que suma 62 ediciones desde 1965 y solo tuvo 20 ganadores distintos hasta la consagración de Nick Walker en 2026

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una guerra de influencers llegó a la Corte Suprema de Justicia con una resolución a favor de la libertad de expresión

Una guerra de influencers llegó a la Corte Suprema de Justicia con una resolución a favor de la libertad de expresión

La confianza en el Gobierno cayó 5,9%: “Es un buen predictor de lo que después ocurre electoralmente”, dijo uno de los responsables del índice

In memoriam Juan Carlos Pagotto

OpenAI planea recibir USD 30.000 millones de inversores: la empresa costaría 1,4 billones de dólares

¿Crecimiento o recesión?: qué esperan las consultoras para agosto tras las críticas de Milei a los datos del Indec

INFOBAE AMÉRICA

Elon Musk pronosticó qué pasará con los trabajos ante el avance de la IA y anticipó una "era de abundancia"

Elon Musk pronosticó qué pasará con los trabajos ante el avance de la IA y anticipó una "era de abundancia"

Nueva York recibe la orden de reiniciar la implementación del impuesto a las segundas residencias tras el fallo de un juez

Perdió a un hijo el 7 de octubre y su hija vivió el terror del vuelo Dubái-Tel Aviv: “Estaban seguros de que iban a morir”

El hospital público de Uruguay que hizo historia con un trasplante de córnea

Qué pasó dentro del avión de Flydubai que iba rumbo a Israel: de la pelea entre pilotos a la teoría del atentado terrorista

DEPORTES

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Crece la polémica con Cristiano Ronaldo en Portugal: reunión con el entrenador, el arribo del presidente de la Federación y la duda sobre el próximo partido

Un piloto de Fórmula 1 anunció que no seguirá en su escudería: el candidato a reemplazarlo y las butacas sin definir para 2027

La antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 recorrerá los 50 estados por primera vez en la historia y saldrá desde Atlanta

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia